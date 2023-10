AMD: nuovi processori Ryzen Threadripper 7000 per workstation e desktop high-end

AMD ha annunciato gli attesi processori AMD Ryzen Threadripper PRO serie 7000 WX e reintrodotto la linea di processori Threadripper nei desktop di fascia alta con i processori Ryzen Threadripper serie 7000, stabilendo un nuovo standard in termini di prestazioni di calcolo e innovazione nel settore.

I processori Ryzen Threadripper PRO serie 7000 WX, annuncia l’azienda, saranno disponibili nel corso dell’anno per i clienti fai-da-te, i partner SI e OEM, tra cui Dell Technologies, HP e Lenovo. Progettati per professionisti e aziende che richiedono prestazioni, affidabilità, espandibilità e sicurezza di alto livello, questi processori offrono le elevate prestazioni multi-core dei processori “Zen 4” della serie Threadripper 7000.

Inoltre, sono supportati dalle tecnologie AMD PRO, offrono le funzionalità di sicurezza e gestione di livello enterprise richieste dalle aziende moderne e presentano fino a 96 core e 192 thread di elaborazione con prestazioni di riferimento per il mercato delle wo∫rkstation.

Contemporaneamente, AMD ha presentato anche i processori AMD Ryzen Threadripper serie 7000, che tornano nell’ambiente HEDT (High-End Desktop) per la prima volta dal 2020. Mantenendo gli elevati standard di AMD per creativi e professionisti, il processore Ryzen Threadripper 7980X offre quella che il produttore definisce “la massima potenza di calcolo possibile in un desktop”, con elevate prestazioni multi-thread per gli utenti che richiedono il meglio.

Questi processori, anch’essi basati sull’architettura AMD “Zen 4” e che offrono fino a 48 corsie PCIe 5.0 disponibili per gli utenti desktop, dispongono di un massimo di 64 core e 128 thread per un livello di prestazioni ed efficienza senza precedenti.

“AMD vanta una lunga storia di innovazione nei segmenti delle workstation e dell’elaborazione ad alte prestazioni e questa nuova linea di processori Ryzen Threadripper Serie 7000 segna un ulteriore passo avanti in questo percorso”, afferma Jack Huynh, Senior Vice President e GM, Computing and Graphics Business Group di AMD. “Testimoniano il nostro impegno costante nel fornire innovazioni e prestazioni di assoluto livello e siamo certi che libereranno un incredibile potenziale creativo nei nostri utenti, continuando ad alzare l’asticella dell’efficienza energetica nella piattaforma più capace del pianeta”.

Processori AMD Ryzen Threadripper PRO

I processori AMD Ryzen Threadripper PRO serie 7000 WX ampliano le prestazioni impareggiabili della generazione precedente e le caratteristiche della piattaforma per il mercato delle workstation. Basata sull’architettura a 5nm “Zen 4”, questa generazione si esprime ai massimi livelli del mercato nelle applicazioni professionali più intensive e nei carichi di lavoro multitasking complessi, come la creazione di modelli Revit.

Per i workflow multithreaded, i processori Threadripper PRO offrono fino a 96 core e 192 thread, il maggior numero di core di qualsiasi altro processore per workstation per attività complesse di simulazione, progettazione generativa, rendering e compilazione di software, dove gli utenti possono vedere prestazioni fino a due volte più veloci in strumenti come Chaos V-Ray, afferma AMD. Inoltre, i processori Ryzen Threadripper PRO serie 7000 WX offrono fino a 384 MB di cache L3 e otto canali di memoria DDR5 per le applicazioni che richiedono capacità e larghezza di banda elevate.

Lanciati tramite partner OEM e SI, con modelli selezionati in arrivo sul canale, questi processori sono supportati dalla costante collaborazione di AMD con i partner ISV per ottimizzare le prestazioni in una gamma di carichi di lavoro e, grazie alle tecnologie AMD PRO, offrono una serie completa di funzionalità essenziali per le aziende moderne. I responsabili aziendali e IT possono usufruire di funzioni di sicurezza all’avanguardia, solidi strumenti di gestione e stabilità di livello enterprise per garantire prestazioni veloci e affidabili in qualsiasi situazione.

“Le workstation Dell Precision offrono le prestazioni e l’affidabilità di cui i professionisti necessitano per supportare workflow intensivi, innovare e sprigionare la propria creatività”, dichiara Meghana Patwardhan, vice president Commercial Client Products, Dell Technologies. “Con la crescita dell’IA e dell’IA generativa, le workstation Dell Precision sono strumenti fondamentali per le aziende nell’esecuzione di carichi di lavoro complessi di IA a livello locale, tra cui inferenza e modelli linguistici di grandi dimensioni. Lavorando a stretto contatto con AMD, stiamo ampliando il nostro portafoglio di workstation AI-ready con l’aggiunta della Precision 7875 Tower, dotata della massima scalabilità e potenza per le applicazioni più intensive”.

