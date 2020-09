Acer lancia i notebook Swift 5 e 3 con Intel Core di 11a generazione

Acer ha annunciato la disponibilità dei nuovi modelli di notebook Swift 5 e Swift 3 con i nuovi processori Intel Core di 11a generazione con grafica Iris Xe,; vi abbiamo parlato delle nuove Cpu Intel nel nostro articolo

Il nuovo notebook Acer Swift 5 è uno dei primi ad essere certificato Intel Evo attraverso il programma di innovazione Project Athena di Intel, e progettato per offrire prestazioni mobili che migliorano l’esperienza complessiva, tra cui la riattivazione istantanea, la grafica Intel Iris Xe, display vivaci e le più recenti tecnologie di connettività. Inoltre, è dotato di una batteria in grado di durare fino a 17 ore e la cui ricarica rapida garantisce 4 ore di utilizzo con una ricarica di soli 30 minuti. per tutto il giorno che può essere ricaricata rapidamente, producendo quattro ore di utilizzo da solo una carica di 30 minuti.

Swift 5 è costruito attorno ai processori Intel Core i5 e Intel Core i7 e certificato per soddisfare i requisiti di una piattaforma Intel Evo. Il telaio in magnesio-litio e magnesio-alluminio è resistente ma leggero: il peso è così contenuto in solo 1 kg.

La cerniera appositamente progettata eleva il dispositivo all’apertura dello schermo, migliorando l’ergonomia durante la digitazione e fornisce prestazioni termiche migliori.

Dotato di una luminosità di 340 nit e che copre il 100% della gamma di colori sRGB, il display di Acer Swift 5 è circondato da cornici

sottili su tutti e quattro i lati, con conseguente rapporto schermo-corpo del 90%.

Il display touchscreen dello Swift 5 è coperto da uno strato di Corning Antimicrobial Gorilla Glass, che è stato appositamente realizzato per ridurre la crescita di odori e microrganismi.

Anche i notebook Acer Swift 3 fanno parte del programma di innovazione Project Athena di Intel e Acer sta lavorando, in attesa di ulteriori ottimizzazioni, per dotare questa famiglia della certificazione Intel Evo; anche la gamma Swift 3 è basata su Cpu Intel Core di undicesima generazione, sia i5 che i7.

I due nuovi modelli Swift 3 hanno uno chassis in metallo , le più recente tecnologie tra cui la grafica Intel Iris Xe e Thunderbolt 4.4 e ovviamente Wi-Fi 6.

Il nuovo Acer Swift 3 (SF313-53) utilizza un display da 13,5 pollici con una risoluzione di 2256 x 1504 e un rapporto di aspetto 3:2 per una visualizzazione verticale in più del 18% e meno necessità di scorrimento. Inoltre, il display copre il 100% della gamma di colori sRGB e ha una luminosità di 400 nit. Lo Swift 3 (SF313-53) offre fino a 18 ore di durata della batteria. Inoltre, il telaio in alluminio e magnesio ha uno spessore di 15,95 millimetri e il peso del laptop è di 1,19 kg.