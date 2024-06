AMD lancia i processori Ryzen “Zen 5” di nuova generazione pronti per l’AI

In occasione del Computex 2024, AMD ha annunciato una innovativa serie di architetture e prodotti di nuova generazione per inaugurare una nuova era di esperienze AI. AMD presenta i nuovi processori AMD Ryzen AI 300 Series con quella che l’azienda definisce l’unità di elaborazione neurale (NPU) più potente al mondo per i PC AI di nuova generazione, che aprono la strada a un futuro ricco di elaborazione AI direttamente sul laptop.

AMD presenta anche i processori di nuova generazione AMD Ryzen Serie 9000 per desktop, consolidando ulteriormente la sua posizione di mercato in termini di prestazioni ed efficienza per gamer, creatori di contenuti e consumatori. Questi nuovi processori si aggiungono a un ampio portafoglio di prodotti che alimentano l’intelligenza artificiale nel cloud, nell’edge, nei client e oltre.

I processori AMD Ryzen AI serie 300 sono pronti per Copilot+ e aprono nuovi mondi di esperienze AI sui laptop AI di nuova generazione. Costruita sulla nuova architettura AMD XDNA 2, la nuova NPU offre 50 TOPS di potenza di elaborazione AI, superando i requisiti dei PC Copilot+ AI, con prestazioni del motore AI tre volte superiori a quelle della seconda generazione di AMD Ryzen AI.

Grazie alla nuova architettura “Zen 5”, sottolinea l’azienda, questi processori sono dotati di un massimo di 12 core CPU ad alte prestazioni con 24 thread e il 50% in più di memoria cache L3 on-chip rispetto alla precedente generazione di processori “Zen 4” per i laptop sottili e leggeri. Grazie all’architettura AI avanzata e alle prestazioni potenziate per i giochi e la produttività avanzata, la serie Ryzen AI di terza generazione consente di ottenere il massimo in termini di privacy, reattività e intelligenza dei computer portatili.

Per i PC desktop, i nuovi processori AMD Ryzen 9000 Series rappresentano un significativo passo avanti, evidenzia il produttore, offrendo agli utenti potenza di calcolo e affidabilità all’avanguardia. Costruiti sulla più recente architettura “Zen 5”, i processori desktop AMD Ryzen 9000 Series offrono prestazioni IPC mediamente migliori del 16% rispetto all’architettura “Zen 4” della precedente generazione di processori Ryzen, con il top di gamma Ryzen 9 9950X che offre quella che AMD definisce la performance desktop consumer più veloce al mondo.

“Siamo entusiasti di presentare la serie Ryzen 9000, i processori desktop più potenti al mondo per gamer e creativi, e i processori AMD Ryzen AI di terza generazione, che offrono prestazioni AI e di calcolo leader per i PC ultrasottili e CoPilot+ di fascia alta“, ha dichiarato Jack Huynh, senior vice president e general manager del Computing and Graphics Group di AMD. “I processori AMD Ryzen AI serie 300 superano i limiti del possibile grazie alle prestazioni dell’APU più veloce, alla NPU più potente al mondo con 50 TOP e alla prima NPU in virgola mobile a blocchi al mondo che raddoppia le prestazioni delle applicazioni a 16 bit senza sacrificare la precisione.”

Processori AMD Ryzen AI 300 Series: prestazioni di alto livello e produttività basata sull’AI

La serie AMD Ryzen AI 300 è dotata di fino a 12 core “Zen 5” ad alte prestazioni e 24 thread, per offrire prestazioni fulminee in computer portatili ultrasottili premium. Con un motore AI dedicato costruito sulla nuova architettura AMD XDNA 2, la serie Ryzen AI migliora la produttività e la creatività gestendo in modo efficiente i carichi di lavoro AI locali, generando contenuti e automatizzando i flussi di lavoro, il tutto mantenendo una sorprendente efficienza energetica. Grazie alla nuova architettura grafica AMD RDNA 3.5, questi processori sono dotati della più recente grafica AMD Radeon 800M Series, progettata per offrire framerate fluidi ed esperienze di gioco AAA.

I processori AMD Ryzen AI 300 Series secondo l’azienda ridefiniscono il concetto di computer portatile grazie alle seguenti caratteristiche chiave:

Prestazioni sorprendenti : i processori AMD Ryzen AI 300 Series offrono prestazioni molto elevate per il multitasking intensivo, i giochi coinvolgenti e la creazione di contenuti professionale, consentendo agli utenti di affrontare le attività più impegnative con facilità.

