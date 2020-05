UltraWarm per Amazon Elasticsearch Service, di cui Amazon Web Services (Aws) ha annunciato la disponibilità generale, è un nuovo layer di warm storage a basso costo, altamente performante e completamente gestito, che fornisce analytics rapidi e interattivi dei dati di log a un prezzo di molto inferiore rispetto alle opzioni di storage esistenti.

Amazon Elasticsearch Service è il servizio completamente gestito di Aws che semplifica la raccolta, l'analisi e la visualizzazione dei dati di log generati da siti web, dispositivi mobili e sensori.

UltraWarm per Amazon Elasticsearch Service offre ora ai clienti Elasticsearch un livello di warm storage che consente sia di archiviare grandi quantità di dati in modo economico sia di fornire il tipo di esperienza interattiva e reattiva che i clienti Elasticsearch si aspettano.

Man mano che sempre più applicazioni vengono create utilizzando microservizi, container e archivi di dati purpose-built, il volume dei dati di log generati dalle macchine cresce in modo esponenziale.

L'analisi in tempo reale di questi dati è diventata essenziale per i clienti al fine di risolvere rapidamente i problemi operativi e di sicurezza, sottolinea Aws. Amazon Elasticsearch Service è un servizio popolare per l’attività di log analytics, grazie alla sua capacità di inserire elevati volumi di dati di log e di analizzarli in modo interattivo.

Tuttavia, evidenzia ancora Aws, con una tale crescita esponenziale di dati di log, l'archiviazione e l'analisi di mesi o addirittura anni di dati è diventata proibitiva in termini di costi su vasta scala. Ciò ha portato i clienti a utilizzare più strumenti di analytics o a eliminare dati preziosi, perdendo importanti insight che i dati a lungo termine potrebbero produrre.

È proprio per risolvere questa sfida che Aws ha sviluppato e ora propone ai propri clienti UltraWarm. Ora Amazon Elasticsearch Service supporta due livelli di archiviazione, hot e UltraWarm.

Il livello hot viene utilizzato per indicizzare, aggiornare e fornire l'accesso più rapido ai dati.

UltraWarm fornisce invece una cache distribuita per i dati a cui si accede più frequentemente, al contempo utilizzando tecniche di posizionamento avanzate per determinare i blocchi di dati a cui si accede meno di frequente e che possono essere spostati all'esterno della cache in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

UltraWarm è un'estensione del servizio Amazon Elasticsearch e supporta tutte le Api, gli strumenti e le funzionalità di Elasticsearch, inclusi la sicurezza di livello enterprise con controllo degli accessi dettagliato, crittografia at rest e in flight, alert integrati, query SQL e altro ancora.

Ciò consente agli sviluppatori, agli ingegneri DevOps e agli esperti di InfoSec di utilizzare Amazon Elasticsearch Service per l'analisi di dati delle operation recenti (settimane) e di più lungo termine (mesi o anni) senza dover trascorrere giorni a ripristinare i dati dagli archivi (Amazon S3 o Amazon Glacier) in uno stato di ricerca attivo in un cluster Elasticsearch.