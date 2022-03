Adobe Commerce, Infobip integra notifiche SMS e WhatsApp

Infobip, società specializzata nella comunicazione cloud e nelle soluzioni CPaaS (Communications Platform-as-a-Service), ha integrato la messaggistica SMS e WhatsApp in Adobe Commerce.

Ciò rende possibile per gli utenti Adobe comunicare con i clienti sui loro canali preferiti, nei punti strategici del percorso di acquisto.

Quest’integrazione è parte dell’impegno di Infobip che, in qualità di Accelerate Partner nell’Adobe Exchange Partner Program, sta rendendo disponibili all’interno dell’ambiente Adobe sempre più funzionalità.

L’aggiunta di questi canali altamente richiesti permetterà ai rivenditori di Adobe Commerce di offrire ai propri clienti esperienze digitali realmente connesse e analytics sui canali più diffusi, comodi e affidabili.

Oltre a beneficiare della scalabilità delle oltre 700 relazioni dirette di Infobip con gli operatori.

La nuova SMS e WhatsApp Notification di Infobip aggiunge sempre più valore alle aziende, consentendo ai clienti Adobe di inviare automaticamente avvisi contestuali in tempo reale, relativi a questioni come i volumi delle scorte, le offerte speciali personalizzate e il monitoraggio degli ordini.

Il tutto, al fine di fornire un servizio clienti più efficiente e una migliore customer experience, per ottenere una maggiore fidelizzazione dei clienti.

Inoltre, questi canali possono essere utilizzati per comunicare con i clienti che non hanno finalizzato gli acquisti o informarli nuovamente sulla disponibilità dei prodotti in magazzino, fattori che hanno dimostrato di poter aiutare ad aumentare le conversioni.

Le estensioni dei canali – informa l’azienda – possono essere scaricate rapidamente e facilmente attraverso un account Infobip.

Applicare la tecnologia cloud CPaaS ad Adobe Commerce – sostiene Infobip – aiuterà a trasformare le capacità di customer engagement delle imprese per renderlo più produttivo, redditizio e orientato alle persone.

Tory Brunker, Senior Director of Product Marketing, Adobe Commerce, ha dichiarato: “L’e-commerce ha registrato una crescita ineguagliabile negli ultimi due anni, dal momento che i consumatori hanno spostato le loro abitudini di acquisto online.

Affinché i rivenditori possano competere e vincere nell’economia digitale, dovranno offrire esperienze personalizzate al cliente giusto, sul canale giusto, al momento giusto”.

Veselin Vukovic, VP Strategic Partnerships, Infobip, ha commentato: “C’è stato un radicale cambiamento nel comportamento dei consumatori dall’inizio del 2020 che ha implicato una maggiore attenzione agli acquisti basati sulla convenienza e su una più ampia disponibilità di diversi canali di comunicazione.

Siamo entusiasti di espandere il nostro stack di soluzioni di comunicazione su cloud che aiuterà i clienti Adobe ad offrire un’esperienza differenziata all’interno di un ambiente commerciale estremamente competitivo.

Grazie all’integrazione di SMS e WhatsApp Notifications con Adobe Commerce, oltre a quella attuale degli SMS con Adobe Campaign, continueremo a consolidare la nostra attuale relazione con Adobe e non vediamo l’ora di portare ancora più valore attraverso l’innovazione e la futura collaborazione”.

