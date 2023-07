WordLift: come usare l’AI per ottimizzare i contenuti per la ricerca vocale

Sul blog ufficiale dell’azienda, Valentina Izzo di WordLift, startup italiana con sede a Roma, specializzata nell’intelligenza artificiale applicata alla SEO, ha condiviso una riflessione e una guida pratica su come utilizzare l’AI per ottimizzare i contenuti per la ricerca vocale.

Il modo in cui effettuiamo le ricerche su Internet si sta evolvendo rapidamente. E di questo dobbiamo ringraziare i dispositivi smart e l’intelligenza artificiale (AI).

Secondo recenti rapporti, almeno il 50% della popolazione statunitense utilizza quotidianamente le funzioni di ricerca vocale e il 34% le usa almeno una volta alla settimana. Cosa significa questo per la vostra strategia di marketing?

Questo spostamento verso la ricerca vocale è un’opportunità d’oro per mettere a punto i propri contenuti in modo da renderli facilmente accessibili al proprio pubblico, indipendentemente dal modo in cui le persone scelgono di interagire.

Quindi, come fare per emergere in questa rivoluzione della ricerca vocale? Si comincia con una strategia ben congegnata per ottimizzare i contenuti per la ricerca vocale. Ed è qui che l’intelligenza artificiale può contribuire a rendere i propri contenuti più accessibili e coinvolgenti per gli utenti della ricerca vocale.

AI e Voice Search

L’intelligenza artificiale e la tecnologia di ricerca vocale non sono più concetti del futuro, ma sono qui per restare.

Infatti, il 71% delle persone preferisce usare un assistente vocale per cercare qualcosa piuttosto che il modo tradizionale di digitare manualmente in un motore di ricerca.

Ma cosa sono esattamente queste tecnologie e come si intersecano?

L’intelligenza artificiale è un campo ampio che comprende lo sviluppo di strumenti e sistemi in grado di svolgere compiti che di solito richiedono l’intelligenza umana. In altre parole, è la forza trainante della ricerca vocale.

Infatti, l’intelligenza artificiale è alla base degli assistenti vocali su cui facciamo affidamento, come Alexa di Amazon, l’Assistente di Google e Siri di Apple. Questi assistenti vocali utilizzano l’intelligenza artificiale per interpretare e rispondere ai comandi vocali. Sono in grado di comprendere il linguaggio naturale, di imparare dalle interazioni e di adattare le loro risposte nel tempo.

Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono abbastanza intelligenti da analizzare i dati vocali, convertirli in testo, comprendere la richiesta e quindi fornire la risposta o l’azione più pertinente.

Cosa significa tutto questo per la SEO? Beh, molto.

Quando gli utenti effettuano una ricerca vocale, le loro richieste rispecchiano il linguaggio naturale e colloquiale che utilizziamo nel parlato quotidiano. Al contrario, quando digitano, gli utenti spesso adottano un tono più formale e conciso.

Questa distinzione chiave sottolinea l’importanza di adattare la propria strategia di contenuti per infondere parole chiave conversazionali (leggi: long-tail keywords) per far sì che i propri contenuti si allineino a questo nuovo stile di interrogazione delle informazioni. Maggiori informazioni tra poco.

Identificare l’intento della ricerca vocale

A questo punto ci si potrebbe chiedere: “C’è davvero una differenza tra le query di ricerca vocale e le ricerche testuali?”. La risposta è un secco sì.

Come abbiamo brevemente accennato, le query di ricerca vocale sono ben lontane dal replicare le ricerche testuali. Sono più colloquiali, spesso più lunghe e di solito formulate come domande. Ad esempio, “Dov’è il ristorante italiano più vicino?” o “Com’è il tempo oggi?“.

Ma non lasciatevi intimidire. Questa differenza offre l’opportunità di creare contenuti che rispondano direttamente a queste domande, soddisfacendo le esigenze immediate del proprio pubblico e catturando la sua attenzione in uno spazio digitale sempre più competitivo.

Come si fa ad analizzare l’intento degli utenti per la ricerca vocale? Bisogna iniziare esaminando le domande che il proprio pubblico pone. Cercare schemi e temi comuni.

