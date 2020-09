Amazon annuncia le nuove videocamere Blink Outdoor e Indoor

Amazon ha annunciato Blink Outdoor e Blink Indoor, due nuovi modelli di telecamere di sicurezza wireless per smart home e un nuovo pacchetto di espansione della batteria – che raddoppia la durata della batteria della fotocamera.

Utilizzando uno smartphone e l’app Amazon Blink Home Monitor, gli utenti di Blink Outdoor e Indoor possono vedere la propria abitazione in real time, ricevere avvisi di rilevamento del movimento e utilizzare l’audio bidirezionale per parlare con persone o animali domestici. Inoltre, i clienti possono creare “zone di attività” personalizzate per ridurre gli avvisi non necessari nelle aree ad alto traffico e rimuovere le sezioni nel campo di visualizzazione della fotocamera dalla registrazione video utilizzando la nuova funzione dell’area di privacy di Blink.

Gli utenti delle videocamere Blink potranno scegliere se archiviare immagini e video nel cloud di Amazon e sottoscrivere uno specifico piano (i dettagli per i paesi europei non sono ancora stati svelati). In alternativa, possono salvare i videoclip in locale, sfruttando il Sync Module 2 e un drive USB venduto separatamente.

Il nuovo pacchetto di espansione della batteria delle Blink consente alle telecamere di funzionare con quattro batterie al litio AA invece di due, raddoppiando la durata della batteria della fotocamera. Sebbene le telecamere di Blink abbiano già una buona autonomia, il nuovo pacchetto di espansione della batteria è particolarmente interessante per i clienti con telecamere posizionate in aree ad alto traffico o difficili da raggiungere. Questo consente di massimizzare i vantaggi della connettività wireless, senza preoccuparsi troppo della durata delle batterie.

Le videocamere Amazon Blink Outdoor e Indoor sono compatibili con Alexa. I clienti possono chiedere ad Alexa di attivare o disattivare le loro telecamere, guardare clip di movimento registrate o dire “Alexa, mostrami la fotocamera della porta d’ingresso” per vedere attraverso un echo Show, Fire TV o un tablet Fire.

I clienti possono anche impostare annunci di movimento e routine personalizzate, come accendere le luci intelligenti quando una telecamera domestica intelligente rileva il movimento. Per la manutenzione della batteria senza problemi, i clienti possono chiedere ad Alexa di inviare promemoria quando le batterie si esaurisce e impostare riordini intelligenti.