Echo, da Amazon quattro nuovi prodotti per avere Alexa ovunque in casa

Amazon ha annunciato un importante ampliamento della gamma di prodotti Echo. Si tratta di quattro dispositivi che si vanno ad affiancare a quelli attualmente a listino per formare un’offerta particolarmente completa e articolata. I dispositivi sono: un nuovo Echo, Echo Flex, Echo Dot con display LED ed Echo Studio. Amazon ha inoltre anticipato diverse nuove funzionalità di Alexa, che arriveranno entro fine anno.

Echo: nuovo design e migliore qualità audio

L’Echo di nuova generazione è rivestito in tessuto e presenta un nuovo design, con opzioni di colore adatte a qualsiasi stile: blu-grigio, antracite, grigio chiaro e grigio melange. Echo ha la stessa tecnologia audio di Echo Plus, incluso un woofer da 7,6 cm e un maggiore volume posteriore, così che i bassi siano più potenti, mentre i medi e gli alti siano più nitidi. Il prezzo rimane di 99 euro.

Echo Flex: mini-altoparlante da parete

Echo Flex, precisa Amazon è il modo più conveniente per aggiungere Alexa in qualsiasi stanza della casa. Si collega direttamente alla presa elettrica, per poter essere usato in quegli spazi della casa in cui i cavi possono essere un problema, come il corridoio, il garage o il bagno. Un piccolo altoparlante sul dispositivo, ottimizzato per la voce di Alexa, permette di interloquire con l’assistente vocale. Echo Flex integra anche una porta USB, che permette di ricaricare il telefono o aggiungere un accessorio opzionale, come una luce notturna intelligente o un sensore di movimento.

Echo Dot: arrivano display LED e temperatura esterna

Echo Dot con orologio è basato sul dispositivo Echo più venduto di sempre, con l’aggiunta di un display LED semplice e luminoso, che lo rende un dispositivo ideale per un comodino o una mensola. Il display LED si regola automaticamente in base alla luminosità della stanza, in modo da permettere di vedere facilmente l’ora o la temperatura esterna, di impostare una sveglia o un timer. Inoltre, è possibile toccare la parte superiore del dispositivo per posticipare comodamente la sveglia.

Echo Studio: hub intelligente e audio a 360 gradi per la TV

Con cinque altoparlanti direzionali integrati, Echo Studio è stato appositamente progettato per creare un suono di qualità, nitido e profondo. Questo grazie anche a un woofer da 13,3 cm e 330 W di potenza massima che, per enfatizzare i bassi, sfrutta un’apertura situata nella parte inferiore, in modo da massimizzare il flusso d'aria. Echo Studio è dotato inoltre di un tweeter da 2,5 cm e tre altoparlanti midrange da 5 cm, volti a offrire frequenze medie nitide e alte dinamiche.

Echo Studio usa inoltre un DAC a 24 bit e un amplificatore di potenza con 100 kHz di larghezza di banda per la riproduzione musicale ad alta risoluzione. In aggiunta, rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente e ottimizza la riproduzione audio per offrire un suono ottimale, indipendentemente da dove viene posizionato.

È possibile abbinare uno o due dispositivi Echo Studio a determinati dispositivi Fire TV per la riproduzione audio con suono multicanale e supporto per i formati Dolby Atmos, Dolby Audio 5.1 e audio stereo. Echo Studio presenta anche un hub Zigbee che può essere utilizzato per controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili.

Nuove funzionalità di Alexa

Oltre alla nuova gamma di dispositivi Echo, Amazon ha dato notizia di anche nuove funzionalità di Alexa, che saranno introdotte entro la fine dell’anno.

Anzitutto sarà possibile chiedere ad Alexa di parlare più lentamente o più velocemente, a seconda delle proprie preferenze. Se si chiederanno ad Alexa informazioni sul meteo, le ultime notizie, un aggiornamento sportivo, un evento imminente sul calendario, una definizione e altro, si potrà scegliere tra sette differenti velocità: una standard, quattro più veloci e due più lente. Basterà dire "Alexa, parla più lentamente" o "Alexa, parla più velocemente" per regolare il ritmo della voce di Alexa. Per reimpostare il ritmo della voce di Alexa, basta dire: "Alexa, parla a velocità normale."

Per i dialoghi “notturni” con Alexa arriva la modalità sussurro. È una nuova funzione che permetterà di sussurrare ad Alexa, che a sua volta sussurrerà la sua risposta.

Se si è curiosi di capire perché la risposta ottenuta a fronte di una domanda non era esattamente ciò che ci si aspettava si può chiedere: "Alexa, dimmi cosa hai sentito" e Alexa leggerà la richiesta vocale più recente. Si potrà anche chiedere: "Alexa, perché hai fatto questo?" e Alexa fornirà una breve spiegazione sulla sua risposta alla ultima richiesta vocale.

Eliminazione automatica delle registrazioni vocali

I dispositivi Alexa ed Echo sono costruiti con molteplici livelli di protezione della privacy. In questo senso, all'inizio del 2019, Amazon ha introdotto una funzionalità che permette di cancellare ciò che è stato detto, chiedendo: "Alexa, cancella tutto quello che ho detto oggi" o "Alexa, cancella quello che ho appena detto". Oggi Alexa compie un ulteriore passo in avanti e propone la funzione di auto-cancellazione. Si potrà quindi scegliere di far cancellare automaticamente le registrazioni vocali e le trascrizioni di testo più vecchie di tre o 18 mesi, su base continuativa. Questa funzione verrà aggiunta alla possibilità già presente di accedere e cancellare le richieste singolarmente o tutte in una volta sola.

I nuovi dispositivi Echo sono disponibili per il pre-ordine già da oggi ma inizieranno a essere spediti entro la fine dell'anno. Per il momento, non sostituiscono nessuno dei prodotti Echo attualmente a listino, ma li affiancano.