“Le workstation Z di HP sono state progettate per portare la potenza dei processori AMD Ryzen Threadripper PRO serie 7000 WX ai professionisti e fornire ai clienti una combinazione vincente di prestazioni e affidabilità”, spiega Jim Nottingham, senior vice president e division president, Advanced Compute and Solutions, HP Inc. “Con quest’ultima generazione di processori Threadripper, i clienti workstation possono sperimentare una nuova potenza di calcolo, alimentando la creatività e la produttività come mai prima d’ora”.

“Lenovo è entusiasta di incrementare la stretta collaborazione con AMD, ridefinendo le prestazioni delle workstation per i nostri clienti. Nel corso di questo trimestre, Lenovo annuncerà una workstation tower di nuova concezione con processori AMD Ryzen Threadripper PRO serie 7000 WX, che rappresenta un significativo progresso nell’ambito dell’informatica professionale, in linea con la nostra missione volta a fornire soluzioni tecnologiche all’avanguardia per i professionisti”, continua Rob Herman, vice president e general manager, Workstations and Client AI, Lenovo. “Insieme stiamo inaugurando una nuova era di prestazioni, affidabilità e sicurezza, collaborando con le aziende nel raggiungimento dei loro obiettivi”.

Processori AMD Ryzen Threadripper serie 7000

La serie AMD Ryzen Threadripper 7000 segna il ritorno di Threadripper nel mercato dei desktop di fascia alta, con l’esperienza desktop high-end overcloccabile definitiva e le più alte velocità di clock raggiungibili da un processore Threadripper.

Potenza, prestazioni ed efficienza sono massimizzate dall’innovativo processo a 5nm e dall’architettura “Zen 4”, disponibile sia nel mercato DIY che tramite i partner SI.

La serie Threadripper 7000 è pensata per consentire un potente I/O agli utenti desktop, con fino a 48 corsie PCIe Gen 5.0 per grafica, archiviazione e altro ancora. Il controller di memoria DDR5 a quattro canali dei processori Ryzen Threadripper serie 7000 è in grado di supportare anche i flussi di lavoro più intensivi.

Supporto della piattaforma di schede madri Threadripper e Supporto grafico High-End

I processori AMD Ryzen Threadripper serie 7000 e Ryzen Threadripper PRO serie 7000 WX offrono un’ampia gamma di funzionalità per le schede madri, studiate per soddisfare le esigenze di appassionati e professionisti.

Per quanto riguarda il Supporto grafico High-End, sia AMD che NVIDIA offrono opzioni grafiche interessanti per le workstation dotate di Threadripper e Threadripper PRO.

La grafica per workstation AMD Radeon PRO è progettata per fornire a professionisti, creatori e artisti prestazioni, affidabilità e valore per gestire le applicazioni professionali di progettazione e creatività più intensive in una serie di settori, tra cui Media & Entertainment, Design & Manufacturing e Architettura, Ingegneria & Edilizia.

Le new entry nella famiglia di prodotti sono le schede grafiche per workstation AMD della serie Radeon PRO W7000, basate sull’innovativa architettura AMD RDNA 3. Progettate per offrire prestazioni superiori rispetto alla generazione precedente, consentono ai professionisti di rispettare le scadenze più pressanti con budget sempre più ristretti e di ottenere risultati di livello mondiale.

“Le nuove tecnologie di intelligenza artificiale, rendering in tempo reale e simulazione interattiva stanno trasformando i flussi di lavoro professionali – spingendo i limiti del desktop computing”, dichiara Bob Pette, vice president of enterprise platforms di NVIDIA. “Le tecnologie combinate di AMD e NVIDIA aiuteranno gli utenti professionali di tutti i settori ad affrontare i carichi di lavoro più impegnativi”.

Per quel che concerne la disponibilità dei nuovi processori, le workstation dei principali vendor, tra cui Dell Technologies, HP e Lenovo, e dei System Integrator che utilizzano i nuovi processori AMD Ryzen Threadripper serie PRO 7000 WX- dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2023.

Le piattaforme desktop di fascia alta che utilizzano i processori AMD Ryzen Threadripper serie 7000 saranno disponibili presso i System Integrator entro la fine del 2023.

Infine, i nuovi processori AMD Ryzen Threadripper serie 7000 e alcuni Ryzen Threadripper PRO serie 7000 WX saranno disponibili presso i retailer fai-da-te a partire dal 21 novembre.