: i processori AMD Ryzen AI 300 Series offrono prestazioni molto elevate per il multitasking intensivo, i giochi coinvolgenti e la creazione di contenuti professionale, consentendo agli utenti di affrontare le attività più impegnative con facilità. IA reattiva e incentrata sulla privacy : per sperimentare la potenza dell’IA personale con AMD Ryzen AI, progettato per l’elaborazione efficiente dei carichi di lavoro AI locale. Dall’aumento della produttività all’automazione dei flussi di lavoro, Ryzen AI migliora la reattività e la creatività, consentendo agli utenti di generare contenuti e accelerare le attività senza problemi.

: per sperimentare la potenza dell’IA personale con AMD Ryzen AI, progettato per l’elaborazione efficiente dei carichi di lavoro AI locale. Dall’aumento della produttività all’automazione dei flussi di lavoro, Ryzen AI migliora la reattività e la creatività, consentendo agli utenti di generare contenuti e accelerare le attività senza problemi. Durata elevata della batteria: produttività in movimento senza compromessi, grazie all’efficienza dei processori AMD Ryzen AI Serie 300.

Supporto all’ecosistema AI

In stretta collaborazione con i partner del settore, AMD sta accelerando la prossima generazione di calcolo AI per sbloccare un futuro di esperienze abilitate dall’AI, dalla produttività alla creazione di contenuti, dai giochi all’intrattenimento. I partner OEM, tra cui Acer, ASUS, HP, Lenovo e MSI, stanno annunciando altri PC AI abilitati dai processori AMD Ryzen AI serie 300, mentre i partner dell’ecosistema, come Microsoft e Zoom, lavorano a stretto contatto con AMD per espandere le possibilità dei PC AI.

“Siamo nel bel mezzo di un massiccio cambiamento di piattaforma AI, con la promessa di trasformare il nostro modo di vivere e lavorare. Ecco perché la nostra profonda collaborazione con AMD, che ha abbracciato diverse piattaforme informatiche, dal PC al silicio personalizzato per Xbox e ora all’IA, è così importante per noi“, ha dichiarato Satya Nadella, Presidente e CEO di Microsoft. “Siamo entusiasti di collaborare con AMD per fornire questi nuovi PC Copilot+ con Ryzen AI. Siamo molto impegnati nella nostra collaborazione con AMD e continueremo a spingere insieme i progressi dell’AI attraverso il cloud e l’edge per portare nuovo valore ai nostri clienti comuni“.

“L’intelligenza artificiale sta continuando a ridisegnare le aspettative dei nostri clienti nei confronti dei PC per il gioco, la creazione di contenuti, l’uso professionale e quotidiano“, ha dichiarato Jerry Kao, COO di Acer Inc. “Con AMD, stiamo offrendo ai nostri clienti più esperienze abilitate all’AI con potenza e prestazioni senza precedenti. Nei prossimi mesi, siamo entusiasti di annunciare nuovi sistemi basati sui processori AMD Ryzen AI serie 300“.

“Con la continua maturazione dei PC AI, stiamo lavorando duramente per garantire ai nostri utenti il miglior hardware e software per supportare le funzionalità AI attuali e future“, ha dichiarato S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS. “In collaborazione con AMD, stiamo annunciando nuovi sistemi basati sui processori AMD Ryzen AI 300 Series, tra cui ROG Zephyrus G16, ProArt P16 e PX13, Zenbook S 16, ASUS Vivobook S 14, S 15 e S 16 e TUF Gaming A14 e A16. Insieme, stiamo fornendo ai nostri utenti la migliore potenza di elaborazione della categoria, necessaria per sfruttare le applicazioni AI emergenti“.

“Nell’era dell’intelligenza artificiale, HP si impegna a offrire esperienze personalizzate che favoriscano una maggiore produttività e crescita per tutti“, ha dichiarato Enrique Lores, Presidente e CEO di HP. “L’AI PC di HP porta in modo sicuro i vantaggi dell’AI a livello locale. Più avanti nel corso dell’anno, grazie alla nostra partnership con AMD, presenteremo il nostro prossimo OmniBook AI PC. Le sue potenti prestazioni e la sua mobilità miglioreranno ulteriormente l’esperienza e aiuteranno i nostri clienti a navigare in un mondo ibrido.”

“Le partnership forti e a lungo termine come quella con AMD sono sempre state al centro della strategia di Lenovo per l’abilitazione di una tecnologia più intelligente e dell’IA per tutti“, ha dichiarato Luca Rossi, Presidente dell’Intelligent Devices Group di Lenovo. “Nel corso dell’anno lanceremo i laptop Lenovo AI con processori Ryzen AI di terza generazione per i consumatori attraverso il nostro franchise Yoga, per i clienti commerciali attraverso il leggendario ThinkPad e per le piccole e medie imprese attraverso la nostra innovativa linea ThinkBook. Indipendentemente dal fatto che siate creativi, professionisti aziendali o imprenditori di start-up, Lenovo vi offrirà uno dei più ampi portafogli di dispositivi AI con prestazioni TOPS leader del settore“.

