L’algoritmo predittivo per l’agricoltura nascerà in Italia

Vetrya, Microsoft Italia e Urbani Tartufi lanciano AI challenge: la sfida è creare un algoritmo predittivo per l'agricoltura.

L'iniziativa congiunta si rivolge rivolta a tutti i professionisti di Intelligenza Artificiale con l'obiettivo di creare un algoritmo predittivo, che sfrutti tecniche di machine learning, da applicare in campo agricolo per migliorare la qualità del raccolto e incrementare la sostenibilità.

Terminate le iscrizioni, i candidati avranno tre mesi di tempo per elaborare un prototipo di modello predittivo in grado di valutare il rendimento di una coltura all’interno di una piantagione con l’obiettivo di offrire agli agricoltori nuove strategie preventive volte a migliorare la qualità e la resa del raccolto. Per la realizzazione della loro soluzione, i partecipanti potranno utilizzare strumenti e materiali di supporto messi a disposizione da Vetrya, Microsoft Italia e Urbani Tartufi.

Una giuria di esperti, composta da rappresentanti di tutte e tre le aziende coinvolte, valuterà i progetti e sceglierà la soluzione che si sarà distinta per portata innovativa, efficienza e correttezza: ai membri del team vincitore Vetrya riconoscerà un premio in denaro di 3.000 euro, e l’opportunità di realizzare la soluzione proposta tramite un accordo di collaborazione.

L’AI Challenge consolida ulteriormente la collaborazione di Microsoft Italia con Vetrya, già partner di Ambizione Italia, programma volto ad accelerare la trasformazione digitale nel nostro Paese, facendo leva sulle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e sulla formazione avanzata. L’iniziativa si avvale della collaborazione di Urbani Tartufi, azienda leader nel mercato del tartufo, che ha messo a disposizione il suo know-how con l’obiettivo di sviluppare strumenti per l’agricoltura sostenibile, nell’ambito del progetto TruffleLand.

Luca Tomassini, Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Vetrya ha ricordato come La sfida sull’intelligenza artificiale sia una delle più ambiziose oggi affrontabili. Per questo, facendo sistema con Microsoft Italia e alla collaborazione con un’eccellenza del Made in Italy come Urbani Tartufi, sarà possibile valorizzare il talento e l'indipendenza delle giovani generazioni.