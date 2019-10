Amazon , un terzo trimestre 2019 fra luci ed ombre.

Amazon ha presentato i conti del terzo trimestre 2019, e i risultati mostrati non hanno convinto fino in fondo analisti ed investitori.

la società di Seattle aveva annunciato per tempo la volontà di ridurre da due ad un solo giorno il tempo di consegna delle merci, e a questo scopo Amazon ha portato ad oltre 750000 le risorse impiegate in azienda - oltre 100000 in più.

Al tempo stesso anche i mezzi sono aumentati, tanto quelli terresti quanto la flotta aerea. Tuttavia, le spese sostenute dalla società di Jeff Bezos sono stati ingenti: si parla di 1,5 miliardi di dollari, oltre il doppio rispetto alle previsioni fornite.

Come era logico attendersi, il CEO di Amazon ha sostenuto che il miglioramento nella logistica e nei tempi di consegna produrranno comunque effetti positivi, attirando un maggior numero di clienti, e più in generale aumenterà il volume degli acquisti.

Gli utili trimestrali al 30 settembre sono stati largamente inferiori a quello del medesimo periodo del 2018: 2,1 miliardi contro i 2,9 miliardi. In virtù di questo, gli utili si sono attestati a 4,23 dollari per azione, molto meno delle stime degli analisti

Per contro, i ricavi sono andati meglio del previsto, con una crescita del 24%, a 70 miliardi di dollari: il terzo trimestre include i risultati record delle vendite frutto del Prime day.

Le attività cloud, pur registrando numeri positivi, hanno offerto performance non in linea con le aspettative. AWS ha fatto registrare una crescita del 35%, la più lenta da quanto Amazon rilascia dati pubblici su questa divisione.

Amazon prevede un fatturato per l'ultimo quarto del 2019 in una forbice compresa fra 80 e 86,5 miliardi di dollari, inferiore alla previsione di 87.4 miliardi degli analisti, e fa supporre un periodo natalizio non particolarmente florido.