Animalia Group migliora il processo di procurement con Amazon Business

Animalia Group, network di cliniche veterinarie con sede a Milano, ha scelto Amazon Business come partner strategico per centralizzare gli acquisti e ottimizzare i processi finanziari di procurement. La collaborazione mira a garantire risparmi a lungo termine e a rafforzare la strategia di crescita aziendale.

Dal 2019 Animalia Group ha registrato una crescita esponenziale, passando da una singola clinica a Lissone a una rete nazionale di oltre 75 cliniche distribuite in tutta Italia. Con un ritmo di acquisizioni di circa 4-5 cliniche al mese, la sede centrale di Milano si è trovata ad affrontare sfide significative, soprattutto in termini di visibilità e gestione centralizzata degli acquisti: più di 50 acquirenti diversi utilizzavano sia account personali che account aziendali individuali, rendendo difficile la pianificazione finanziaria dalla sede centrale. Animalia Group cercava una soluzione per migliorare la visibilità sugli acquisti e incrementare l’efficienza delle spese, così da poter destinare una parte maggiore del budget al proseguimento della propria rapida espansione.

Animalia Group utilizza Amazon Business per semplificare l’approvvigionamento di forniture mediche, come siringhe e guanti, oltre a materiali per ufficio, come cancelleria, per tutte le cliniche del gruppo. Tra i benefici derivanti dall’utilizzo di Amazon Business:

Il team di Milano può monitorare gli acquisti di tutte le cliniche e generare report finanziari.

La possibilità di generare report sulle spese permette di individuare aree in cui i costi possono essere ottimizzati.

La possibilità di effettuare un unico pagamento mensile per tutte le fatture ricevute, rendendo più efficiente il controllo finanziario.

I team in loco possono effettuare acquisti essenziali tramite profili individuali, evitando interruzioni nelle operazioni quotidiane delle cliniche.

Le nuove cliniche possono essere facilmente integrate al momento dell’acquisizione, garantendo un processo di onboarding efficiente.

Nel corso di quest’anno, Animalia Group prevede di utilizzare i dati sugli acquisti raccolti per definire politiche di acquisto centralizzate, creando un elenco di prodotti approvati e visibili solo al personale autorizzato. Inoltre, l’accesso a listini con prezzi scontati per le categorie di prodotti più acquistati permetterà di ridurre ulteriormente i costi. In futuro, il gruppo sta esplorando come strumenti di filtraggio possano aiutarli a collaborare con fornitori locali e a fare scelte di acquisto più sostenibili.

Patrizia Luceri, Finance Manager di Gruppo Animalia, ha dichiarato: “Abbiamo grandi ambizioni di crescita in tutta Italia e siamo orgogliosi dei progressi fatti finora. Amazon Business ci ha aiutato a superare un ostacolo significativo alla nostra espansione, offrendo al nostro ufficio centrale una visibilità completa sulle spese, pur permettendo ai lavoratori delle cliniche di effettuare gli acquisti necessari per le operazioni quotidiane. Finora, è stato accolto molto bene da tutto il nostro staff e siamo entusiasti di implementare ulteriori strumenti per standardizzare gli acquisti e ottenere ulteriori risparmi.”

Geraldine Valenti, Director Amazon Business Francia, Italia e Spagna, ha aggiunto: “Animalia Group ha compreso che una crescita di successo richiede una piena visibilità sugli acquisti aziendali. I dati possono essere utilizzati per prendere decisioni intelligenti che migliorano i risultati economici. Siamo entusiasti di assistere Animalia nel raggiungimento dei suoi obiettivi, fornendo al gruppo e a tutti i nostri clienti strumenti che ottimizzano i processi di procurement in linea con le esigenze aziendali.”

Per ulteriori informazioni su Amazon Business, è possibile visitare il sito web dell’azienda.