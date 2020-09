Amazon Transcribe, il servizio speech-to-text ora riconosce le lingue

Amazon Transcribe è un servizio di riconoscimento vocale automatico, lanciato da Amazon Web Services (AWS) nel 2017, che consente agli sviluppatori di aggiungere facilmente funzionalità di speech-to-text (conversione della voce in testo) alle loro applicazioni.

In questi ultimi anni dal lancio iniziale AWS ha aggiunto al servizio il supporto per più lingue, consentendo ai clienti di tutto il mondo di trascrivere registrazioni audio in 31 lingue, tra cui l’italiano, di cui 6 in tempo reale.

Un caso d’uso popolare per Amazon Transcribe è la trascrizione delle chiamate dei clienti. Questa opzione consente alle aziende di analizzare il testo trascritto utilizzando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale per rilevare il sentiment o per identificare le cause di chiamata più comuni.

Se l’azienda opera in un Paese con più lingue ufficiali o in più regioni, i file audio possono contenere lingue diverse. Pertanto, i file devono essere contrassegnati manualmente con la lingua appropriata prima che possa essere eseguita la trascrizione. Ciò comporta in genere la creazione di team di speaker multilingue, il che crea costi aggiuntivi e ritardi nell’elaborazione dei file audio.

Il settore dei media e dell’intrattenimento, mette in evidenza AWS, utilizza spesso Amazon Transcribe per convertire i contenuti multimediali in file di testo accessibili e ricercabili. I casi d’uso includono la generazione di sottotitoli o trascrizioni, la moderazione dei contenuti e altro ancora.

Amazon Transcribe viene utilizzato anche dai team operativi per il controllo qualità, ad esempio per controllare che audio e video siano sincronizzati grazie ai timestamp presenti nel testo estratto.

Tuttavia, altri problemi non possono essere risolti facilmente, come verificare che la lingua parlata principale nei video sia etichettata correttamente per evitare lo streaming di video nella lingua sbagliata.

Per risolvere questi problemi, AWS ha aggiunto al servizio l’importante funzionalità che prevede che Amazon Transcribe possa ora identificare automaticamente la lingua dominante in una registrazione audio.

Questa funzione, ne è sicura AWS, aiuterà i clienti a creare flussi di lavoro di trascrizione più efficienti eliminando la codifica manuale.

Oltre agli esempi prima citati, inoltre, ora diventa possibile utilizzare facilmente Amazon Transcribe anche per riconoscere e trascrivere automaticamente messaggi vocali, riunioni e qualsiasi forma di comunicazione registrata.