Apple ha reso disponibili gli ultimi aggiornamenti software per iPhone e iPad, iOS e iPadOS 13.5.

Come di consueto per questi update, iOS e iPadOS 13.5 introducono miglioramenti, bug fix e contenuti di sicurezza. In questo caso, le principali novità sono incentrate sulla pandemia di Covid-19.

La prima novità riguarda infatti, sia per iOS che per iPadOS 13.5, Face ID e il codice: Apple spiega che è stata “semplificata la procedura di sblocco per i dispositivi dotati di Face ID quando indossi una mascherina”.

Il campo del codice viene mostrato automaticamente quando l’utente scorre verso l'alto dal bordo inferiore di Blocco schermo, quando indossa una mascherina; è inoltre disponibile anche per l'autenticazione in App Store, Apple Books, Apple Pay, iTunes e altre app che supportano l'accesso con Face ID.

La seconda novità riguarda invece solo iOS 13.5 e consiste nell’introduzione delle notifiche di esposizione, le nuove Api Exposure Notifications sviluppate da Apple, coordinandosi con Google, per supportare le app di contact tracing delle autorità sanitarie pubbliche, per il monitoraggio del contatto con il Covid-19.

iOS e iPadOS 13.5 introducono anche un’opzione per controllare il primo piano automatico nelle chiamate FaceTime di gruppo, per fare in modo che i riquadri dei video non cambino di dimensione quando un partecipante parla.

Per quanto riguarda i bug fix apportati con questi ultimi update, Apple specifica che sono stati risolti due problemi: uno che poteva causare la visualizzazione di una schermata nera durante il tentativo di riproduzione di un video in streaming da alcuni siti web e un altro relativo al pannello di condivisione, che poteva causare il mancato caricamento dei suggerimenti e delle azioni.

Come di consueto, gli aggiornamenti di iOS e iPadOS includono anche i contenuti di sicurezza, che al momento del rilascio degli update ancora non sono stati descritti in dettaglio da Apple, nella pagina dedicata ai security updates.