Cercano informazioni sui prodotti, come i prezzi, o vogliono effettuare un acquisto? La risposta a questa domanda fornirà indicazioni preziose sul loro intento, consentendo di adattare i contenuti di conseguenza.

Strumenti come Surfer SEO, che utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per la SEO, aiutano anche a comprendere più a fondo l’intento degli utenti dietro ogni query e a ottimizzare efficacemente i propri articoli per la ricerca vocale.

Ottimizzazione dei contenuti per la ricerca vocale

Ora che abbiamo identificato l’intento di ricerca alla base delle ricerche vocali più comuni nella nostra nicchia, è il momento di ottimizzare i contenuti per ottenere buone prestazioni.

Ecco cosa occorre sapere.

Fase 1: ricerca delle parole chiave

Come per ogni altro contenuto creato online, il primo passo è la ricerca delle parole chiave. In questo caso, però, l’obiettivo principale è il linguaggio colloquiale. In altre parole, frasi a coda lunga e in linguaggio naturale.

Strumenti basati sull’intelligenza artificiale come AnswerThePublic o la funzione People Also Ask di Google possono fornire una grande quantità di dati sui tipi di domande che gli utenti pongono in relazione alla propria nicchia.

E non bisogna trascurare gli strumenti di ricerca delle keyword come Ahrefs o Semrush. Possono essere particolarmente utili per aiutare a concentrarci sulle parole chiave a coda lunga che spesso assomigliano al tono più colloquiale della ricerca vocale. Cercare frasi colloquiali che inizino con parole interrogative come “chi”, “cosa”, ecc.

Infine, è sempre possibile cercare domande relative alla propria nicchia all’interno di forum popolari come Quora e Reddit. Basta esaminare i titoli delle discussioni per scoprire un tesoro di informazioni.

Fase 2: sfruttare i dati strutturati per ottenere gli snippet featured

Nell’era della ricerca vocale, in cui le persone si affidano agli assistenti vocali nella loro vita quotidiana, l’ottimizzazione dei contenuti per questo panorama in evoluzione è più cruciale che mai.

Allora perché non sfruttare i featured snippet di Google? Google visualizza questi ambiti featured snippet in cima (o talvolta in alto a destra) ai risultati di ricerca organici. Possono apparire come semplici definizioni testuali o elenchi puntati o numerati.

Strutturando i propri contenuti in modo da rispondere alle domande più frequenti, aumenteranno le probabilità che i propri contenuti vengano presi in considerazione per questi snippet.

Anche se nessuno può promettere che il nostro contenuto sarà sicuramente individuato per lo snippet, ecco una serie di consigli utili per aumentare le probabilità:

Puntare alla brevità e alla precisione nelle risposte alle domande più comuni, mantenendole entro le 54-58 parole.

Cercare sempre di incorporare nei propri contenuti query basate su domande.

Includere istruzioni passo-passo per aiutare le persone che eseguono ricerche a risolvere i loro problemi.

Utilizzare header e tag di paragrafo per snellire la struttura della pagina.

Abbracciare l’approccio definition-style quando è pertinente.

Ma non c’è da preoccuparsi. È qui che uno strumento come WordLift può venire in aiuto. WordLift è uno strumento SEO potenziato dall’intelligenza artificiale che analizza il testo e aggiunge dati strutturati ai contenuti senza richiedere lavoro aggiuntivo o conoscenze tecniche.

In altre parole, WordLift può fare il lavoro pesante per noi. Ora i nostri contenuti sono più comprensibili per i motori di ricerca e possono posizionarsi meglio nelle SERP.

Il risultato? Un aumento del traffico organico verso il proprio sito web e maggiori possibilità di incrementare le vendite. In effetti, WordLift ha visto un cliente del settore retail statunitense aumentare le impression dell’85% e i clic del 18%. Non male.

Fase 3: privilegiare l’ottimizzazione mobile per la ricerca vocale

Bisogna tenere presente che la maggior parte delle ricerche vocali viene effettuata tramite dispositivi mobili. Non bisogna lesinare quindi sull’ottimizzazione mobile.

