Adobe acquista Workfront e potenzia le marketing operation

Adobe ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Workfront, piattaforma di gestione del lavoro per i professionisti del marketing che ha oltre 3.000 clienti e un milione di utenti.

L’acquisizione di Workfront da parte di Adobe, si legge in una nota ufficiale, porterà efficienza, collaborazione e guadagni in termini di produttività ai team di marketing attualmente alle prese con soluzioni di gestione del lavoro in silos.

Entrambe le società sono partner consolidati che hanno già forti sinergie di prodotto e una base in crescita di oltre 1.000 clienti condivisi, tra cui brand come Under Armour, Nordstrom, Prudential Financial, T-Mobile e The Home Depot.

Soddisfare le crescenti aspettative dei clienti B2B e B2C oggi richiede grandi volumi di contenuti e campagne di marketing personalizzate fornite in tempo quasi reale e su larga scala. Ciò deve essere realizzato con gruppi di lavoro sempre più dispersi, poiché il lavoro remoto diventa prevalente nell’ambiente di oggi e il futuro del lavoro viene ridefinito.

Workfront ha una lunga esperienza nell’orchestrare i flussi di lavoro di marketing.

La piattaforma di Workfront è progettata in modo da consentire ampie integrazioni che possono essere configurate per le diverse esigenze di aziende di tutte le dimensioni.

Workfront è dotato di API che consentono la connessione con Adobe Creative Cloud e Adobe Experience Cloud, ormai standard globali per i flussi di lavoro creativi e la gestione dell’esperienza del cliente.

Con l’acquisizione conclusa, il ceo di Workfront Alex Shootman continuerà a guidare il team di Workfront, riportando ad Anil Chakravarthy, Digital Experience Business e Worldwide Field Operations di Adobe, che in una nota ha sottolineato come “insieme Adobe e Workfront forniranno ai brand l’accesso a un unico sistema per supportare la pianificazione, la collaborazione e la governance, per sbloccare la produttività organizzativa“.