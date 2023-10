Adobe svela sorprendenti innovazioni di AI generativa per foto, video, audio e 3D

Alla conferenza Adobe MAX, la società di San Jose ha presentato Project Stardust, un nuovo potente motore di editing object-aware che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per rivoluzionare l’editing delle immagini.

Inoltre, l’azienda ha svelato una serie di innovazioni ancora in fase di sviluppo, che secondo Adobe porteranno a nuovi entusiasmanti utilizzi dell’intelligenza artificiale generativa e delle tecnologie 3D in diversi ambiti creativi, tra cui fotografia, video, audio, 3D, design e moda.

Le 11 invenzioni sono state presentate durante gli Adobe MAX Sneaks, l’appuntamento annuale in cui ingegneri e ricercatori Adobe offrono un primo sguardo a idee, nuove tecnologie e prototipi, che potranno diventare in futuro parte integrante dei prodotti Adobe.

Project Stardust consente agli utenti di selezionare, modificare e persino eliminare facilmente elementi complessi in qualsiasi immagine, rendendo l’editing delle immagini più intuitivo, accessibile ed efficiente in termini di tempo per qualsiasi utente.

Ad esempio, Project Stardust consente agli utenti di selezionare le persone in una fotografia, spostarle in un punto diverso della composizione e riempire lo sfondo dove si trovavano in precedenza. Gli utenti possono anche cambiare elementi come il colore dei vestiti di una persona o la posizione in cui si trova, trattando le immagini piatte come un file costruito su più livelli.

“Gli Sneaks di Adobe, ogni anno, sono un momento imperdibile di MAX e molto amato dai fan, e per una buona ragione: niente è più stimolante di vedere i nostri esperti mostrare tecnologie all’avanguardia che potrebbero in futuro essere integrate a tutti gli effetti nei prodotti Adobe“, ha dichiarato Gavin Miller, vicepresident e fellow Adobe Research. “La nostra passione per i creator è al centro di ogni Sneak e lo showcase di quest’anno mette in evidenza nuovi modi in cui l’intelligenza artificiale generativa e le tecnologie 3D possono potenziare l’espressione creativa, reimmaginando ciò che gli strumenti Adobe rendono possibile“.

Con Adobe Firefly, la famiglia di modelli di AI generativa creativa di Adobe, ora disponibile in commercio, la gamma e la portata delle nuove applicazioni continua a crescere ben oltre la generazione di immagini. Questa classe di Sneak offre potenti esempi di come l’AI generativa possa ripensare i flussi di lavoro legati alla produzione di video, audio, animazioni e motion graphics, dando più spazio ai processi di ideazione e sviluppo creativo e riducendo in modo sensibile i tempi di post-produzione.

Fotografia

Project See Through è uno strumento basato sull'AI che consente di rimuovere facilmente i riflessi dalle foto. I riflessi del vetro sono un fastidio che tutti conoscono nelle foto, in quanto oscurano il soggetto dell'immagine e spesso la rendono inutilizzabile. Sebbene sia difficile, se non impossibile, rimuovere i riflessi con i software esistenti, See Through semplifica notevolmente il processo.

Audio e Video

Project Dub Dub Dub automatizza il processo di doppiaggio video, rendendo un processo storicamente dispendioso in termini di manodopera e di costi facile come un clic su un pulsante. Grazie alle funzionalità AI di Project Dub Dub Dub, una registrazione o una traccia audio di un video può essere tradotta automaticamente in tutte le lingue supportate, mantenendo la voce dell'oratore originale, allineata temporalmente con il dialogo originale e pronta per la pubblicazione.

Project Scene Change semplifica agli editor video la composizione di un soggetto e di una scena, da due video separati ripresi con traiettorie diverse, in una scena con movimento sincronizzato della telecamera. Project Res Up è uno strumento che converte facilmente i video da bassa ad alta risoluzione utilizzando un'innovativa tecnologia di upsampling basata sulla diffusione.

3D e Design