Assicurarsi che il proprio sito web sia mobile-friendly e si carichi rapidamente può migliorare significativamente la user experience e aumentare le possibilità di apparire nei risultati della ricerca vocale.

Avete bisogno di ispirazione? Le ricerche indicano che, sorprendentemente, i dentisti sono le aziende più ottimizzate per la ricerca vocale.

Allora vediamo un esempio lampante di ottimizzazione della velocità e dei dispositivi mobili: DentalInsurance.com. L’azienda ha adottato misure proattive per ottimizzare la propria pagina per i dispositivi mobili, ottenendo risultati impressionanti.

La pagina dell’assicurazione dentale in Florida ha ottenuto un punteggio di 87/100 nel test di velocità di Pingdom. Questa ottimizzazione di successo ha portato a un miglioramento del posizionamento per diverse parole chiave locali nelle ricerche vocali, con conseguente traffico di alta qualità e contatti preziosi.

Fase 4: semplificare il processo di pubblicazione

Vi siete impegnati a fondo e finalmente i vostri contenuti sono ottimizzati e pronti a brillare nel regno della ricerca vocale. Eccitante, vero? Ma prima di tuffarvi a capofitto nel processo di pubblicazione, avete pensato a come rendere questo processo più fluido ed efficiente?

Pensate a tutte le ore passate in passato a copiare e incollare faticosamente i contenuti, a correggere gli errori di formattazione e a regolare le intestazioni. Ora immaginate di evitare tutto questo. Sembra allettante, vero? Ecco Wordable.

Con Wordable, è possibile pubblicare i propri contenuti senza sforzo, conservando tutta la formattazione e l’ottimizzazione in un solo clic.

In poche parole, con tutti i propri contenuti ottimizzati per la ricerca vocale, vale la pena di utilizzare Wordable per accelerare il processo di pubblicazione. E sarà possibile anche mantenere la propria meticolosa ottimizzazione. Si tratta di lavorare in modo più smart, non solo di più.

Considerazioni tecniche per l’ottimizzazione della ricerca vocale

Passiamo ora ad alcuni aspetti tecnici.

Avete mai sentito parlare di markup schema? Se la risposta è no, non preoccupatevi. Si tratta di un tipo di vocabolario che è possibile aggiungere al proprio sito web per migliorare il modo in cui i motori di ricerca leggono e rappresentano la propria pagina nelle SERP.

Aiuta Google a comprendere meglio i nostri contenuti, aumentando così la probabilità che questi vengano rilevati per le ricerche vocali. Come abbiamo già detto, WordLift si occupa di SEO semantica.

Come per le ricerche testuali, anche la velocità di caricamento delle pagine è fondamentale. A nessuno piace una pagina che si carica lentamente, giusto? Lo stesso vale per i dispositivi smart.

È possibile utilizzare strumenti come PageSpeed Insights di Google per analizzare e ottimizzare la velocità di caricamento. Idealmente, la propria pagina dovrebbe caricarsi in tre secondi o meno. E fortunatamente Google indica esattamente come ottenere questi risultati.

Non bisogna dimenticarsi dell’accessibilità del sito. Assicurarsi che il proprio sito sia accessibile a tutti gli utenti, compresi quelli che utilizzano screen reader o altre tecnologie assistive.

Creare contenuti voice-friendly

È il momento di umanizzare i contenuti. Scrivere con un tono colloquiale, come se si stesse parlando direttamente al proprio pubblico di riferimento. Includere le domande più frequenti e fornire risposte concise e dirette. Non dimenticare di utilizzare i dati strutturati per i contenuti delle FAQ, per aiutare i motori di ricerca a comprendere meglio i propri contenuti.

L’aggiunta di una pagina di FAQ dedicata è la salsa segreta per ottenere quegli ambiti posti nei featured snippet di Google.

Sfruttare le piattaforme e i dispositivi di ricerca vocale

Assistenti vocali diversi interpretano le query in modi diversi. Quindi, perché non ottimizzare per assistenti vocali specifici come Siri o Google Assistant?

