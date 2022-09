Al Festival del Cinema di Venezia il cortometraggio H1 prodotto con il sostegno di Cisco

Dal Giffoni Film Festival direttamente alla 79ª Mostra Cinematografica di Venezia: il cortometraggio di Luigi Marmo dal titolo “H1” – prodotto con il sostegno di Cisco da Giffoni Innovation Hub e presentato a luglio scorso sulla passerella della manifestazione campana – è stato selezionato dal magazine Fabrique du Cinéma (sotto la direzione artistica di Davide Manca e Daniele Urciuolo) per partecipare all’evento “Nuovo Cinema Breve” dedicato ai corti e ai suoi asset finanziari, con un focus sulla distribuzione tra festival e piattaforme oggi.

“H1” verrà proiettato domenica 4 settembre alle ore 18,30 nella storica Villa Malusa, un luogo a pochi minuti dal Palazzo del Cinema che lo stesso magazine ha trasformato nella propria Casa Fabrique e dove ogni anno si celebrano presentazioni, incontri con registi, autori e attori protagonisti della Mostra di Venezia.

“Cisco crede molto nel potenziale di comunicazione del cinema per affrontare in modo immediato e ad alto impatto i temi più caratterizzanti del nostro presente e del futuro, soprattutto quando sono molto complessi”, spiega Gianpaolo Barozzi, HR Director di Cisco, che sarà uno degli ospiti dell’evento. “Il cortometraggio H1 mette al centro il rapporto tra umanità e tecnologie, in un tempo nel quale l’interazione tra questi due mondi permette di creare nuovi modi di lavorare, di vivere nuovi luoghi e spazi professionali ma anche di vita, che possono essere la base su cui costruire un futuro più inclusivo, nel quale il digitale sia fonte di opportunità per tutti”

Accanto a Gianpaolo Barozzi sul palco interverranno Alessandro Loprieno, Founder & CEO di WeShort, piattaforma streaming dedicata interamente ai cortometraggi, Luigi Sales, Head of Original Production di Giffoni Innovation Hub, l’autore e produttore Cristiano d’Auterio, il regista e attore Carlo Falconetti.

Cisco, il cortometraggio H1

Umani e androidi, con la laguna a fare da sfondo. I protagonisti del corto diretto da Luigi Marmo sono alcuni remote workers di varia provenienza ed estrazione, che lavorano nello spazio di coworking messo a disposizione da Venywhere (piattaforma lanciata dall’Università Cà Foscari per ripopolare la città lagunare di nuovi talenti e creare nuove sinergie professionali) – un progetto di cui Cisco è stata partner fin dall’inizio, e nel quale sono stati coinvolti 16 giovani dipendenti di vari paesi del Sud Europa che hanno vissuto e lavorato per tre mesi sulla laguna.

Al centro del cortometraggio c’è il rapporto tra essere umano e tecnologia. Cosa ci rende umani? La tecnologia sostituirà l’uomo? O sarà piuttosto un elemento fondamentale per mantenere la centralità sull’uomo e permettergli di guardare al futuro con una “nuova luce”?

Queste domande, che Cisco rivolge allo spettatore attraverso un racconto coinvolgente, sono gli stessi quesiti che chi sviluppa le tecnologie del futuro deve porsi; nel mondo del lavoro, ciò significa pensare le tecnologie perché rispondano alla domanda di innovazione, ma anche alla vocazione e ai desideri delle nuove generazioni.

“Siamo molto felici di presentare “H1”, il corto realizzato in collaborazione con Cisco, durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’evento di casa Fabrique rappresenta una tappa importante, significativa, del percorso di promozione del corto iniziato a luglio con il Giffoni Film Festival. Il panel del 4 settembre nasce dalla collaborazione tra Giffoni Innovation Hub, Cisco e WeShort, la piattaforma internazionale dedicata al cinema breve, sulla quale sarà possibile vedere H1 a partire dai prossimi mesi. L’obiettivo di Giffoni Innovation Hub è garantire alle produzioni originali, come nel caso di H1, l’amplificazione media adeguata per avvicinare il pubblico alle storie realizzate insieme ai nostri clienti. Da qui nasce il percorso di promozione che passa da Venezia e che continuerà con altri festival, eventi e con la distribuzione del corto su piattaforme di streaming” ha commentato Luigi Sales, Head of Original Production di Giffoni Innovation Hub.

