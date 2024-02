Adobe lancia l’add-on del Creative Assistant di TikTok per Adobe Express

Adobe e TikTok hanno annunciato la disponibilità come add-on del Creative Assistant di TikTok in Adobe Express per semplificare e velocizzare la creazione di contenuti video di alta qualità per TikTok, riducendo il tempo, lo sforzo e le risorse necessarie per lavorare su diverse piattaforme in ogni fase del percorso creativo.

L’add-on TikTok Creative Assistant per Adobe Express offre innovazioni come l’AI generativa che aiuta gli utenti a collaborare al meglio e facilita i flussi di lavoro delle imprese.

TikTok Creative Assistant è ora disponibile come add-on di Adobe Express, lo strumento per la creazione di contenuti social che consente di passare dall’idea alla pubblicazione dei contenuti senza soluzione di continuità.

“Il nuovo add-on Creative Assistant di Adobe Express riduce il tempo, l’impegno e le risorse necessarie per lavorare su piattaforme diverse in ogni fase del processo di ideazione, creazione e distribuzione dei contenuti“, ha dichiarato Stacy Martinet, Vice President Marketing Strategy and Communications di Adobe. “Per noi è un valore enorme essere i primi a collaborare con Creative Assistant di TikTok, unendo i nostri strumenti creativi unici e la loro vasta conoscenza di un pubblico e di una piattaforma globale altamente coinvolta, per contribuire a creare contenuti che offrono un reale valore di business per i nostri clienti“.

L’ottimizzazione dei video è un elemento fondamentale per chi usufruisce della piattaforma: infatti, il 74% degli utenti di Tik Tok ritiene che i contenuti ben ottimizzati si distinguano rispetto agli altri. Allo stesso tempo, secondo Tik Tok, quando i brand sviluppano contenuti adv ottimizzati per la piattaforma riscontrano risultati di 3,3 volte superiori in termini di clic, like, condivisioni rispetto ad altre piattaforme.

L’add-on Creative Assistant semplifica il processo creativo, fornendo modelli, clip video, audio e strumenti di creazione TikTok in un’unica piattaforma. In pochi clic, è possibile pianificare e pubblicare contenuti ottimizzati su TikTok direttamente da Adobe Express con una vasta gamma di modelli professionali, clip video di Adobe Stock, audio, adesivi e un editor video TikTok di Adobe Express.

“In TikTok siamo sempre alla ricerca di modi innovativi con cui i brand, gli inserzionisti e i creator possano creare contenuti coinvolgenti, divertenti e di impatto che risuonino con la community di TikTok“, ha dichiarato Sofia Hernandez, Global Head of Marketing di TikTok. “Siamo entusiasti di integrare Creative Assistant all’interno di Adobe Express e di aiutare le imprese a creare campagne TikTok-first senza soluzione di continuità all’interno della piattaforma che conoscono e amano. La possibilità di ideare, creare e pubblicare tutto all’interno di Adobe Express consente alle aziende di tutte le dimensioni di creare per TikTok su larga scala“.

L’add-on TikTok Creative Assistant per Adobe Express è ora disponibile in inglese ovunque TikTok sia disponibile per tutti gli utenti gratuiti e Premium di Adobe Express.