Exelab annuncia di aver finalizzato l’acquisizione di The Client Group

Exelab, il primo System Integrator Enterprise di HubSpot, colosso americano leader in ambito CRM e Marketing Automation, consolida il suo percorso di crescita attraverso l’acquisizione del 100% della partecipazione di The Client Group, società specializzata in Data Management, Business Process Optimization e AI, che grazie ad un approccio cliente-centrico e a metodologie proprietarie trasforma i dati in insight per i propri clienti.

Fondata nel 2021 da Andrea Carbone, imprenditore ed esperto nel digitale, The Client Group è una startup innovativa nata con l’obiettivo di aiutare i clienti a ottimizzare la gestione delle proprie risorse in ambito marketing, sales e customer service attraverso l’analisi dei dati, l’identificazione di opportunità e minacce e l’ottimizzazione dei processi di business e della customer experience.

La società ha portato molte aziende a modificare il proprio approccio al cliente, lavorando sulla rimodulazione delle strutture a silos che non permettono più di soddisfare le esigenze dei consumatori e adottando strategie più adatte alle dinamiche di mercato attuali.

L’acquisizione di The Client Group da parte di Exelab mira a potenziare ed accelerare questo processo, semplificando alle aziende il raggiungimento dei propri obiettivi di business combinando all’analisi e alla progettazione strategica, la capacità di realizzare soluzioni tecnologiche a supporto dei processi di business, attraverso l’adozione di piattaforme come HubSpot, Twilio e Asana, con processi agili e in linea con le esigenze di flessibilità che il contesto economico e geopolitico attuale impone.

Una scelta credibile anche grazie a un team di professionisti specializzati in CRM e di ingegneri esperti in soluzioni cloud-based per la creazione di sistemi scalabili ed efficienti.

L’acquisizione è parte del piano strategico di Exelab, che continua ad investire in Ricerca e Sviluppo (circa un quarto del proprio fatturato nel 2023) con l’obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento di System Integrator orientato al business con alta specializzazione in ambito CRM, aree che accomunano quindi le due società e soprattutto permetterà ad Exelab di proseguire la sua crescita. Exelab è infatti una delle 500 aziende italiane presenti nella classifica “Leader della crescita 2024”, realizzata da Sole 24 Ore e Statista, grazie alla crescita del 114% registrata nel periodo 2019-2022 che la posiziona al trentesimo posto.

“Questa acquisizione è in linea con il percorso di crescita intrapreso da Exelab ed è un’ulteriore riprova della solidità e dell’efficacia del nostro modello di business – ha dichiarato Emanuele Caronia, Founder e CEO di Exelab –. Questo passaggio, insieme al fatto di essere il primo partner HubSpot con una provata capacità tecnologica in ambito enterprise, alle partnership con Twilio e Asana, ai significativi investimenti in ricerca e sviluppo, testimonia il nostro impegno nel voler generare impatto positivo per le aziende con le quali lavoriamo. La sinergia con The Client Group consente ad Exelab di rafforzare il proprio posizionamento di partner tecnologico attento alle priorità del business. Le competenze sinergiche e la cooperazione tra le due società consentiranno una crescita significativa del ritorno sugli investimenti per i nostri clienti”.

“Siamo orgogliosi del percorso che ci ha portato a questa acquisizione e del piano strategico che vede in The Client Group un protagonista nella crescita di Exelab – ha affermato Andrea Carbone, Founder e CEO di The Client Group e Managing Director di Exelab –. Il piano di investimenti in Ricerca e Sviluppo di Exelab consentirà di rafforzare la nostra posizione di partner strategico per la crescita delle aziende italiane e ci permetterà di aumentare le nostre capacità di realizzare soluzioni sempre più innovative in ambito Data e Intelligenza Artificiale”.