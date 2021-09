Amazon Comprehend, il linguaggio naturale che capisce i documenti

AWS ha lanciato una soluzione per aiutare le organizzazioni a estrarre insight e automatizzare l’elaborazione di documenti in diversi formati – PDF, Word, testo raw – e layout, utilizzando Amazon Comprehend.

Amazon Comprehend è il servizio di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) di Aws in grado di raccogliere informazioni e relazioni in un testo, grazie al machine learning.

Il nuovo lancio combina la potenza dell’elaborazione del linguaggio naturale con il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR, Optical Character Recognition) per aiutare le aziende a ridurre la quantità di pre-processing o post-processing necessaria per elaborare i documenti.

È ora possibile – ha messo in evidenza Amazon AWS – utilizzare la named entity recognition (NER) custom su più tipi di documenti senza dover convertire i file in testo raw.

Aws ha puntato per anni sull’innovazione nello spazio dell’Intelligent Document Processing (IDP), per convertire i dati presenti nei documenti in informazioni utilizzabili per i processi aziendali incentrati sui documenti stessi.

L’Intelligent Document Processing aiuta per l’appunto a estrarre le informazioni bloccate nei documenti, che sono invece importanti per le operazioni aziendali.

Per perseguire questo obiettivo, Aws ha lanciato servizi basati sull’intelligenza artificiale come Amazon Textract, Amazon Comprehend e altri per aiutare le aziende con l’automazione dell’estrazione di insight dai documenti.

Secondo Aws, dal lancio di questi servizi i miglioramenti nella precisione e nella velocità si sono moltiplicati.

Tali servizi offrono nuove API come il supporto specializzato per le fatture e le ricevute, il supporto per la scrittura a mano e della lingua, oltre a miglioramenti nella latenza.

Le informazioni bloccate all’interno dei documenti – ha sottolineato Aws – sono importanti per le operazioni aziendali e, utilizzando l’intelligenza artificiale, è ora possibile automatizzare il processo riducendo gli sforzi manuali e migliorando la produttività.

Il lancio da parte di Aws dell’integrazione di Amazon Comprehend con Amazon Textract per elaborare entità personalizzate da più tipi di documenti è un ulteriore step di innovazione per consentire alle aziende di estrarre preziosi insight dai documenti.

E sono molte le aziende che hanno questo tipo di esigenza, in una varietà di settori, tra cui: i servizi finanziari, l’assistenza sanitaria, il manufacturing e tanti altri.

Per le aziende l’elaborazione di grandi volumi di documenti è molto faticosa: è un processo, lento, costoso e soggetto a errori, e i dati sono spesso sparsi in fonti diverse.

Di conseguenza, la creazione e la gestione di una pipeline di elaborazione dei documenti rimane una sfida per molte aziende.

Che hanno ora a disposizione uno strumento in più, per raggiungere l’obiettivo.