Amazon Business Prime, servizio al via anche in Italia

Amazon Business vara oggi in Italia il servizio Business Prime, indirizzato alle aziende di tutte le dimensioni, per la gestione degli acquisti su Amazon.it.

Da oggi i clienti di Business Prime italiani potranno selezionare un piano che si adegua ai propri bisogni commerciali.

Nuove Opzioni di Consegna: con Business Prime, ogni utente ha accesso alla consegna illimitata in un giorno, senza costi aggiuntivi e senza richiesta di ordine minimo. Gli utenti hanno accesso alla consegna il giorno stesso per ordini superiori a 29 euro, disponibile in aree idonee.

Guided Buying: permette agli amministratori di un account Amazon Business di identificare fornitori e prodotti preferiti e di filtrare specifiche categorie di prodotto. Offre agli acquirenti linee guida durante l’acquisto, aiutando gli imprenditori a ridurre le spese superflue e a migliorare le politiche d’impresa e il rapporto con i fornitori.

Accesso alle promozioni Prime Day: gli utenti di Business Prime in Italia possono approfittare di decine di migliaia di offerte esclusive durante il Prime Day.

I costi del servizio Amazon Business Prime

Le aziende clienti del servizio possono diventare clienti Prime per un anno, scegliendo tra le seguenti opzioni in base al numero di utilizzatori del proprio account business: (Basic) 36 euro all’anno IVA esclusa, fino a 3 utilizzatori, (Small) 100 euro all’anno IVA esclusa fino a 10 utilizzatori, (Medium) 250 euro all’anno IVA esclusa fino a 100 utilizzatori e (Unlimited) 2000€ all’anno IVA esclusa, utilizzatori illimitati.

Gerardo Di Filippo, Head of Amazon Business IT commenta in una nota che obiettivo di Business Prime è supportare le aziende “nel promuovere una maggiore trasparenza nei processi di acquisto, riducendo allo stesso tempo i costi”.

In Italia la realtà Business di Amazon serve aziende di tutte le dimensioni, dai liberi professionisti e le piccole imprese fino alle multinazionali, scuole e istituti e università privati, supportando i processi di acquisto con il fine di migliorare la trasparenza delle operazioni di procurement.