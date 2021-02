Accessibilità, solamente un sito web su tre della PA è conforme

AgID ha svolto un’analisi su numero e tipologia di amministrazioni che hanno provveduto a pubblicare le dichiarazioni di accessibilità dei propri siti web

Il tema dell’accessibilità degli strumenti informatici è di grande importanza, come da ultimo richiamato anche dalla Legge 120/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto Semplificazioni).

Le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici indicano alle PA di pubblicare la dichiarazione del livello di accessibilità dei propri siti web e app.

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha effettuato un primo monitoraggio relativo al numero e alla tipologia di amministrazioni che hanno provveduto a pubblicare le dichiarazioni di accessibilità riguardanti i siti web.

Il quadro che emerge a fine 2020 è composto da 8.586 amministrazioni che hanno pubblicato 9.931 dichiarazioni di accessibilità, relative sia ai siti istituzionali che a quelli tematici (servizi, progetti, iniziative).

Entro il 23 settembre 2021, tutte le amministrazioni dovranno pubblicare le dichiarazioni per tutti i propri siti web e app, andando quindi a completare quanto finora raccolto.

Diciamo subito che i risultati non sono dei più gratificanti: dall’analisi dei dati trasmessi, le PA hanno dichiarato che il 59% delle dichiarazioni indica il sito come “parzialmente conforme” e il 5% addirittura indica il sito come “non conforme”.

Solo il 36% delle dichiarazioni indica il sito come “conforme”, una percentuale sconfortante.

Lombardia, Veneto, Campania ed Emilia Romagna hanno pubblicato il maggior numero di dichiarazioni di accessibilità. Quasi tutte le scuole hanno pubblicato le dichiarazioni; fra i ministeri un quinto ha provveduto.

AgID ha appositamente sviluppato un’applicazione on line per consentire alle PA di pubblicare le dichiarazioni secondo il modello definito dalla Commissione europea.

L’applicazione permette ad AgID di monitorare in tempo reale l’andamento della pubblicazione delle dichiarazioni.

Dai dati ricevuti emerge che le Pubbliche Amministrazioni hanno pubblicato un numero elevato di dichiarazioni, tenuto conto della novità dell’adempimento; continuano costantemente a pubblicare nuove dichiarazioni per i loro siti istituzionali e tematici; aggiornano periodicamente le dichiarazioni già pubblicate.

Il recepimento della Direttiva UE 2016/2102 e la successiva emanazione, da parte di AgID, delle Linee guida sull’accessibilità, costituiscono un altro passo avanti verso la diffusione di contenuti più accessibili e di servizi digitali più inclusivi nella Pubblica Amministrazione. Sulla base di questi risultati AgID continuerà la sua attività di divulgazione a favore delle PA, nella prospettiva di un graduale accrescimento della cultura dell’accessibilità.

Nel mese di febbraio AgID lavorerà ad un report completo delle dichiarazioni ricevute.