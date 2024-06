AMD: innovazioni AI e high-performance per data center, pc e edge

In occasione del keynote di apertura del Computex 2024, AMD ha illustrato le nuove architetture CPU, NPU e GPU di punta che alimentano l’infrastruttura AI end-to-end, dal data center ai PC.

L’azienda ha presentato una roadmap ampliata di acceleratori AMD Instinct, introducendo una cadenza annuale di acceleratori AI all’avanguardia, tra cui il nuovo acceleratore AMD Instinct MI325X con una capacità di memoria allo stato dell’arte, che sarà disponibile nel quarto trimestre del 2024. AMD ha inoltre presentato in anteprima i processori per server AMD EPYC di quinta generazione, il cui lancio è previsto per la seconda metà del 2024, con prestazioni ed efficienza da primato. L’azienda ha poi annunciato AMD Ryzen AI 300 Series, la terza generazione di processori mobili AI-enabled, e i processori Ryzen 9000 Series per i PC portatili e desktop, rispettivamente.

“Questo è un momento incredibilmente eccitante per AMD, in quanto la rapida e crescente adozione dell’intelligenza artificiale sta facendo aumentare la domanda delle nostre piattaforme di elaborazione ad alte prestazioni“, ha dichiarato la dottoressa Lisa Su, presidente e CEO. “Al Computex siamo stati orgogliosi di essere affiancati da Microsoft, HP, Lenovo, Asus e altri partner strategici per lanciare i nostri processori Ryzen di nuova generazione per desktop e notebook, mostrare in anteprima le prestazioni da leader dei nostri processori EPYC di nuova generazione e annunciare una nuova cadenza annuale per gli acceleratori AMD Instinct AI“.

“Siamo nel bel mezzo di un massiccio cambiamento di piattaforma AI, con la promessa di trasformare il nostro modo di vivere e lavorare. Ecco perché la nostra profonda partnership con AMD, che ha abbracciato diverse piattaforme informatiche, dal PC al silicio personalizzato per Xbox e ora all’AI, è così importante per noi“, ha dichiarato Satya Nadella, Presidente e CEO di Microsoft. “Siamo entusiasti di collaborare con AMD per fornire questi nuovi PC Copilot+ con Ryzen AI. Siamo molto impegnati nella nostra collaborazione con AMD e continueremo a spingere insieme i progressi dell’AI attraverso il cloud e l’edge per portare nuovo valore ai nostri clienti comuni“.

AI ed enterprise computing per il data center

AMD ha illustrato la sua roadmap ampliata di acceleratori multigenerazionali, mostrando come intende offrire la leadership in termini di prestazioni e memoria con cadenza annuale per l’AI generativa. La roadmap ampliata comprende gli acceleratori AMD Instinct MI325X, con disponibilità prevista per il quarto trimestre del 2024, che offrono una capacità di memoria all’avanguardia nel settore con 288 GB di memoria HBM3E ultraveloce che incrementa le prestazioni dell’IA generativa.

L’architettura AMD CDNA 4 di nuova generazione, prevista per il 2025, alimenterà la serie Instinct MI350 e dovrebbe garantire prestazioni di inferenza AI fino a 35 volte superiori rispetto alla serie Instinct MI300 con CDNA 3, afferma l’azienda. Continuando a migliorare le prestazioni e le funzionalità, l’architettura CDNA “Next” alimenterà gli acceleratori della serie MI400 previsti per il 2026.

Presentati in anteprima al Computex, i processori AMD EPYC di quinta generazione (nome in codice “Turin“) sfrutteranno il core “Zen 5” e secondo il produttore continueranno a garantire la leadership in termini di prestazioni ed efficienza della famiglia di processori EPYC. La disponibilità dei processori AMD EPYC di quinta generazione è prevista per la seconda metà del 2024.

Durante il keynote, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha sottolineato come gli acceleratori AMD Instinct MI300X offrano un rapporto prezzo/prestazioni leader nell’inferenza GPT-4 per i carichi di lavoro di Microsoft Azure.

