Altea Federation acquisisce Inquaero e rafforza l’offerta in ambito SAP DMLT

Altea Federation arricchisce la propria offerta SAP affiancando ad Altea UP – company del gruppo Gold Partner SAP, Inquaero, PMI innovativa con sedi in provincia di Varese e Brescia, che propone servizi e software esclusivi in ambito DM & LT (Data Management & Landscape Transformation), noto anche come SAP SLO (System Landscape Optimization).

Inquaero impiega un metodo specifico, basato su codice proprietario DBDC (DataBase Direct Change) che opera la trasformazione o la migrazione dei dati SAP direttamente a livello Database. Questo approccio offre al cliente il vantaggio di poter affrontare svariati progetti di gestione dati SAP (ad esempio migrazioni selettive, upgrade, re-platforming a S/4HANA, Carve-Out, M&A, etc.) da una prospettiva totalmente differente, più efficiente, precisa e veloce.

Altea Federation, affiancando la nuova azienda ad Altea UP, punta a diventare un player di riferimento nel panorama delle società che erogano servizi di SAP Landscape Transformation.

Tra gli obiettivi dell’acquisizione:

Far fronte alla domanda crescente di soluzioni SAP DMLT / SLO grazie alle sinergie che nascono tra le risorse del gruppo.

Ampliare la copertura di mercato esplorando nuovi contesti sia in Italia che all’estero.

Accedere a nuovi segmenti di clientela / Industry Solutions SAP.

Promuovere la tecnologia System Landscape Optimization come base per un miglioramento dei processi e sistemi.

“L’integrazione in Altea Federation – afferma Michele Pinton, CEO di Inquaero – contribuirà a sostenere e ad alimentare la crescita in un mercato sempre più esigente e bisognoso di soluzioni End-to-End nell’ambito della gestione e trasformazioni dei dati di business”.

L’unione delle competenze tecniche di Inquaero e della consolidata esperienza di Altea UP come Partner SAP – sottolinea l’azienda – permetterà di offrire soluzioni altamente personalizzate e all’avanguardia. Questo rafforzamento del portfolio di servizi consente ad Altea Federation di rispondere in modo più efficace alle esigenze complesse delle aziende, migliorando l’efficienza operativa e abilitando la trasformazione digitale.

“Siamo entusiasti di accogliere Inquaero nel nostro gruppo”, conclude Roberto Gemma, CEO di Altea UP e Chief Growth Officer di Altea Federation. “Questa integrazione rappresenta un passo strategico importante per rafforzare la nostra posizione tra i top partner SAP in Italia e per offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più innovative ed efficaci. La sinergia tra Altea UP e Inquaero ci permetterà di affrontare con successo le sfide future e di ampliare la nostra offerta di servizi SAP Data Management & Landscape Transformation”.

L’acquisizione di Inquaero si inserisce nel più ampio piano di crescita per Altea Federation, Next Level, avviato da Andrea Ruscica, Chairman & CEO del Gruppo, a seguito dell’ingresso del Fondo Chequers Capital nella compagine societaria.