Amazon Prime Day, il 21 e 22 giugno le Pmi alla conquista del mercato online

Prime Day, l’evento annuale di Amazon, si terrà il 21 e 22 giugno, dando il via all’estate con due giornate di offerte sempre molto attese dagli italiani.

Uno shopping di eccezione attende i clienti Prime, che potranno accedere ad oltre due milioni di offerte nelle diverse categorie.

Ad esempio moda, casa, bellezza e molto altro, insieme a numerosi vantaggi per godere di intrattenimento ed esclusive su Prime Video, Amazon Music e Prime Gaming.

Il Prime Day inizierà a mezzanotte (00:01) del 21 giugno e durerà fino al 22 giugno per numerose nazioni fra cui l’Italia.

Cosa fare se ancora non si è ancora clienti Prime? Chiunque può iscriversi e iniziare un periodo di uso gratuito di 30 giorni per usufruire di sconti e offerte durante il Prime Day.

Amazon Prime Day, occasione di incontro tra Pmi e milioni di clienti

I clienti durante il Prime Day potranno scegliere fra oltre un milione di offerte di prodotti di piccole e medie imprese, inclusa una selezione di prodotti dalle 14.000 PMI che vendono su Amazon.it.

Tra queste, aziende guidate da donne, a conduzione familiare e molte altre ancora. Durante questo Prime Day e per tutto il resto del 2021, Amazon investirà più di 100 milioni di dollari a livello globale per sostenere il successo delle Pmi che vendono su Amazon.

Il supporto comprende attività promozionali per incoraggiare i clienti ad acquistare i prodotti su Amazon.

Prime Day offre loro l’opportunità di mostrare i loro prodotti a milioni di clienti Prime in tutto il mondo alla ricerca di grandi offerte.

Anche quest’anno Alexa e i dispositivi Amazon saranno protagonisti del Prime Day.

Fin da subito i clienti potranno chiedere ad Alexa tutte le curiosità relative al Prime Day e impostare un reminder per il giorno dell’evento.

Basterà chiedere “Alexa, quando sarà il Prime Day?” oppure “Alexa, quanto dura il Prime Day?”, per ricevere tutte le informazioni utili relative a date e orari. Inoltre, pronunciando al proprio dispositivo “Alexa, tienimi aggiornato sul Prime Day”, i clienti verranno avvisati attraverso notifiche, dell’inizio ufficiale del Prime Day.

Infine, il 21 e 22 giugno, pronunciando “Alexa, quali sono le mie offerte del Prime Day?”, gli utenti potranno scoprire e approfittare delle offerte in corso.

I numerosi modi per supportare le piccole e medie imprese

Spendi 10€, ricevi 10€: a partire da lunedì 7 giugno fino a domenica 20 giugno, i clienti che spenderanno 10€ in prodotti e marchi di piccole e medie imprese su Amazon.it, inclusi gli articoli delle vetrine Amazon Made in Italy, Handmade e Launchpad, riceveranno un buono promozionale di 10€ da utilizzare durante il Prime Day. Questa promozione è interamente finanziata da Amazon per mettere in contatto PMI locali con i clienti.

Più piccole e medie imprese che mai: quest’anno, oltre 300.000 partner di vendita a livello globale saranno inclusi nella promozione “Spendi 10€, ricevi 10€” – più del doppio rispetto ai partner di vendita inclusi lo scorso anno – dando ai clienti l’opportunità di supportarle ancora di più le piccole e medie imprese attraverso i loro acquisti.

Una vetrina dedicata: per consentire ai clienti di supportare facilmente le PMI durante questo Prime Day, Amazon ha creato una vetrina dedicata ai loro prodotti su amazon.it/pmi. I clienti possono scegliere fra piccoli laboratori artigiani, aziende a guida femminile, a conduzione familiare e molte altre realtà tutte da scoprire.