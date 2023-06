Adobe porta l’AI generativa per la creazione di contenuti alle imprese

In occasione dell’Adobe Summit EMEA 2023 – la conferenza sulla Digital Experience – Adobe ha presentato una nuova versione beta di Adobe Express, l’applicazione per la creazione di contenuti all-in-one che rende veloce, facile e divertente la progettazione e la condivisione di post, video, immagini, PDF, volantini, loghi e altro ancora.

Inoltre, Adobe ha annunciato anche una nuova e potente offerta di AI generativa che porta Adobe Firefly e Adobe Express alle aziende di tutto il mondo.

Potenziato da decenni di tecnologia creativa all’avanguardia di Adobe e ora con Adobe Firefly, la famiglia di modelli di intelligenza artificiale generativa creativa di Adobe, integrata direttamente nei flussi di lavoro dei contenuti, con Express Adobe intende rivoluzionare il modo in cui tutti – dai professionisti creativi, ai creator, agli studenti, alle aziende e ai marchi – possono creare, collaborare e condividere contenuti di grande impatto alla velocità della loro immaginazione.

L’ultima versione di Express riunisce la potenza e la precisione degli apprezzati strumenti Adobe per foto, design, video, documenti e AI generativa in un nuovo editor all-in-one, che rende facili e veloci operazioni come la creazione di contenuti video social di grande impatto, il ritocco di immagini, la modifica di PDF e la creazione di progetti sorprendenti. Grazie al supporto per i PDF integrato nell’editor all-in-one, ora è ancora più facile importare, modificare e migliorare i PDF per creare documenti di grande impatto visivo.

La perfetta integrazione con Adobe Creative Cloud e Adobe Experience Manager semplifica la sincronizzazione tra le applicazioni, la collaborazione in tempo reale e la distribuzione di contenuti su scala, sia che si tratti di un privato, di una piccola impresa o di una grande azienda.

Adobe Firefly è ora integrato direttamente nei flussi di lavoro Express, consentendo ai creator di tutti i livelli di skill di generare immagini ed effetti di testo con semplici prompt di testo per migliorare i post sui social media, i poster, i volantini e altro ancora. L’integrazione di Firefly con Express consentirà alle aziende di produrre variazioni illimitate di materiale creativo on-brand, scalando la creazione di contenuti oltre i team creativi.

I contenuti di Firefly – sottolinea Adobe – sono addestrati su un data set unico ed etichettati con Content Credentials, che garantisce fiducia e trasparenza per i contenuti digitali, ovunque essi siano veicolati. Firefly in Express rende ancora più semplice la creazione di contenuti d’impatto, aggiungendo la potenza dell’intelligenza artificiale alla già vasta raccolta di template di design e video, foto, musica e risorse di alta qualità da cui trarre ispirazione per iniziare un progetto.

Express – sottolinea inoltre Adobe – è il complemento web perfetto per le applicazioni di Creative Cloud, Experience Cloud e Acrobat. Ora gli utenti della Creative Cloud possono importare, modificare e mantenere la sincronizzazione tra le applicazioni, collaborare in tempo reale e svolgere attività rapide per la creazione per i social media o l’approvazione di concept, il tutto consentendo ai team di rimanere coerenti con il brand. Per le aziende, la perfetta integrazione con le applicazioni Creative Cloud e con Experience Manager “democratizza” la creatività al di là dei team di design e consente alle organizzazioni di creare, collaborare e distribuire contenuti a velocità elevata.

I proprietari di piccole e medie imprese possono facilmente pianificare, programmare, visualizzare in anteprima e pubblicare contenuti di qualità, il tutto da un unico luogo. Gli studenti possono ora lavorare in modo più collaborativo in tempo reale per creare progetti condivisi, poster scolastici, pagine web, video animati e altro ancora, mentre i docenti possono iniziare rapidamente a creare infografiche, relazioni e altro ancora, aggiungendo facilmente elementi visivi, animazioni ed effetti unici.

Adobe sta inoltre collaborando con Google per portare Firefly ed Express in Bard, il servizio sperimentale di AI conversazionale di Google.

Nei prossimi mesi, ha annunciato Adobe, Firefly diventerà il principale partner di AI generativa per Bard, alimentando ed evidenziando le capacità di text-to-image. Con la nuova integrazione con Bard by Google, tutti gli utenti potranno descrivere a Bard la loro visione con parole proprie per creare immagini generate da Firefly direttamente in Bard, e poi modificarle con Express per creare post per i social, poster, volantini e altro ancora, ispirandosi alla più vasta collezione di modelli e risorse di alta qualità.

Nuova offerta Adobe: Firefly ed Express per le imprese

Adobe ha annunciato anche una nuova e potente offerta di AI generativa che porta Adobe Firefly e Adobe Express alle aziende di tutto il mondo.

Firefly for Enterprise è stato progettato dalla società di San Jose per rispondere alla crescente domanda di contenuti digitali su scala e per aiutare le aziende a semplificare e accelerare la creazione di contenuti ottimizzando i costi. La nuova offerta a livello aziendale consente a tutti i dipendenti di un’organizzazione, a qualsiasi livello di competenza creativa, di utilizzare Firefly per generare contenuti di bell’aspetto, in linea con il brand e pronti per essere condivisi, che possono essere modificati senza problemi in Express o Creative Cloud.

Oggi, in quasi tutte le funzioni aziendali – evidenzia Adobe –, la necessità di creare contenuti convincenti per audience interne ed esterne è aumentata in modo vertiginoso. Per svolgere con successo il proprio lavoro, i creativi, i marketer, i product manager, i team di vendita e molti altri ruoli devono tenere il passo con i contenuti necessari per comunicare e collaborare con gli stakeholder interni, oltre che con i clienti aziendali e le iniziative di personalizzazione. Express collega i flussi di lavoro tra i professionisti della creatività e del marketing grazie all’integrazione con applicazioni Creative Cloud come Photoshop e Illustrator e con Experience Manager, la soluzione CMS di Adobe.

Progettata per essere sicura dal punto di vista commerciale, sottolinea Adobe, questa nuova offerta porterà capacità di creazione e modifica di immagini dell’AI generativa a milioni di utenti enterprise che potranno modificare le immagini in Creative Cloud, Express ed Experience Manager. Gli utenti potranno inoltre creare contenuti di grande impatto ispirandosi alla collezione di alta qualità di template, font, immagini stock, video e musica di Express.

Come parte di questa nuova offerta, gli utenti potranno accedere a Firefly attraverso l’applicazione Firefly standalone, Adobe Express e Creative Cloud, e Adobe prevede di consentire alle aziende di addestrare Firefly in modo personalizzato con i propri asset brandizzati, incorporando la potenza di Firefly nel proprio ecosistema e generando contenuti nello stile e nel linguaggio unico del brand utilizzando le API per aumentare l’automazione.

Firefly è progettato per essere sicuro per l’uso commerciale, mette in evidenza Adobe, e le aziende hanno anche l’opportunità di ottenere da Adobe un indennizzo sulla proprietà intellettuale per i contenuti generati da alcuni flussi di lavoro alimentati da Firefly, consentendo loro di distribuirli in tutta la loro organizzazione con fiducia. Centinaia di marche, tra cui Dentsu, IBM e Mattel, stanno già collaborando con Adobe per valutare come Firefly possa contribuire ad aumentare l’efficienza, ridurre i costi e accelerare la supply chain dei contenuti.

Adobe Express for enterprise è già disponibile mentre la nuova offerta Adobe Firefly for enterprise sarà disponibile nella seconda metà del 2023.