“In MSI ci sforziamo di espandere le possibilità della tecnologia e il nuovo processore AMD Ryzen AI serie 300 offre le prestazioni necessarie per alimentare l’innovazione dei PC AI“, ha dichiarato Eric Kuo, Executive Vice President & NB BU GM di MSI. “Siamo entusiasti di annunciare gli ultimi PC MSI AI alimentati da AMD, tra cui Stealth A16 AI+, Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+ e Creator A16 AI+“.

“Zoom ha promosso l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare le esperienze di collaborazione e la produttività dei nostri clienti attraverso il nostro assistente AI, Zoom AI Companion“, ha dichiarato Xuedong Huang, CTO di Zoom. “Stiamo collaborando a stretto contatto con AMD per offrire funzioni innovative di AI Companion e Zoom Meetings che possono essere eseguite localmente sulla loro piattaforma Ryzen AI di terza generazione, potente ed efficiente dal punto di vista energetico, per migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente Zoom.”

Processori desktop AMD Ryzen serie 9000, performance elevata per la creazione di contenuti

I creatori di contenuti professionisti possono ora sfruttare tutto il potenziale dei loro flussi di lavoro creativi con i processori desktop AMD Ryzen serie 9000. Dalla modellazione e progettazione 3D all’animazione e alla visualizzazione dei prodotti, questi processori offrono prestazioni elevate single-threaded e multi-threaded, consentendo agli utenti di progettare, renderizzare e iterare più velocemente che mai. AMD presenta la CPU di punta Ryzen 9 9950X come il processore desktop consumer più veloce.

I nuovi processori desktop della serie Ryzen 9000 dovrebbero essere disponibili per i clienti DIY e i partner SI a partire da luglio 2024.

La famiglia di schede madri Socket AM5 presenta due nuovi chipset. Progettati per integrarsi perfettamente con i processori desktop AMD Ryzen Serie 9000, i nuovi chipset AMD X870E e X870 vantano il supporto delle più recenti tecnologie come PCIe 5.0, DDR5, USB4 e WIFI7. Le piattaforme Socket AM5 sono costruite per durare nel tempo, con supporto fino al 2027 e oltre.

Questi nuovi chipset sono dotati di USB4 come caratteristica standard e sono anche progettati per supportare un overclocking della memoria DDR5 ancora più veloce grazie alla tecnologia AMD EXPO. Sia l’X870 che l’X870E sono dotati di 44 lane PCIe totali e di connettività PCIe 5.0 NVMe diretta al processore per garantire la massima velocità di trasferimento. Il modello X870E si distingue per le 24 lane PCIe 5.0, di cui 16 dedicate alla grafica. Quando l’archiviazione diretta al processore PCe 5.0 e l’assistenza grafica sono abilitate contemporaneamente, l’X870E offre una larghezza di banda doppia rispetto alle piattaforme concorrenti, afferma il produttore.

AMD continua inoltre il suo supporto alla piattaforma AM4 con due nuove aggiunte alla famiglia di processori desktop Ryzen 5000 Series: i processori desktop AMD Ryzen 9 5900XT e Ryzen 7 5800XT.

I nuovi processori desktop della serie Ryzen 5000 dovrebbero essere disponibili per i clienti DIY e i partner SI a partire da luglio 2024.

Scheda grafica per workstation Radeon PRO W7900 Dual Slot e AMD ROCm 6.1 per GPU Radeon: lo sviluppo dell’intelligenza artificiale diventa più accessibile

AMD ha annunciato anche la scheda grafica per workstation AMD Radeon PRO W7900 Dual Slot. Questa scheda è ottimizzata per le piattaforme ad alte prestazioni che supportano più GPU e offre fino al 38% in più di prestazioni per dollaro in Llama 3 70B Q4 rispetto all’offerta della concorrenza, afferma l’azienda, con la possibilità di adattare il modello di parametri 70B su un framebuffer di una sola GPU.

Consentendo agli sviluppatori di condurre lo sviluppo dell’IA a livello locale, è ideale per le workstation di IA ad altissime prestazioni, mantenendo i dati sensibili all’interno della propria organizzazione.

L’azienda ha inoltre annunciato AMD ROCm 6.1 per le GPU AMD Radeon per rendere lo sviluppo e l’implementazione dell’IA con le GPU desktop AMD Radeon più compatibili, accessibili e scalabili. Supporta fino a quattro GPU AMD Radeon RX o Radeon PRO qualificate, offre il supporto beta per Windows Subsystem for Linux (WSL 2), consentendo agli utenti di eseguire strumenti di IA basati su Linux su un sistema Windows, e altro ancora.

Le schede grafiche AMD Radeon PRO W7900 Dual Slot e AMD ROCm 6.1 dovrebbero essere disponibili a partire dal 19 giugno 2024.