Affinity Designer, Photo e Publisher: sei mesi di prova gratuita e 50% di sconto

Serif, il produttore della suite creativa Affinity, ha annunciato un’offerta che prevede la possibilità di provare gratuitamente per sei mesi i suoi software di design, fotoritocco e impaginazione.

Il periodo di prova non vincolante – sottolinea l’azienda – è rivolto in particolare agli utenti che desiderano più tempo per migrare ad Affinity dal loro software attuale. Per aiutare i clienti a effettuare il cambiamento, Affinity offre inoltre un programma di supporto completo che comprende video di apprendimento e tutorial realizzati dai suoi esperti interni e da altri professionisti che già utilizzano il software.

La prova gratuita è offerta su Affinity Photo, Affinity Designer e Affinity Publisher per Mac, PC Windows e iPad. Chi la scarica non ha alcun obbligo di acquisto, mette in evidenza Serif, e per i clienti che desiderano acquistarle, le applicazioni sono attualmente disponibili con uno sconto del 50%.

Ashley Hewson, CEO di Affinity, afferma: “Più persone che mai parlano delle diverse opzioni di software creativo disponibili. E ogni giorno migliaia di altri designer, artisti e fotografi decidono di passare ad Affinity, unendosi ai milioni di persone che negli ultimi dieci anni si sono già affidate al nostro software per il loro flusso di lavoro professionale quotidiano.

Una delle cose che sentiamo dire dai potenziali clienti è che vorrebbero avere un periodo di tempo prolungato per utilizzare Affinity insieme al software esistente, per abituarsi alle differenze e adattare i propri metodi di lavoro.

Per questo diciamo ‘prova tutto e non paghi niente’, perché capiamo che fare un cambiamento può essere un grande passo, soprattutto per i professionisti più impegnati.

Chiunque partecipi alla prova non è assolutamente obbligato all’acquisto, anzi, in quella fase non prenderemo nemmeno i dati per il pagamento. Siamo davvero entusiasti di poter accogliere un gran numero di utenti che hanno deciso che è il momento giusto per cambiare“.

È possibile scaricare la free trial del software Affinity sul sito di Serif.