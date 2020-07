Alexa, la nuova app fa prendere la scorciatoia

L’app Alexa presenta una nuova schermata principale con un aggiornamento della navigazione e un nuovo design per aiutare i clienti a compiere rapidamente ogni attività con Alexa.

Disponibile per sistemi iOS, Android e Fire OS, l’aggiornamento della app consente agli utenti di accedere direttamente dalla schermata principale alle funzionalità più utilizzate dell’app Alexa e di navigare in un layout semplificato per trovare tutto ciò di cui hanno bisogno.

Man mano che gli utenti utilizzeranno l’app Alexa, riceveranno suggerimenti sempre più personalizzati in base ai loro principali interessi.

App Alexa aperta ai suggerimenti

La nuova app Alexa fornisce un’esperienza più personalizzata: man mano che i clienti utilizzano l’app, nella schermata principale vedranno apparire suggerimenti personalizzati in base ai temi di loro maggiore interesse come, ad esempio, l’accesso ai promemoria o l’ascolto di un audiolibro con Audible.

Gli utenti vedranno i controlli relativi alle funzionalità attive o utilizzate di frequente.

Potranno controllare, ad esempio, il livello del volume dei propri dispositivi Echo come lo si era lasciato dall’ultimo utilizzo.

Riguardo l’interazione gli utenti vedranno il pulsante Alexa posizionato in alto nella schermata principale, per rendere ancora più semplice e immediata l’identificazione di Alexa e la possibilità di iniziare a parlare con lei.

Gli utenti possono ancora attivare l’esperienza di interazione con i dispositivi di Amazon senza ricorrere all’uso delle mani, pronunciando semplicemente la parola “Alexa” ogni volta che l’app è aperta sullo schermo.

I nuovi utenti avranno a disposizione suggerimenti utili per iniziare a utilizzare la app e per compiere azioni come, ad esempio, riprodurre brani musicali da Amazon Music o gestire la propria lista della spesa.

La voce “Altro” è stata spostata nella barra di navigazione in basso per visualizzare, con il formato di un’app, funzionalità come promemoria, routine, competenze, impostazioni e altro.