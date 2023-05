AI generativa per il marketing: Google presenta Product Studio

Tra le numerose novità annunciate al Google Marketing Live, la società di Mountain View ha presentato anche Product Studio. Questo nuovo strumento è progettato per aiutare i commercianti a creare facilmente immagini di prodotto uniche usando l’AI generativa direttamente da Merchant Center Next, la piattaforma semplificata che consente alle aziende di gestire la modalità di visualizzazione dei loro prodotti su Google.

Nell’e-commerce, sottolinea Google, le immagini accattivanti diventano la vetrina digitale delle aziende e i commercianti con il giusto mix di immagini online possono ottenere risultati migliori. Infatti, anche se molte offerte di prodotti su Google si presentano soltanto con un’immagine, la società del popolare motore di ricerca riscontra un aumento di impression (+76%) e clic (+32%) per le offerte di prodotti che includono più immagini (Google Data, Global, April 6th, 2023).

Tuttavia, non è sempre facile creare immagini diverse e di alta qualità. I riscontri ricevuti dalle aziende comunicano a Google che creare delle immagini lifestyle è costoso e richiede molto tempo.

Usare l’AI generativa per realizzare immagini prodotto creative

Il nuovo strumento Google Product Studio consente ad aziende di ogni dimensione di utilizzare i vantaggi dell’AI generativa per creare in modo semplice e senza costi immagini di prodotto uniche e personalizzate o per ottenere più risultati dalle immagini che hanno già a disposizione.

Di seguito, alcune funzionalità principali.

Aggiungere scene di prodotti personalizzate: è possibile creare nuove immagini in base alle mutevoli esigenze di marketing (stagionali, basate su una campagna o semplicemente sperimentali) senza il costo aggiuntivo di nuovi servizi fotografici. Ad esempio, una società di prodotti per la cura della pelle potrebbe mettere in risalto una versione stagionale speciale di un prodotto richiedendo un’immagine del prodotto “circondato da pesche e con piante tropicali sullo sfondo”.

Rimuovere lo sfondo di un prodotto che distoglie l’attenzione: le aziende che vogliono un normale sfondo bianco per l’immagine di un prodotto possono rimuovere rapidamente uno sfondo complesso in Product Studio di Google.

Aumentare velocemente la risoluzione: è possibile migliorare la qualità delle immagini piccole o a bassa risoluzione senza dover scattare di nuovo le foto di un prodotto.

A partire dai prossimi mesi, imprenditori e retailer negli Stati Uniti potranno accedere a Product Studio da Merchant Center Next, la piattaforma migliorata per mostrare i prodotti su Google. Queste funzionalità saranno disponibili anche per i commercianti che usano le app Google e YouTube su Shopify.

Così le aziende potranno mostrare più facilmente i loro prodotti su Google

Il numero di aziende che usano Merchant Center – mette in evidenza Google – è raddoppiato negli ultimi due anni e la società americana sta lavorando per rendere la piattaforma ancora più utile.

Merchant Center Next è una versione semplificata della piattaforma, pensata per consentire ai commercianti più piccoli di cominciare, per trovare clienti online e far crescere le loro attività più facilmente.

Li aiuta, ad esempio, semplificando la modalità di configurazione di un feed dei prodotti. In passato, i commercianti che si preparavano per far trovare i propri prodotti per la prima volta su Google dovevano aggiungere manualmente i prodotti, i prezzi, le immagini, le descrizioni e altri dettagli.

In Merchant Center Next verrà compilato automaticamente un feed dei prodotti dei commercianti con le informazioni che sarà possibile rilevare dal loro sito web (i commercianti potranno modificare in qualsiasi momento le informazioni che vengono recuperate o disattivarle), permettendo di mostrare in modo più facile e veloce i loro prodotti su Google.

Google sta inoltre semplificando la risposta alle domande più frequenti dei commercianti sul loro rendimento raccogliendo tutti i report con informazioni in un unico posto nella scheda Rendimento. Ora i retailer avranno a disposizione un unico luogo in cui controllare i loro prodotti più venduti, quali aziende vengono mostrate accanto alle loro e persino come gli acquirenti interagiscono con le loro attività locali nella Ricerca e su Maps.

Per chi possiede sia negozi online sia negozi fisici, Merchant Center Next mostrerà tutti i prodotti in un’unica visualizzazione completa per consentire di gestire più facilmente e contemporaneamente l’inventario dei prodotti online e in negozio. Mostrerà anche nuove informazioni sui potenziali vantaggi della correzione degli errori nei dati di prodotto per stabilire più facilmente la priorità degli aggiornamenti.

L’implementazione di Merchant Center Next è già iniziata per i nuovi utenti, ha annunciato Google. Nei prossimi mesi inizierà l’upgrade delle imprese più piccole, con l’intenzione di completare l’implementazione globale nel 2024. I commercianti verranno informati quando potranno usufruire di questa nuova esperienza.