Inoltre, si può approfittare dell’aumento degli smart speaker e dei dispositivi a comando vocale. Ricordarsi che la ricerca vocale non è solo su mobile, ma è ovunque.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella propria strategia di contenuti non si limita all’ottimizzazione del testo. Occorre anche ottimizzare la distribuzione dei contenuti su questi smart device.

È qui che uno strumento di generazione vocale AI si rivela utile. Questi strumenti possono convertire il materiale testuale in voci fuori campo dal suono naturale, rendendo l’esperienza più coinvolgente e accessibile per i consumatori che preferiscono i contenuti audio.

L’impiego di uno strumento di generazione vocale AI non solo migliorerà i propri contenuti per la ricerca vocale, ma si rivolgerà anche a un pubblico più ampio, comprese le persone con problemi di vista.

Inoltre, grazie ad applicazioni AI come i generatori di sottotitoli AI, le ricerche vocali sono diventate ancora più accessibili. Questa tecnologia è in grado di generare sottotitoli accurati, parola per parola, per video o contenuti audio.

In questo modo non solo le ricerche vocali sono più accurate, ma restituiscono anche risultati di ricerca più utili. I vantaggi per il proprio pubblico sono duplici: aumenta l’accessibilità per gli utenti che si affidano ai sottotitoli e migliora la precisione dei risultati delle ricerche vocali.

Misurare e monitorare le prestazioni della ricerca vocale

Come si fa a sapere se le strategie di ottimizzazione della ricerca vocale stanno funzionando come si spera? Si tratta di tenere traccia delle metriche corrette. Bisogna iniziare identificando il traffico di ricerca vocale nei propri analytics.

Si possono anche tenere d’occhio i risultati dei motori di ricerca, i ranking e i featured snippet. Quanto più alto è il nostro posizionamento nelle SERP, tanto maggiore sarà il traffico organico che genereremo.

E, naturalmente, ascoltare sempre il feedback degli utenti. Considerare queste pepite di informazioni come preziose indicazioni sulle prestazioni della propria ricerca vocale.

Trend futuri dell’intelligenza artificiale e della ricerca vocale

L’intelligenza artificiale non è più una buzzword. Infatti, non c’è alcun segno di rallentamento da parte degli investitori nel versare denaro negli strumenti di AI. E sta cambiando il mondo e i comportamenti dei consumatori così come li conosciamo.

Il risultato? Un ulteriore carburante per i continui progressi nell’elaborazione del linguaggio naturale che rivoluzioneranno la ricerca vocale, il voice commerce e le transazioni ad attivazione vocale.

E sapevate che quasi il 43% degli utenti utilizza già i propri dispositivi vocali per fare acquisti? Persone di tutte le età si rivolgono ai loro dispositivi per gli acquisti online. E se guardiamo al futuro, la voce è destinata a diventare uno dei principali attori del mercato, che ha raggiunto i 40 miliardi di dollari nel 2022.

Pertanto, per sfruttare questa lucrosa opportunità di crescita, è fondamentale che i marketer di oggi si sintonizzino e comprendano veramente le voci dei loro consumatori. Non si tratta solo di cogliere l’onda, ma di cavalcarla fino al successo.

La ricerca vocale guidata dall’intelligenza artificiale lascerà nella polvere la SEO tradizionale? Probabilmente no. Ma questo non significa che esista una soluzione unica per tutti. La chiave è dare priorità a entrambe le forme di SEO per soddisfare i consumatori con la loro forma di ricerca preferita.

Con la ricerca vocale che sta diventando un punto fermo nella nostra vita, è fondamentale allineare le strategie di contenuti e SEO per adattarsi a questa nuova norma.

Comprendendo l’intento della ricerca vocale e ottimizzando i contenuti con parole chiave conversazionali, è possibile assicurarsi che i propri contenuti siano ascoltati in modo forte e chiaro su dispositivi mobili e smart.

E non dobbiamo sottrarci al cambiamento dei comportamenti dei consumatori. Piuttosto, abbracciarlo, adattarsi e lasciare che la voce dei propri contenuti risuoni in questa nuova era di ricerca. Lasciare che l’intelligenza artificiale ci guidi in questo promettente percorso.