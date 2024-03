Adobe Express: la nuova app porta l’AI generativa di Firefly sui dispositivi mobili

Adobe ha rilasciato oggi la nuova app Adobe Express per Android e iOS in versione beta, con l’innovativa AI generativa Adobe Firefly e nuove funzionalità di editing da mobile che rendono ancora più veloce la trasformazione di idee creative in contenuti di qualità.

Adobe Express – sottolinea l’azienda – si basa su decenni di esperienza in tecnologie di imaging, video e design di Adobe. Con Firefly Generative Fill, Text to Image e Text Effects, oltre a funzioni di editing video rapide e semplici integrate direttamente nei flussi di lavoro mobile, l’app Adobe Express sta rivoluzionando la creazione di contenuti per tutti.

“Milioni di utenti in tutto il mondo si rivolgono ad Adobe Express per creare più contenuti che mai, più che raddoppiando il numero di creazioni realizzate solo nell’ultimo anno“, ha dichiarato Govind Balakrishnan, Senior Vice President, Adobe Express e Digital Media Services di Adobe. “La nuova applicazione mobile di Adobe Express mette Firefly ovvero i nostri modelli di intelligenza artificiale generativa in primo piano, offrendo agli utenti modi inediti per creare video, progetti, foto e immagini che si distinguono“.

L’app all-in-one per la creazione di contenuti attraverso l’AI per tutti

La nuova app Adobe Express renderà più veloce, più facile e più divertente per chiunque creare per esempio post per i social media, poster e volantini. Gli imprenditori e liberi professionisti possono modificare video e programmare contenuti per i loro canali TikTok e Instagram direttamente dall’app.

Gli studenti possono usare Text to Image per far risaltare i loro progetti scolastici con immagini espressive e gli insegnanti possono sviluppare lezioni più convincenti per coinvolgere meglio gli studenti. Con Generative Fill, le piccole imprese possono aggiungere nuovi oggetti o rimuovere quelli indesiderati dalle foto, per migliorare i volantini e i contenuti promozionali.

I professionisti della creatività possono accelerare la creazione di contenuti da mobile tra i team di social marketing grazie ai brand kit e alla collaborazione senza soluzione di continuità. L’integrazione di Firefly con Adobe Express consente ai marketer e a chi si occupa di contenuti di scalare la creazione di contenuti di un determinato brand anche sui dispositivi mobili.

Adobe Express include le seguenti funzionalità:

Text to Image , per creare rapidamente un nuovo look per un progetto, generando istantaneamente nuove immagini straordinarie con l’intelligenza artificiale generativa Firefly.

, per creare rapidamente un nuovo look per un progetto, generando istantaneamente nuove immagini straordinarie con l’intelligenza artificiale generativa Firefly. Generative Fill , per inserire, rimuovere o sostituire persone, oggetti e altro ancora con semplici indicazioni di testo.

, per inserire, rimuovere o sostituire persone, oggetti e altro ancora con semplici indicazioni di testo. Text Effects crea titoli, testi e messaggi che attirano l’attenzione con stili che fanno leva sull’AI generativa.

crea titoli, testi e messaggi che attirano l’attenzione con stili che fanno leva sull’AI generativa. Video : si può iniziare con i modelli per poi combinare clip video, immagini e musica, aggiungere animazioni e generare didascalie in tempo reale in oltre 100 lingue, all’istante. La timeline video, la temporizzazione dei livelli e il supporto per i video in 4K rendono semplice la creazione di video social-first da qualsiasi luogo.

: si può iniziare con i modelli per poi combinare clip video, immagini e musica, aggiungere animazioni e generare didascalie in tempo reale in oltre 100 lingue, all’istante. La timeline video, la temporizzazione dei livelli e il supporto per i video in 4K rendono semplice la creazione di video social-first da qualsiasi luogo. Estensione di modelli e contenuti : accesso a migliaia di modelli video e multipage, oltre 25.000 font Adobe e centinaia di migliaia di video, tracce audio e immagini e risorse di Adobe Stock.

: accesso a migliaia di modelli video e multipage, oltre 25.000 font Adobe e centinaia di migliaia di video, tracce audio e immagini e risorse di Adobe Stock. Azioni rapide : per modificare foto e video, rimuovere lo sfondo e ridimensionare le immagini con un solo clic.

: per modificare foto e video, rimuovere lo sfondo e ridimensionare le immagini con un solo clic. Content Scheduler : funzionalità che consente di pianificare, visualizzare in anteprima, programmare e pubblicare contenuti sui canali social come TikTok e Instagram, in modo semplice e veloce.

: funzionalità che consente di pianificare, visualizzare in anteprima, programmare e pubblicare contenuti sui canali social come TikTok e Instagram, in modo semplice e veloce. Brand Kit : modalità per caricare e condividere tutti gli asset di un brand e utilizzarne facilmente font, colori e loghi su qualsiasi progetto per accelerare la creazione di contenuti in linea con la brand identity.

: modalità per caricare e condividere tutti gli asset di un brand e utilizzarne facilmente font, colori e loghi su qualsiasi progetto per accelerare la creazione di contenuti in linea con la brand identity. Collaborazione: il co-editing in tempo reale e le funzionalità di revisione e commento senza soluzione di continuità velocizzano il processo di creazione.

L’applicazione mobile Adobe Express estende le funzionalità di Creative Cloud ai dispositivi mobili.

Utilizzando l’app mobile Adobe Express, gli abbonati a Creative Cloud possono facilmente accedere, lavorare e modificare i progetti creativi di Photoshop e Illustrator direttamente all’interno di Adobe Express, o aggiungere file collegati che si sincronizzano in Adobe Express mentre vengono modificati nelle app Creative Cloud. Gli abbonati hanno pieno accesso a tutte le funzionalità premium di Adobe Express su desktop, web e mobile.

L’intelligenza artificiale generativa di Adobe Firefly – mette in evidenza l‘azienda – è progettata per essere sicura per l’uso commerciale. Firefly include anche le Content Credentials sugli asset creati utilizzando le funzionalità di Adobe Firefly per indicare che è stata utilizzata l’AI generativa, portando maggiore fiducia e trasparenza ai contenuti digitali. Le Content Credentials sono dettagli che fungono da “etichetta informativa” digitale. Possono mostrare informazioni quali il nome del creatore dell’immagine, la data di creazione, gli strumenti utilizzati e le eventuali modifiche apportate.

Basati sulla tecnologia gratuita e open-source della Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), questi dati sono progettati per rimanere associati ai contenuti generativi ovunque vengano utilizzati, pubblicati o archiviati, consentendo una corretta attribuzione e aiutando i consumatori a prendere decisioni informate sui contenuti digitali.

La nuova Adobe Express per dispositivi mobili è ora disponibile gratuitamente in versione beta su iOS e Android. Gli utenti possono trovare maggiori informazioni sulla compatibilità dei dispositivi nella guida online. Durante la fase beta, la versione gratuita consente di utilizzare le funzioni premium senza alcun costo.