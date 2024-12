Ecco Blackmagic Ursa Cine Immersive, per girare video immersivi per Apple Vision Pro

Blackmagic Design ha annunciato di aver iniziato a raccogliere i preordini per la nuova telecamera Blackmagic URSA Cine Immersive, il primo sistema di telecamere commerciale al mondo progettato per l’acquisizione di Apple Immersive Video per Apple Vision Pro, con consegne previste per l’inizio del 2025.

Inoltre, l’azienda ha annunciato che DaVinci Resolve Studio sarà aggiornato per supportare l’editing di Apple Immersive Video all’inizio del prossimo anno, offrendo ai registi professionisti un flusso di lavoro completo per la produzione di Apple Immersive Video per Apple Vision Pro. Apple Immersive Video è un formato multimediale a 180 gradi che sfrutta video immersivi ad altissima risoluzione e audio spaziale per porre gli spettatori al centro dell’azione.

“Siamo entusiasti di iniziare ad accettare i preordini della nuova telecamera Blackmagic URSA Cine Immersive e di presentare in anteprima un vero flusso di lavoro end-to-end per Apple Immersive Video con DaVinci Resolve”, ha dichiarato Grant Petty, CEO di Blackmagic Design. “Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con registi e società di produzione sul flusso di lavoro di produzione Blackmagic per Apple Immersive Video prima di rilasciare la telecamera a un pubblico più ampio nel corso del 2025. Non vediamo l’ora di vedere l’incredibile azione, il dramma, i concerti, lo sport e le altre sorprendenti esperienze che i nostri clienti cattureranno in questo nuovo e potente formato sperimentato da Apple.”

La Blackmagic URSA Cine Immersive – spiega il produttore – è dotata di un sistema di lenti custom fisse preinstallate sul corpo macchina, progettato specificamente per l’acquisizione di Apple Immersive Video per Apple Vision Pro. Il sensore offre una risoluzione di 8160 x 7200 per occhio con sincronizzazione a livello di pixel e una sorprendente gamma dinamica di 16 stop, per consentire ai cineoperatori di riprendere contenuti cinematografici immersivi 3D a 90 fps in un unico file.

Il sistema di lenti personalizzate è progettato per il sensore di immagine di grande formato di URSA Cine con dati posizionali estremamente precisi che vengono letti e memorizzati al momento della produzione. I dati di proiezione dell’obiettivo immersivo, che vengono calibrati e memorizzati sul dispositivo, passano poi in post-produzione nel file Blackmagic RAW stesso.

Una nuova versione di DaVinci Resolve Studio, in uscita nel primo trimestre del prossimo anno, include nuove potenti funzionalità per aiutare i registi a montare, fare il color grade e produrre Apple Immersive Video girati con la telecamera URSA Cine Immersive per Apple Vision Pro. Le caratteristiche principali includono un nuovo visualizzatore di video immersivi, che consentirà agli editor di eseguire pan, tilt e roll per la visualizzazione di clip su monitor 2D o su Apple Vision Pro per un’esperienza di editing ancora più coinvolgente.

Inoltre, le transizioni renderizzate da Apple Vision Pro potranno essere bypassate utilizzando i metadati XML di FCP, offrendo agli editor file master puliti. Per completare il flusso di lavoro, preset di esportazione consentiranno di produrre rapidamente un pacchetto che potrà essere visualizzato direttamente su Apple Vision Pro.

La piattaforma della telecamera Blackmagic URSA Cine è alla base di più modelli con caratteristiche diverse per l’industria cinematografica di fascia alta, sottolinea Blackmagic Design. Tutti i modelli sono costruiti con un robusto telaio in lega di magnesio e un leggero rivestimento in policarbonato di fibra di carbonio per aiutare i registi a muoversi rapidamente sul set.

I clienti hanno a disposizione anche un’uscita 12G-SDI, 10G Ethernet, USB-C, audio XLR e altro ancora. Il monitor pieghevole presenta un ampio touchscreen HDR da 5″ su un lato e un LCD di stato esterno a colori sull’altro. Il lato destro della telecamera presenta una stazione di assistenza dedicata con un secondo touchscreen HDR da 5″ che consente alla troupe di lavorare intorno alla telecamera senza bisogno di monitor esterni.

Un connettore di alimentazione Lemo a 8 pin sul retro della telecamera funziona con alimentatori da 24 e 12 V, facilitando l’utilizzo della telecamera con gli alimentatori, le batterie e gli accessori esistenti. Blackmagic URSA Cine Immersive viene fornita con un alimentatore da 250W e una piastra per batterie B mount, in modo che i clienti possano utilizzare un’ampia gamma di batterie ad alta tensione di produttori come IDX, Blueshape, Core SWX, BEBOB e altri. I clienti riceveranno anche una maniglia superiore, le antenne per il Wi-Fi ad alta velocità, la piastra di base, l’alimentatore da 24 V e la piastra per batterie ad alta tensione con B mount per una rapida configurazione.

Blackmagic URSA Cine Immersive è dotato di 8 TB di network storage ad alte prestazioni integrato, che registra direttamente sul Blackmagic Media Module incluso e può essere sincronizzato in tempo reale con Blackmagic Cloud e i media bins di DaVinci Resolve. Ciò significa che i clienti possono acquisire oltre 2 ore di Blackmagic RAW in 3D immersivo stereoscopico a 8K, e gli editor possono lavorare sulle riprese da postazioni remote in tutto il mondo mentre le riprese sono in corso.

Il nuovo formato di file Blackmagic RAW Immersive è stato progettato per rendere semplice lavorare con i video immersivi all’interno dell’intero flusso di post-produzione e include il supporto per la sincronizzazione globale dei media Blackmagic. I file Blackmagic RAW memorizzano i metadati della telecamera, i dati dell’obiettivo, il bilanciamento del bianco, le informazioni sullo slate digitale e le LUT personalizzate per garantire la coerenza dell’immagine sul set e in post-produzione.

Blackmagic URSA Cine Immersive – sottolinea il produttore – è la prima cinepresa digitale commerciale con tecnologia Cloud Store ad alta velocità integrata. L’archiviazione ad alta velocità consente ai clienti di registrare alle risoluzioni e ai frame rate più elevati per ore e di accedere ai file direttamente tramite Ethernet 10G ad alta velocità. La telecamera supporta anche la creazione di un piccolo file proxy H.264, in aggiunta ai media originali della telecamera durante la registrazione. Questo significa che i file proxy più compatti possono essere caricati su Blackmagic Cloud in pochi secondi, in modo che i media siano disponibili in studio in tempo reale.

Blackmagic Media Dock accelera il flusso di lavoro in post-produzione rendendo più semplice e veloce l’inizio dell’editing e della correzione del colore. I clienti possono montare fino a tre Blackmagic Media Modules per accedere ad alta velocità ai media di più telecamere URSA Cine Immersive contemporaneamente. Le quattro porte Ethernet 10G ad alta velocità consentono di collegare direttamente fino a quattro workstation di montaggio separate e sono estremamente veloci, anche quando molti utenti sono collegati contemporaneamente, sottolinea l’azienda.

Blackmagic URSA Cine Immersive può essere preordinata direttamente dagli uffici Blackmagic Design di tutto il mondo al prezzo di 29.995 dollari US. Le consegne inizieranno alla fine del primo trimestre 2025. La URSA Cine Immersive sarà disponibile presso i rivenditori Blackmagic Design nel corso del prossimo anno.