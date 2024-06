Adobe Express ora integra la libreria musicale commerciale di TikTok

In occasione del Cannes Lions International Festival for Creativity, Adobe e TikTok hanno annunciato l’integrazione della Commercial Music Library di TikTok in Adobe Express attraverso l’add-on Symphony Assistant.

Adobe Express, l’applicazione all-in-one per la creazione di contenuti creativi, consente a chiunque di ideare, progettare e condividere in modo semplice e veloce immagini, post, video, loghi e molto altro ancora per i social media, grazie alle funzionalità AI di Adobe Firefly Model 3, progettate per essere sicure dal punto di vista commerciale.

Grazie alla componente aggiuntiva Symphony Assistant, la Commercial Music Library di TikTok fornirà agli utenti di Adobe Express l’accesso a più di un milione di brani di tendenza, consentendo loro di creare e pubblicare rapidamente contenuti TikTok di grande impatto.

La collaborazione tra Adobe e TikTok è stata avviata a febbraio di quest’anno con l’annuncio della disponibilità come add-on del Creative Assistant di TikTok in Adobe Express, un assistente virtuale dotato di intelligenza artificiale in grado di collaborare in modo intelligente con gli utenti sui contenuti creativi organici e a pagamento dei loro brand, aumentandone efficacia e impatto durante il percorso creativo su TikTok.

La musica su TikTok è importante per il successo di un brand: l’88% degli utenti di TikTok afferma che il suono è essenziale per trasmettere l’identità della marca e aumentare la probabilità di acquisto. Attraverso il componente aggiuntivo Symphony Assistant, gli utenti di Adobe Express possono ora attingere rapidamente alla libreria di musica commerciale di TikTok e accedere a oltre un milione di brani e suoni che spaziano tra stili, generi e regioni, di artisti emergenti e affermati che TikTok ha già autorizzato per l’uso commerciale, riducendo il tempo, l’investimento e la difficoltà di ottenere licenze musicali. Secondo TikTok, milioni di aziende di tutte le dimensioni hanno utilizzato la Commercial Music Library di TikTok in quasi 2 miliardi di video nell’ultimo anno per contribuire a dare vita alla personalità del proprio brand, attraverso la potenza della musica e del suono.

“Per le organizzazioni che vogliono rimanere competitive, produrre e pubblicare rapidamente contenuti social coinvolgenti è fondamentale e su TikTok la musica è un must“, ha dichiarato Govind Balakrishnan, SVP Adobe Express and Creative Cloud Services. “Le funzioni di Adobe Express, basate su Adobe Firefly, generano immagini straordinarie in modo rapido e sono progettate per essere sicure dal punto di vista commerciale. Rendendo la Commercial Music Library di TikTok facilmente accessibile all’interno di Adobe Express, possiamo ora offrire ai nostri clienti un modo ancora più semplice e veloce di produrre contenuti TikTok più efficaci che funzionino per il loro business“.

“La creatività è il cuore di TikTok. I contenuti, le comunità e le culture sono tutti direttamente collegati alla, e basati sulla, creatività sulla piattaforma“, ha dichiarato Andy Yang, Global Head of Creative Product di TikTok. “Stiamo continuamente costruendo e investendo in soluzioni creative per aiutare i nostri brand a essere narratori creativi e a connettersi con la comunità di TikTok. Siamo entusiasti di espandere ulteriormente la nostra partnership con Adobe, dando ai brand gli strumenti per aggiungere la colonna sonora ai loro contenuti TikTok e creare su scala“.

Adobe e TikTok hanno annunciato in precedenza un’integrazione unica nel suo genere con Symphony Assistant, un assistente virtuale dotato di intelligenza artificiale in grado di collaborare in modo intelligente con gli utenti sui contenuti creativi organici e a pagamento dei loro brand e di aumentare il successo durante il percorso creativo su TikTok. La TikTok Commercial Music Library è un ulteriore aggiornamento dell’add-on Symphony Assistant per Adobe Express.

Partendo da Adobe Express, gli utenti possono accedere a migliaia di template progettati professionalmente, videoclip, audio e sticker Adobe Stock e editare i video TikTok direttamente in Adobe Express. Il componente aggiuntivo Symphony Assistant aiuta gli utenti a ideare, esplorare idee creative, perfezionare e classificare i contenuti video TikTok-first con le best practice, le tendenze, gli hashtag e gli insight, in modo che ogni post possa raggiungere il pubblico giusto con maggiore impatto. E con pochi clic, è semplice per i marketer e gli advertiser condividere i contenuti ottimizzati sul proprio account TikTok Ads Manager, il tutto da Adobe Express.

Con la Commercial Music Library di TikTok come parte dell’add-on Symphony Assistant, gli utenti di Adobe Express possono portare i loro contenuti TikTok a un livello superiore, in modo rapido e semplice. Ad esempio, un team di social media può sfruttare rapidamente lo slancio di un brano TikTok di tendenza per aumentare l’awareness del proprio brand. Una piccola impresa che promuove una nuova sede può trovare la colonna sonora ideale per suscitare attesa ed entusiasmo per l’inaugurazione. Un marketer freelance che sta realizzando una campagna per un segmento di pubblico specifico può esplorare e analizzare le tendenze musicali e le prestazioni in un mercato locale specifico a livello globale per identificare l’abbinamento giusto.

Adobe è ora un Marketing Partner di TikTok. La partnership riunisce la potenza della tecnologia creativa all’avanguardia di Adobe e la vasta esperienza digitale di TikTok per aiutare i creator a creare e commercializzare contenuti in modo più efficace che mai.

A partire da oggi, i clienti gratuiti e Premium di Adobe Express possono accedere alla Commercial Music Library di TikTok attraverso il componente aggiuntivo Symphony Assistant per Adobe Express in inglese, ovunque sia disponibile TikTok.

È possibile collegarsi all’evento virtuale Adobe on demand “Design Made Easy” per imparare dai leader del marketing, vedere le demo e ascoltare i professionisti su come Adobe Express sta dando a tutti la sicurezza di creare, guidare la coerenza del brand e vincere la sfida dei contenuti.