Così AMD reimmagina il PC per consentire esperienze intelligenti e personali

La Dottoressa Su si è unita ai dirigenti di Microsoft, HP, Lenovo e Asus per presentare le nuove esperienze di PC alimentate dai processori AMD Ryzen AI 300 Series di terza generazione e dai processori desktop AMD Ryzen 9000 Series.

L’azienda ha illustrato la sua CPU core “Zen 5” di nuova generazione, costruita da zero per ottenere prestazioni ed efficienza energetica da primato che spaziano dai supercomputer e dal cloud ai PC. Ha inoltre presentato l’architettura del core NPU AMD XDNA 2 che offre 50 TOP di prestazioni di elaborazione AI e un’efficienza energetica fino a due volte superiore per i carichi di lavoro di AI generativa rispetto alla generazione precedente. La NPU basata sull’architettura XDNA 2 è la prima e unica NPU del settore – sostiene l’azienda – a supportare il tipo di dati avanzato Block FP16, offrendo una maggiore precisione rispetto ai tipi di dati a bassa precisione utilizzati dalle NPU della concorrenza senza sacrificare le prestazioni. Insieme, “Zen 5”, AMD XDNA 2 e la grafica AMD RDNA 3.5 consentono esperienze AI di nuova generazione nei laptop alimentati dai processori AMD Ryzen AI Serie 300.

Sul palco del Computex, i partner dell’ecosistema hanno mostrato come stanno lavorando con AMD per sbloccare nuove esperienze AI per i PC. Microsoft ha sottolineato la sua partnership di lunga data con AMD e ha annunciato che i processori Ryzen AI 300 Series superano i requisiti dei PC Copilot+ di Microsoft. HP ha presentato i nuovi PC Copilot+ alimentati da AMD, tra cui l’HP Pavilion Aero, e ha mostrato il generatore di immagini Stable Diffusion XL Turbo in esecuzione locale su un laptop HP alimentato da un processore Ryzen AI Serie 300. Lenovo ha presentato i prossimi laptop consumer e commerciali alimentati dai processori Ryzen AI serie 300 e ha evidenziato come sta sfruttando Ryzen AI per abilitare il nuovo software Lenovo AI. Asus ha presentato un’ampia gamma di PC AI per utenti aziendali, consumatori, creatori di contenuti e giocatori alimentati da processori Ryzen AI serie 300.

AMD ha inoltre presentato i processori desktop Ryzen 9000 Series, basati sull’architettura “Zen 5”, che offrono prestazioni da primato nei giochi, nella produttività e nella creazione di contenuti. I processori AMD Ryzen 9 9950X secondo il produttore sono i processori desktop consumer più veloci al mondo.

Separatamente, l’azienda ha anche annunciato la scheda grafica per workstation AMD Radeon PRO W7900 Dual Slot, ottimizzata per offrire prestazioni AI scalabili per le piattaforme che supportano più GPU. AMD ha anche presentato AMD ROCm 6.1 per le GPU AMD Radeon, progettato per rendere lo sviluppo e l’implementazione dell’IA con le GPU desktop AMD Radeon più compatibile, accessibile e scalabile.

L’innovazione dell’intelligenza artificiale all’edge

AMD ha mostrato come la sua tecnologia di AI e di adaptive computing stia alimentando la prossima ondata di innovazione dell’AI sull’edge. AMD combina tutti gli IP necessari per l’accelerazione delle applicazioni AI sull’intero edge.

La nuova serie AMD Versal AI Edge Gen 2 riunisce la logica programmabile FPGA per la pre-elaborazione in tempo reale, i motori AI di nuova generazione alimentati dalla tecnologia XDNA per un’inferenza AI efficiente e le CPU integrate per la post-elaborazione, per offrire la soluzione adattiva su singolo chip più performante per l’AI edge. I dispositivi AMD Versal AI Edge Gen 2 sono già disponibili per l’accesso anticipato con oltre 30 partner chiave attualmente in fase di sviluppo.

AMD ha inoltre evidenziato come la sua tecnologia AI e di adaptive computing stia alimentando la prossima ondata di innovazione dell’intelligenza artificiale at the edge, per i clienti di tutti i settori verticali, compresi i mercati healthcare, automotive e industrial.