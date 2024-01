Adobe Premiere Pro rende l’editing audio più veloce, facile e intuitivo

In vista del Sundance Film Festival 2024, Adobe ha annunciato una nuova esperienza audio intuitiva in Premiere Pro (beta) che rende l’editing più veloce e semplice che mai, facendo risparmiare tempo prezioso ai professionisti esperti e consentendo ai nuovi utenti di accedere rapidamente agli strumenti di cui hanno bisogno.

Disponibili da oggi in versione beta, le ultime innovazioni di Premiere Pro includono maniglie di dissolvenza interattive sulle clip nella timeline, in modo che gli editor possano semplicemente fare clic e trascinare per creare una varietà di dissolvenze audio personalizzate. Inoltre, il nuovo tagging delle categorie audio basato sull’intelligenza artificiale identifica ed etichetta automaticamente le clip con icone per dialoghi, musica, effetti sonori o rumori ambientali, consentendo agli editor di accedere con un solo clic agli strumenti più pertinenti per ciascun tipo di audio.

I clip badge ridisegnati rendono più facile vedere quali clip hanno effetti, aggiungere rapidamente nuovi effetti o regolare le impostazioni degli effetti. Le waveform più moderne e intelligenti si ridimensionano dinamicamente quando viene modificata l’altezza della traccia, mentre i colori delle clip migliorati rendono più facile vedere e lavorare con l’audio sulla timeline.

Oltre alle nuove funzioni audio disponibili da subito in Premiere Pro (beta), l’innovativo strumento Enhance Speech di Adobe, basato sull’intelligenza artificiale, che rimuove istantaneamente i rumori indesiderati e migliora i dialoghi mal registrati, sarà disponibile per tutti i clienti di Premiere Pro a febbraio.

Insieme, sottolinea Adobe, queste nuove funzioni e innovazioni rappresentano un importante aggiornamento del flusso di lavoro audio per Premiere Pro, che consente agli editor di creare video con audio di alta qualità e di arrivare al mix finale con meno clic.

“Il suono crea significato e aggiunge impatto a film e video: ha il potere di aiutarci a raccontare una storia e di emozionarci come le sole immagini non possono fare“, ha dichiarato Ashley Still, Senior Vice President e General Manager di Adobe Creative Cloud. “Siamo orgogliosi di mettere a disposizione dei registi nuovi flussi di lavoro che rendono più intuitivo l’editing dell’audio, in modo che, sia che si tratti di principianti o di professionisti esperti, Premiere Pro renda più veloce e più facile trovare lo strumento perfetto“.

Perché i professionisti del video scelgono Adobe

Per il sesto anno consecutivo, mette in evidenza la società americana, gli strumenti creativi di Adobe sono i più apprezzati dai registi del Sundance Film Festival: l’indagine annuale del Sundance Institute di quest’anno ha rilevato che Premiere Pro è il software di editing video più popolare del festival, utilizzato da oltre la metà (57%) dei film del Sundance, tra cui Dìdi (弟弟), Will & Harper, FRIDA, Thelma e Little Death. Oltre due terzi (68%) dei partecipanti di quest’anno hanno utilizzato Premiere Pro o Frame.io per dare vita alle loro storie, mentre l’83% dei film 2024 ha utilizzato una o più applicazioni di Adobe Creative Cloud, tra cui After Effects, Photoshop e Substance 3D Collection.

“Ho tagliato il film su Premiere Pro: è il mio software di montaggio preferito perché l’interfaccia è così intuitiva e fluida“, ha dichiarato Josh Margolin, sceneggiatore, regista e montatore di Thelma. “Ci siamo anche affidati a Frame.io per la revisione dei tagli, dei passaggi di colore e dei VFX. È stato molto utile per la precisione con cui si può dare un feedback. Per tutta la durata della post-produzione, alcuni membri del nostro team principale non si trovavano nello stesso Paese, quindi Frame.io ha reso alcuni elementi remoti del processo molto più fluidi e colloquiali, permettendoci di dare appunti e risolverli in tempo reale“.

“Per ‘Dìdi’ abbiamo montato in Premiere Pro Productions, il che ha permesso a me e a Chris [Tennant, assistente al montaggio] di partecipare al progetto contemporaneamente e di passare le sequenze avanti e indietro senza sforzo“, ha dichiarato Arielle Zakowski, montatrice di Dìdi (弟弟). “Avevamo anche una manciata di scene che si svolgevano all’interno di un computer del 2008 (parliamo di AIM, MySpace, ecc.). Per queste sequenze abbiamo usato Photoshop e Illustrator per creare le risorse del computer, poi abbiamo costruito il nostro computer finto e creato l’animazione in After Effects. È stato facilissimo inviare il materiale da un programma all’altro durante questo processo e ci ha permesso di lavorare in modo rapido ed efficiente, oltre che di farci aiutare da molte persone diverse per i vari aspetti del processo“.

“Poiché il nostro show Penelope è stato girato nelle bellissime ma remote foreste di Washington, abbiamo dovuto pensare in modo creativo in termini di flusso di lavoro post“, ha dichiarato Alex Regalado, Duplass Brothers Productions, Head of Post di Penelope. “Premiere Pro, Camera to Cloud e Frame.io ci hanno dato la possibilità di tenere tutti collegati, compresi i nostri assistenti al montaggio a Los Angeles, il nostro supervisore VFX a New York e il nostro team di produzione locale a Seattle“.

I leader della produzione televisiva e cinematografica – sottolinea ancora la società di San Jose – si rivolgono a Adobe per raccontare le loro storie attraverso il montaggio, il design dei titoli e gli effetti visivi. Nell’ultimo anno, più di 25 programmi televisivi e film premiati hanno utilizzato gli strumenti video di Adobe come fulcro dei loro flussi di lavoro di post-produzione.

La scorsa settimana, “The Bear” di FX – che ha utilizzato una serie di strumenti Adobe tra cui Premiere Pro, After Effects e Frame.io per dare vita alla sua storia – ha vinto quattro Creative Arts Emmy Awards, tra cui “Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series”. “Five Days at Memorial” di Apple ha utilizzato After Effects per la grafica in movimento e ha vinto il premio “Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode“. Allo stesso modo, Adobe Substance 3D ha conquistato la categoria Outstanding Visual Effects degli ultimi Emmy, essendo stato utilizzato in tutti i progetti nominati, da “Andor“, “House of the Dragon” e “The Last of Us” a “Lord of the Rings: The Rings of Power” e “The Mandalorian“. Tra gli altri spettacoli nominati agli Emmy che sono stati creati con gli strumenti Adobe figurano “Saturday Night Live“, “Wednesday” e “White Lotus“.

“Uso Adobe Premiere Pro per il 100% delle cose che taglio“, afferma Joanna Naugle, ACE, montatrice vincitrice di un Emmy per The Bear. “Lo adoro, è così facile da usare. Le mie preimpostazioni mi permettono di lavorare rapidamente. Abbiamo usato Productions per The Bear di FX per poter collaborare in remoto mentre il team girava a Chicago“.

“Abbiamo tempi così brevi per tagliare i pre-tape ogni settimana che non potremmo montare SNL senza Premiere Pro“, ha dichiarato Ryan Spears, redattore nominato agli Emmy di Saturday Night Live. “Le funzioni AI, come il Text-Based Editing e lo Speech to Text, ci danno un’enorme velocità quando si tratta di trovare le migliori riprese di ogni battuta, così abbiamo più tempo per concentrarci sul perfezionamento del montaggio“.