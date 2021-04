Startup spaziali: Aws lancia Space Accelerator

Aws Space Accelerator è un programma di supporto aziendale di quattro settimane aperto alle startup spaziali che vogliono utilizzare Amazon Web Services.

Questo programma fornirà risorse tecniche, commerciali e di mentoring alle startup spaziali di tutto il mondo. Aws offre questa opportunità in collaborazione con Seraphim, uno dei principali gruppi di investimento al mondo focalizzato esclusivamente sull’industria spaziale, che fornirà una guida allo sviluppo del business e agli investimenti.

Aws e Seraphim selezioneranno una rosa di startup spaziali per partecipare a un programma intensivo di quattro settimane con Aws Cloud e formazione tecnica per aiutarle ad accelerare la ricerca, lo sviluppo e la crescita utilizzando Amazon Web Services.

valore complessivo che la soluzione apporterà al settore, l’applicazione creativa di AWS per risolvere i problemi e la capacità del team di offrire un’opportunità identificata.

Le startup selezionate possono ricevere fino a 100mila dollari in credito Aws Activate, nonché mentoring da esperti di dominio spaziale e materia tecnica con una profonda esperienza nel lavoro su Amazon Web Services.

Clint Crosier, direttore aerospaziale e satellitare di Aws ha dichiarato che le startup forniscono un catalizzatore per nuove audaci sperimentazioni nel settore spaziale. Crosier ha inoltre sottolineato la soddisfazione per l’annuncio di Aws Space Accelerator come parte del costante impegno ad aiutare le startup ad avere successo e a plasmare il futuro dell’aerospazio.

Amazon Web Services, conclude il manager, non vede l’ora di aiutare la prima coorte di aziende a lanciare e crescere attraverso questo nuovo programma.

Il programma offre opportunità di collaborazione con i clienti e i membri dell’Aws Partner Network (APN) alla ricerca di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per i loro problemi spaziali più impegnativi. Riunirà anche i partecipanti con investitori di venture space-savvy per conversazioni di raccolta fondi.