Acer, i nuovi laptop per professionisti, creativi e per il lavoro ibrido

Acer ha presentato numerose novità in ambito notebook. Quattro nuovi Chromebook, tra cui il primo modello da 17 pollici, linea ConceptD per creator aggiornata, nuovi TravelMate P6 per il lavoro ibrido e Swift X con grafica discreta in un design sottile e leggero.

Innanzitutto, Acer ha svelato quattro nuove linee di Chromebook in un’ampia gamma di form factor e design, incluso il primo Chromebook da 17 pollici della categoria.

Il nuovo Acer Chromebook 317 offre agli utenti uno spazio di lavoro più esteso per visualizzare i propri contenuti. L’ampio display FHD da 17,3 pollici è dotato di un rivestimento antiriflesso ed è caratterizzato da bordi sottili. Inoltre, abbinato alla webcam opzionale, rende le video chat di gruppo e le conference call più fluide per i dipendenti remoti e chiunque lavori o impari da casa.

Gli utenti che desiderano uno spazio di lavoro ancora più flessibile, possono poi optare per un modello touchscreen.

Equipaggiato con i più recenti processori Intel Celeron e Intel Wi-Fi 6 (Gig+), l’Acer Chromebook 317 fornisce fino a 10 ore di durata della batteria e ha due porte USB 3.2 Type-C, una su entrambi i lati del Chromebook, così come altre porte per una connettività flessibile.

Acer Chromebook Spin 713 e Chromebook Enterprise Spin 713 si basano sul modello dell’anno scorso e adottano i più recenti processori Intel Core i7 di 11a generazione per offrire prestazioni migliori. Acer ha introdotto anche due nuovi Chromebook con display da 14 pollici, una dimensione che sta diventando popolare perché offre un buon punto d’equilibrio tra portabilità e produttività.

Acer ha poi annunciato l’aggiornamento di ciascuna delle sue linee di notebook ConceptD per creator, per includere i nuovi processori Intel Core serie H di 11a generazione e una gamma di opzioni GPU, tra cui le Nvidia GeForce RTX 30 Series Laptop e le ultime Nvidia RTX Professional Laptop basate sull’architettura Ampere. Le GPU sono supportate dall’ecosistema Nvidia Studio, oltre che da un’esclusiva tecnologia di driver che supporta le applicazioni creative con livelli ottimali di prestazioni e affidabilità.

I nuovi notebook Acer ConceptD 5 includono anche un display 16:10 da 16 pollici, che fornisce abbastanza spazio ai professionisti creativi per visualizzare e modificare i contenuti senza dover ridimensionare le barre delle applicazioni o nascondere le finestre di anteprima. Sono pensati per workflow di design 2D e 3D.

Il ConceptD 7 Ezel è il notebook convertibile flagship per i creator professionisti di Acer ed è stato aggiornato per includere il nuovo potente processore Intel Core i7-11800H di 11a generazione e fino a una GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop. È disponibile anche un ConceptD 7 Ezel Pro, dotato di un processore Intel Xeon W-11955M e di una GPU Nvidia RTX A5000 o A3000 Laptop per i creativi che desiderano prestazioni ancora maggiori nelle applicazioni professionali.

Acer ha anche aggiornato la sua linea ConceptD 3, che include 14 pollici convertibili e tradizionali. Sono anche disponibili un ConceptD 3 Pro e un ConceptD 3 Ezel Pro, entrambi dotati di un processore Intel Core i7 in grado di raggiungere i 4,6 GHz e una GPU Nvidia T1200 Laptop.

Un’altra novità di Acer riguarda l’ultima aggiunta alla serie TravelMate P6, una linea di notebook Windows 10 Pro progettati per i professionisti che lavorano spesso in viaggio.

Resistenti, sicuri e potenti, con una lunga durata della batteria, questi notebook sono progettati per sopravvivere alla vita in movimento e ora includono un’opzione convertibile con un display touch Corning Gorilla Glass che può essere ruotato di 360 gradi per l’uso in modalità presentazione, tablet, notebook e tent.

Sono dotati di Acer Active Stylus agganciabile che funziona con Windows Ink per catturare note e disegnare. Inoltre, i nuovi modelli tradizionali sono stati rinnovati con processori Intel Core i7 vPro di 11a generazione e facilitano la collaborazione sfruttando un design con cerniera a 180 gradi che permette ai dispositivi di appiattirsi per una più facile condivisione dei contenuti.

Swift X è invece il nuovo modello della popolare linea di notebook Swift di Acer. Progettato per portare il design dei Pc ultra-portatili a un livello ancora superiore, questo laptop ultrasottile e leggero può contare su un processore mobile AMD Ryzen serie 5000 con architettura Zen 3 e sulle ultime GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti per laptop.

Il nuovo notebook Acer Swift X rappresenta un nuovo segmento all’interno del portafoglio Swift, il primo della sua serie potenziato con grafica discreta, mantenendo comunque un peso contenuto di 1,39 kg.