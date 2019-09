Amazon Forecast è un servizio completamente gestito di Amazon Web Services che, come suggerisce con chiarezza il nome, consente agli sviluppatori di creare applicazioni per il forecasting di condizioni di business future. Il tutto, senza richiedere un’esperienza pregressa nell’apprendimento automatico, bensì sfruttando la stessa tecnologia di machine learning utilizzata da Amazon.com.

Questo servizio, di cui Amazon Web Services, ha annunciato la disponibilità generale, promette di fornire previsioni estremamente accurate.

Amazon stessa utilizza questa tecnologia di forecasting per assicurarsi che il prodotto giusto sia nel posto giusto al momento giusto, prevedendo la domanda di centinaia di milioni di prodotti ogni giorno.

Amazon Forecast si basa sulla stessa tecnologia “della casa”, per creare forecast precisi praticamente per qualsiasi condizione di business, tra cui, ad esempio, domanda e vendite di prodotti, requisiti di infrastruttura, fabbisogno energetico e livelli di personale. Secondo Amazon Web Services, il servizio produrrebbe previsioni fino al 50% più accurate rispetto ai metodi tradizionali.

Inoltre, Amazon Forecast è facile da usare e non richiede una esperienza già formata nel campo del machine learning. Il servizio provvede automaticamente al provisioning dell'infrastruttura necessaria, elabora i dati e crea modelli di apprendimento automatico personalizzati, che vengono ospitati su AWS pronti a effettuare le previsioni.

Amazon Web Services sottolinea come i forecast tradizionali facciano fatica a incorporare grandi volumi di dati storici, e quindi informazioni importanti del passato vengono perse. Inoltre, le tecniche previsionali tradizionali raramente incorporano dati correlati ma indipendenti, che possono offrire un contesto importante, quali vendite, festività, location, promozioni di marketing e così via. Senza la storia completa e il contesto più ampio, la maggior parte dei forecast non riescono a prevedere con precisione il futuro.

Amazon, dal canto suo, può contare su una solida conoscenza nella costruzione di forecast accurati mediante l’impiego di machine learning, basata sugli oltre 20 anni di esperienza nella gestione della più grande attività di e-commerce al mondo. Fornendo miliardi di pacchi all'anno, con una moltitudine di opzioni di consegna in oltre diecimila codici postali, Amazon, spiega l’azienda, ha sviluppato funzionalità di previsione avanzate che incorporano la storia completa dei prodotti, su cui viene sovrapposto il contesto delle attività commerciali correlate, quali promozioni e modifiche dei prezzi.

Questa esperienza di Amazon sui forecast su larga scala viene ora condivisa con i clienti AWS mediante il nuovo servizio che mette la tecnologia di previsioni nelle mani degli sviluppatori.

Amazon fa alcuni esempi. Grazie al machine learning, Amazon Forecast può scoprire automaticamente in che modo variabili quali funzionalità del prodotto, stagionalità e location dei negozi si influenzano a vicenda. Queste relazioni complesse possono essere difficili da individuare utilizzando i metodi di previsione tradizionali, ma Amazon Forecast utilizza l'apprendimento automatico sviluppato da Amazon per riconoscere rapidamente schemi complessi, al fine di migliorare l'accuratezza delle previsioni.

Amazon Forecast, spiega l’azienda, imposta automaticamente una pipeline di dati, acquisisce dati, addestra un modello, fornisce metriche di precisione ed esegue i forecast. Gli sviluppatori non devono avere alcuna competenza nel machine learning per iniziare a utilizzare Amazon Forecast: possono sfruttare le sue API o la console di facile utilizzo per creare modelli di machine learning personalizzati con poche chiamate o clic.

Maggiori informazioni su Amazon Forecast sono disponibili a questo link.