Adobe integra l’AI generativa Firefly in Substance 3D

Adobe ha presentato, in occasione della Game Developers Conference 2024, le nuove feature di AI generativa alimentate da Firefly in Adobe Substance 3D.

Questa prima integrazione della famiglia di modelli AI generativi Firefly in Substance 3D – sottolinea Adobe – inaugura una nuova era all’insegna della creatività e dell’efficienza per i designer industriali, i game developer e i professionisti dei VFX, accelerando così i processi ripetitivi e creativi in varie aree, tra cui il texturing 3D e la generazione di immagini di sfondo.

Le ultime versioni di Substance 3D introducono due nuove soluzioni alimentate da Firefly:

offre ai creator la possibilità di generare texture fotorealistiche o stilizzate per le superfici degli oggetti 3D partendo da prompt di testo. Questa feature migliora in modo significativo i processi creativi e ripetitivi di artisti e designer senza la necessità di prototipi fisici, immagini di stock o fotografie da manuale. Generative Background di Substance 3D Stager consente di creare immagini di sfondo dettagliate a partire da prompt di testo e di posizionare in maniera semplice gli oggetti nello scenario con una corrispondenza di prospettiva e illuminazione coerente.

L’insieme di queste nuove tecnologie accelera in modo significativo il processo di revisione creativa, rendendo i flussi di lavoro di progettazione professionale più efficienti e fluidi, consentendo così un notevole risparmio di tempo.

“Adobe è da sempre impegnata a fornire tool nuovi, innovativi e creativi per aiutare designer e artisti”, ha dichiarato Sebastien Deguy, Vice President, 3D & Immersive di Adobe. “Integrando le funzionalità di intelligenza artificiale generativa di Firefly in Substance 3D, stiamo semplificando il processo creativo, oltre ad aprire nuove possibilità creative con workflow generativi progettati per liberare l’immaginazione umana, e non per sostituirla”.

Gli aggiornamenti sono ideati e rivolti ai designer industriali e ai professionisti del settore dei videogiochi e dei VFX. Grazie alle novità presentate da Adobe, è possibile beneficiare di una maggiore rapidità di ideazione, libertà creativa e la possibilità di generare texture e ambienti realistici con tempi più contenuti. Anche i professionisti del marketing e i creator posso usare queste nuove feature per produrre immagini e animazioni professionali, migliorando le rappresentazioni e la narrazione dei brand.

Come impostazione predefinita, Adobe Firefly assegna le Content Credentials ai contenuti creati o modificati in Substance 3D utilizzando Firefly, indicando che durante lo step creativo è stata utilizzata l’AI generativa. Le Content Credentials sono elementi di verifica che fungono da “etichetta informativa” digitale. Mostrano informazioni relative al contesto, tra cui il nome di una risorsa, la data di creazione, gli strumenti digitali utilizzati e le modifiche apportate durante il processo, contribuendo ad aumentare la trasparenza dei contenuti digitali.

Grazie alla tecnologia gratuita e open source della Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), questi dati rimangono associati al contenuto ovunque venga utilizzato, pubblicato o archiviato, consentendo una corretta attribuzione e aiutando i consumatori a prendere decisioni informate sui contenuti digitali.