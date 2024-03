Amazon investe 2,75 miliardi di dollari in Anthropic

Amazon spinge con decisione sull’intelligenza artificiale e annuncia un nuovo investimento da 2,75 miliardi di dollari in Anthropic, portando il totale finora stanziato a 4 miliardi di dollari.

In un mondo tecnologico in rapida evoluzione, Amazon e Anthropic segnano l’inizio di una collaborazione strategica destinata a ridefinire il panorama dell’intelligenza artificiale generativa (IA generativa) a livello mondiale. L’annuncio di questa alleanza vede Anthropic scegliere Amazon Web Services (AWS) come suo principale fornitore cloud per carichi di lavoro critici, tra cui la ricerca sulla sicurezza e lo sviluppo di futuri modelli fondamentali

Utilizzando i chip AWS Trainium e Inferentia, Anthropic si impegna a costruire, addestrare e implementare i suoi modelli futuri, garantendo al contempo agli utenti AWS di tutto il mondo l’accesso alle prossime generazioni dei suoi modelli fondamentali tramite Amazon Bedrock. Questo servizio gestito da AWS promette un accesso sicuro e semplificato ai modelli fondamentali più avanzati e gestiti del settore, accompagnati da un insieme unico di funzionalità che mirano a ottimizzare la creazione di applicazioni IA generative.

L’introduzione dei modelli della famiglia Claude 3 su Amazon Bedrock rappresenta un salto qualitativo nell’intelligenza artificiale, offrendo livelli di responsività quasi umani, una maggiore guidabilità, accuratezza e nuove capacità visive. Claude 3 Opus, in particolare, si distingue per aver stabilito nuovi standard di eccellenza, superando altri modelli disponibili oggi, inclusi quelli di OpenAI.

Dr. Swami Sivasubramanian, vicepresidente di Data e AI presso AWS, sottolinea la storia significativa tra le due organizzazioni nel supportare l’adozione dell’IA generativa avanzata da parte di aziende di tutte le dimensioni a livello globale. La collaborazione strategica tra Amazon e Anthropic non solo amplifica le opportunità per i clienti di innovare rapidamente con l’IA generativa, ma pone anche le basi per ulteriori miglioramenti nelle esperienze utente.

Inoltre, l’impegno di AWS e Anthropic nell’adozione dell’IA generativa è ulteriormente rafforzato dalla recente collaborazione con Accenture, destinata a facilitare l’adozione e la scalabilità delle soluzioni IA generativa, specialmente in settori altamente regolamentati.

L’investimento di Amazon in Anthropic, che ha raggiunto i 4 miliardi di dollari, testimonia la fiducia nell’impatto trasformativo e nel potenziale dell’IA generativa. Questo impegno congiunto non solo accelera l’adozione di tecnologie IA generativa avanzate ma apre anche la strada a innovazioni responsabili e sicure in questo campo emergente.