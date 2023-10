Amazon introduce il supporto per il login senza password, con le passkey

Amazon sta introducendo il supporto per le passkey sui browser e sulle sue app di shopping mobile, offrendo ai clienti un modo più semplice e sicuro per accedere ai propri account Amazon.

I clienti possono ora configurare le passkey nelle proprie impostazioni di Amazon, e ciò consente loro di sfruttare con semplicità le stesse modalità che utilizzano per sbloccare il proprio dispositivo: il riconoscimento facciale, l’impronta digitale o il PIN.

Il supporto per le passkey – sottolinea l’azienda – è ora disponibile per tutti i clienti Amazon che utilizzano il browser ed è in fase di roll-out per l’app Amazon Shopping per iOS. Il supporto arriverà presto anche sull’app Amazon Shopping per Android, assicura il colosso dell’ecommerce.

Le passkey sono il nuovo modo facile da usare per accedere ad applicazioni e siti web, che offre un’alternativa sicura e comoda alle password. A differenza delle password, sottolinea Amazon, non possono essere scritte o indovinate, contribuendo a prevenire la condivisione accidentale di una passkey con un malintenzionato.

Quando un cliente utilizza una passkey sul proprio dispositivo, spiega Amazon, dimostra di possedere il dispositivo e di essere in grado di sbloccarlo. I clienti non devono più preoccuparsi di ricordare password uniche o di utilizzare identificativi facili da indovinare, come nomi o date di nascita.

Al contrario, gli utenti possono usare le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti, ora anche Amazon, nello stesso modo in cui sbloccano i loro dispositivi: con l’impronta digitale, la scansione del volto o il PIN della schermata di blocco. Inoltre, aggiunge l’azienda, le passkey sono meno suscettibili agli attacchi di phishing rispetto alle password e ai codici una tantum nei messaggi di testo, il che le rende un’opzione più sicura, evidenzia Amazon.

“Si tratta di offrire ai clienti facilità d’uso e sicurezza simultaneamente nella loro esperienza su Amazon“, ha dichiarato Dave Treadwell, senior vice president of ecommerce di Amazon. “Anche se le password saranno ancora presenti nel prossimo futuro, questo è un passo entusiasmante nella giusta direzione. Siamo entusiasti di essere tra i primi a adottare questo nuovo metodo di autenticazione, contribuendo a realizzare la nostra visione di un’Internet più sicura e passwordless“.

Le passkey sono promosse dalle maggiori aziende hi-tech: abbiamo visto come Google abbia già deciso di introdurre il supporto per il nuovo metodo di autenticazione. E così Apple e altre aziende tecnologiche, tra cui il popolare password manager 1Password.

È indubbio che il supporto in un servizio e un’app così ampiamente utilizzati come quelli per lo shopping di Amazon, darà verosimilmente un’ulteriore spinta alla diffusione di questo nuovo metodo di autenticazione passwordless.

“La nostra ricerca dimostra che i consumatori sono stanchi della seccatura e della complessità delle password e sono entusiasti di abbracciare i sign-in con passkey, che consentono loro di accedere in modo semplice e sicuro ai servizi online e che sono in grado di invertire la tendenza contro la piaga delle violazioni dei dati e dei furti di identità“, ha dichiarato Andrew Shikiar, direttore esecutivo e chief marketing officer di FIDO Alliance, un’associazione di settore che si occupa di ridurre la dipendenza dalle password. “Le passkey cambiano radicalmente in meglio il modo in cui accediamo ai nostri account online e la diffusione delle passkey da parte di Amazon è la prova del suo impegno nei confronti del tempo, dell’esperienza e della sicurezza dei suoi clienti in tutte le esperienze di shopping sul web e sui dispositivi mobili“.

L’azienda ha sottolineato che l’introduzione delle passkey è un passo importante per rendere l’esperienza Amazon più facile e sicura per i clienti della piattaforma, e che la società americana continuerà a incoraggiare i clienti a adottare le passkey, nonché a invitare l’intero settore a unirsi in questo sforzo per la creazione di un’Internet senza password.