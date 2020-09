Al via in Italia Jefferson Wells, per trovare i manager usa i big data

ManpowerGroup lancia in Italia Jefferson Wells, brand specializzato nella ricerca e selezione di senior ed executive manager.

Jefferson Wells si rivolge a candidati e aziende e mette in connessione persone e competenze dando alle imprese l’esperienza e le soluzioni innovative per accelerare la crescita del business, a seconda delle esigenze dei settori industriali, delle attività e delle organizzazioni dei clienti.

Per farlo il brand della multinazionale di workforce solution innova i processi di selezione sul top management attraverso l’utilizzo di standard valutativi basati su assessment e analisi dei big data, in modo che siano predittivi della performance dei manager inserito nel contesto aziendale.

La missione del brand, infatti, è attrazione, valutazione, ricerca e selezione di senior ed executive, attraverso consulenti specializzati nell’engineering, finance, HR and legal, banking, insurance, life sciences e sales and marketing.

Diversity e inclusion

Jefferson Wells si ispira nella propria attività ai principi della trasparenza e della meritocrazia e promuove la gender parity, il riconoscimento del know how, del talento ed ogni forma di inclusion.

Jefferson Wells completa la famiglia di brand di ManpowerGroup, fatta da Manpower, Experis e Talent Solutions.

La dirige Alessandro Testa, che in una nota spiega come “Le risorse umane rivestono oggi sempre più importanza, non solo per quanto riguarda la formazione delle persone, ma anche per il ruolo di ambassador e influencer e per la loro capacità di attrarre e trattenere le persone. Jefferson Wells è anche performance e inclusività. Ci impegniamo a instaurare relazioni durature con aziende e professionisti basate sulla fiducia, volte ad eliminare i gap di gender, e promuovere il riconoscimento del talento e ogni forma di inclusione”.

La campagna online “Il manager che stai cercando”

“Per far crescere un’azienda ci vogliono le persone giuste” è il concept della campagna online e social di Jefferson Wells che prende il via LinkedIn e sul sito del brand.

Quando un’azienda cerca un manager, riesce a raggiungere prima il suo obiettivo se conosce i nomi delle persone giuste.

L’aspirazione più grande per un manager candidato è quindi che il suo nome lo preceda.

Jefferson Wells diventa dunque l’emblema del professionista che l’azienda sta cercando, del manager giusto per far crescere il business ed in cui il candidato può facilmente riconoscersi.