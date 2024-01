Acer lancia il notebook Aspire Vero 16, l’AI PC carbon neutral

Acer ha annunciato nuovi ingressi nella linea di laptop Aspire, presentando un’ampia gamma di opzioni e design per supportare le esigenze informatiche di tutti i giorni.

Aspire Vero 16 è l’ultimo nato della linea di prodotti Vero, alimentato dai nuovi processori Intel Core Ultra con Intel AI Boost e compatibilità Wi-Fi 7. L’azienda si è impegnata a garantire la neutralità carbonica dell’Aspire Vero 16, seguendo gli standard internazionali per il calcolo dell’impronta di carbonio. In ogni fase del ciclo di vita del dispositivo vengono intraprese azioni per ridurre al minimo l’impronta di carbonio e successivamente vengono applicati crediti di carbonio di alta qualità per raggiungere la neutralità delle emissioni.

Il portatile Intel Evo Edition ha incrementato la quantità di materiali riciclati post-consumo (PCR) nel telaio, raddoppiati rispetto al modello 2021, così da combinare l’innovazione ecologica e l’esperienza di un pc di qualità superiore.

I nuovi notebook Acer Aspire Go 15 e Aspire Go 14 mirano a supportare l’utilizzo quotidiano di utenti tradizionali e famiglie. I laptop Aspire Go 15 sono dotati di processori Intel Core i3 serie N, memoria potenziata, periferiche complete e tecnologia Acer PurifiedVoice; Aspire Go 14 include anche un processore AMD Ryzen serie 7000.

Per una maggiore versatilità, i nuovi dispositivi Aspire sono dotati della più recente tecnologia IA: un assistente intelligente con Copilot in Windows, con accesso rapido tramite un tasto dedicato, oltre ad Acer PurifiedVoice per chiamate in conferenza chiare.

Aspire Vero 16: AI PC carbon neutral con prestazioni elevate

Grazie alla combinazione di un nuovo design e delle più recenti funzionalità di gestione, Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) è pensato per chi è alla ricerca di una soluzione eco-compatibile senza rinunciare alle prestazioni.

Il laptop Intel Evo Edition è dotato di un processore Intel Core Ultra 7 con Intel AI Boost per offrire un’esperienza d’uso e una produttività di alto livello, e una batteria di lunga durata, fino a 10,5 ore con una singola carica, dichiara il produttore. Fornito con Copilot in Windows, utilizza l’intelligenza artificiale generativa dell’applicazione per assistere in modo intelligente gli utenti nella navigazione tra i dispositivi con facilità, aiutandoli a risparmiare tempo e fatica quando lavorano, creano o giocano.

Audio cristallino e video limpidi sono garantiti dalla webcam QHD a 1440p dell’AI PC con Acer PurifiedVoice, che assiste l’intelligenza artificiale per eliminare i rumori fastidiosi durante le conferenze. Il notebook con Windows 11 è inoltre dotato di 16 GB di memoria LPDDR5 che supporta fino a 2 TB di memoria SSD dual PCIe Gen 4 aggiornabile.

Gli utenti – sottolinea il produttore – apprezzeranno la semplicità del nuovo elegante design eco di Aspire Vero 16, con superficie liscia, rifinita con l’iconico colore grigio Cobblestone. La trama del telaio non contiene composti organici volatili, vernici o additivi ed è realizzata con il 60% di materiale PCR, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 durante la produzione.

Le proprietà ecologiche di Aspire Vero 16 sono arricchite da un touchpad OceanGlass, realizzato con plastica proveniente dagli oceani, spedito in un imballaggio riciclato al 100% e dotato di registrazione EPEAT Gold, che lo rende un’ottima scelta per gli utenti che vogliono fare la loro parte per l’ambiente.

Per garantire che l’esperienza dell’utente non venga compromessa, Aspire Vero 16 è dotato di una serie di funzioni che migliorano la collaborazione e supportano vari stili di vita. Il display WQXGA (2560 x 1600) da 16 pollici con rapporto d’aspetto 16:10 e cornici sottili è ideale per il lavoro e l’intrattenimento, poiché copre il 100% dello spazio colore sRGB ed è disponibile con un’opzione touchscreen WUXGA.

Gli utenti possono trasmettere, lavorare e connettersi senza problemi in qualsiasi luogo grazie alla compatibilità con il Wi-Fi 7 e a una serie di funzioni indispensabili per la connettività come il Bluetooth LE Audio, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4 e USB 4) e una porta HDMI 2.1. Aspire Vero 16 è inoltre dotato di una serie di applicazioni intelligenti, tra cui l’app AcerSense per gestire il consumo della batteria, il risparmio energetico e le modalità di prestazione del portatile, mentre Intel Unison 2.0 integra diversi dispositivi e sistemi operativi in un’unica schermata per una maggiore produttività.

Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) sarà disponibile in Italia a marzo, con prezzi a partire da 1.299 euro.

Portatili Aspire Go: facilmente accessibili e facili da usare

I nuovi portatili Aspire Go sono dispositivi completi per le famiglie e per gli studenti che cercano un ottimo rapporto qualità-prezzo e prestazioni, con tutti gli elementi essenziali per essere sempre connessi e produttivi. I modelli Aspire Go 15 (AG15-31P) e Aspire Go 14 (AG14-31P) sono dotati di processori Intel Core i3 Serie N, mentre il modello Aspire Go 14 (AG14-21P) può essere equipaggiato con processori AMD Ryzen 7000 Series per offrire prestazioni elevate e una durata della batteria fino a 10 ore per tutti i modelli. Ogni versione è inoltre dotata di un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5 e di un’unità SSD M.2 PCIe Gen3 da 1 TB per uno spazio di archiviazione sufficiente a salvare immagini, video e file.

Con un design a bordi ridotti e un rapporto di aspetto fino a 16:10, i portatili Aspire Go offrono ampi spazi di visuale e immagini ad alta risoluzione sia sul pannello WUXGA di Aspire Go 14 che sul display FHD di Aspire Go 15. I dispositivi sono inoltre integrati con Copilot in Windows, con tasto dedicato per offrire una maggiore fruibilità e supporto agli utenti durante l’esecuzione delle attività più disparate e l’utilizzo di applicazioni.

Le videochiamate sono inoltre migliorate grazie alla soluzione TNR di Acer per una migliore nitidezza delle immagini, anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la riduzione del rumore Acer PurifiedVoice AI e i doppi microfoni digitali assicurano una cattura precisa delle voci. AcerSense è la soluzione ideale per ottimizzare lo spazio di archiviazione e monitorare le applicazioni, mentre la connettività Wi-Fi 6 aiuta a ridurre al minimo il buffering durante le videochiamate e lo streaming di film.

Tutti i nuovi modelli Aspire Go sono inoltre dotati di Acer BlueLightShield che aiuta a proteggere gli occhi durante le sessioni più lunghe. Aspire Go 15 e Aspire Go 14 vantano anche diverse proprietà ecologiche, in quanto incorporano materiali riciclabili nella cover e nell’imballaggio e sono dotati di registrazione Energy Star ed EPEAT Silver.

Acer Aspire Go sarà disponibile in Italia ad aprile, con prezzi a partire da 399 euro.