Adobe: nuova ricerca sullo scenario e i trend del lavoro digitale delle PMI

Adobe ha presentato la nuova ricerca “Future Of Digital Work”, che analizza lo scenario e i trend del lavoro digitale delle piccole e medie imprese a livello globale con il fine di esaminare il ruolo della tecnologia nella produttività e il suo impatto.

In questa economia digitale e in questo mondo ibrido, le piccole imprese devono lavorare in modo più intelligente e veloce che mai. Ma è questa la realtà attuale? Molte devono gestire aziende di successo e allo stesso tempo garantire che i loro dipendenti siano supportati per svolgere al meglio il loro lavoro.

La ricerca di Adobe ha chiesto a oltre 1.000 dipendenti di piccole imprese negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, in India e in Giappone se la tecnologia aiuta o ostacola la produttività delle piccole imprese, soprattutto in presenza di fattori socioeconomici come l’inflazione, la recessione, i licenziamenti e i disordini globali sempre presenti.

Di seguito i principali punti emersi, secondo il Future Of Digital Work di Adobe.

Il significato di produttività secondo le PMI

Quasi la metà degli intervistati (45%) associa la propria produttività allo svolgere un lavoro di maggiore impatto piuttosto che al generare maggiore guadagno per l’azienda o lavorare di più.

Non sorprende quindi – sottolinea Adobe – che più della metà dei lavoratori delle piccole e medie imprese (52%) si assuma personalmente la responsabilità della propria produttività sul lavoro, che li porta a lavorare più spesso in presenza rispetto alle aziende più grandi: il 47% degli intervistati lavora tutti i giorni in presenza in ufficio, rispetto al 37% di chi lavora in un’azienda più grande.

Fattori esterni che hanno un impatto sulla produttività

Fattori esterni legati alla situazione socio-economica possono avere ripercussioni sulla produttività.

Il 60% degli intervistati dichiara che la propria produttività è influenzata da preoccupazioni economiche esterne come una possibile recessione e l’inflazione.

Le prime tre fonti di preoccupazione sono: l’alto costo della vita, l’inflazione e la disparità salariale.

La scarsa digitalizzazione rallenta il lavoro e causa frustrazione ai dipendenti

Oltre l’88% delle PMI afferma che le tecnologie poco all’avanguardia stanno compromettendo la produttività.

Il gap tecnologico comporta un impatto negativo non solo in termini di ore – il 58% delle PMI dichiara di perdere dalle 2 alle 4ore al giorno di produttività – ma anche di umore dei dipendenti.

Quasi un quarto dei lavoratori (21%) si lamenta con il proprio capo delle tecnologie scadenti, e il 22% prende in considerazione l’idea di licenziarsi per gli stessi motivi.

Come la tecnologia può aiutare la crescita delle imprese

Tra le varie soluzioni, la ricerca di Adobe porta alla luce che l’automazione e l’AI possono avere un impatto positivo sul modo in cui il lavoro delle piccole e medie imprese può essere svolto.

Infatti, l’85% delle PMI afferma che l’automazione sta aiutando la produttività delle loro aziende. Una percentuale ancora più alta (92%) di dipendenti delle PMI che fanno leva sull’AI afferma che la tecnologia sta avendo un impatto positivo.

Secondo la ricerca, tra tutte le tecnologie che le imprese utilizzano al lavoro, i documenti digitali, come i PDF e l’e-scan, sono al primo posto tra quelle fondamentali. Le tecnologie di collaborazione e gli strumenti di videoconferenza sono rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Il digitale come catalizzatore di nuovi talenti

La tecnologia non solo aiuta le piccole e medie imprese a essere più produttive ma attrae anche nuovi talenti.

Quasi tutti (92%) i lavoratori delle PMI sostengono che la tecnologia è un fattore che li spinge ad accettare un ruolo in una nuova azienda, e quasi un quarto (24%) la dichiara “assolutamente fondamentale”, perché il loro successo dipende dalla tecnologia.

Sul blog di Adobe è possibile visualizzare il post con tutti i dati e i dettagli sul campione analizzato.