La piattaforma di intelligenza artificiale e machine Learning di Google Cloud include anche diversi strumenti per l’analisi dei video e delle immagini, tra cui Vision AI e Video AI.

Google Cloud ha ora annunciato l’introduzione di una serie di potenziamenti e miglioramenti nel portafoglio Vision AI dell’azienda, per estendere ad ancora più clienti la possibilità di trarre vantaggio dalle tecnologie di intelligenza artificiale.

AutoML Vision consente di addestrare modelli di machine learning per classificare le immagini in base a etichette definite in modo personalizzato dai clienti. AutoML Vision Edge, da parte sua, consente di addestrare ed effettuare il deployiment di modelli accurati e a bassa latenza, ottimizzati per i dispositivi edge.

AutoML Vision Edge, di Google Cloud

Il poter eseguire il machine learning su dispositivi edge quali sensori e telecamere connessi può aiutare le aziende in numerosi ambiti, ma l'ottimizzazione può essere difficile, perché tali device si trovano spesso in condizioni di latenza e connettività inaffidabili. AutoML Vision Edge serve proprio per aiutare le aziende a addestrare ed eseguire build e deployment di modelli di machine learning sul perimetro, iniziando dalla classificazione delle immagini.

Con il nuovo aggiornamento, AutoML Vision Edge può ora eseguire il rilevamento di oggetti oltre alla classificazione delle immagini, il tutto direttamente sul dispositivo edge. La funzione di object detection è fondamentale, spiega Google Cloud, per casi d'uso quali l'identificazione di pezzi di un vestito in un'app per lo shopping, il rilevamento di difetti su un nastro trasportatore in rapido movimento o la valutazione dell'inventario su uno scaffale di retail.

I modelli AutoML Vision Edge sono ottimizzati per un footprint di memoria ridotto e offrono bassa latenza, garantendo al contempo un'elevata precisione. AutoML Vision Edge supporta inoltre una varietà di dispositivi hardware che utilizzano NVIDIA, ARM o altri chipset, nonché i sistemi operativi Android e iOS.

AutoML Video e Video Intelligence API

AutoML Video Intelligence aiuta le aziende nel training di modelli personalizzati per l'identificazione dei contenuti video in base alle etichette definite da loro. Il nuovo aggiornamento introduce il rilevamento degli oggetti in AutoML Video, che consente alle aziende di tracciare il movimento di più oggetti tra i frame. Si tratta di un componente importante in una vasta gamma di applicazioni, quali la gestione del traffico, le analytics nello sport, la navigazione robotica e altro.

L'API di Video Intelligence offre modelli di apprendimento automatico pre-addestrati che riconoscono automaticamente una varietà di oggetti, scene e azioni nei video archiviati e in streaming. L'API ora può anche rilevare, tracciare e riconoscere i loghi di aziende e organizzazioni popolari. Questa nuova funzione può riconoscere oltre 100.000 loghi e può essere utilizzata, ad esempio, per la sicurezza del marchio, per il posizionamento negli annunci o nelle sponsorizzazioni sportive.

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti di Vision AI e di Video Intelligence di Google Cloud.