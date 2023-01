Accenture: la sostenibilità è essenziale per resilienza e vantaggio competitivo

Secondo il più grande studio mai condotto dal Global Compact delle Nazioni Unite e Accenture sui CEO e la sostenibilità, i manager stanno affrontando un contesto globale estremamente complesso: la stragrande maggioranza (93%) sta incontrando 10 o più difficoltà simultanee nella gestione del proprio business e, secondo l’87%, le discontinuità in atto limiteranno il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

Sebbene i CEO siano sempre più preoccupati da questo contesto, la quasi totalità (98%) concorda sul fatto che la sostenibilità è cruciale nel loro ruolo e responsabilità, una convinzione cresciuta del 15% negli ultimi 10 anni.

Il 12° “United Nations Global Compact-Accenture CEO Study” si basa su informazioni raccolte da più di 2.600 CEO di 128 Paesi, 18 settori industriali, approfondite in oltre 130 interviste: si tratta del più grande campione mai preso in esame, a livello globale, dall’inizio del programma nel 2007.

Nell’analisi, i manager mettono in guardia sul rischio della convergenza di impatti sistemici per le imprese e la società, quali maggiore fragilità del multilateralismo e relativa instabilità socioeconomica, discontinuità nelle catene di fornitura ed effetti immediati del cambiamento climatico.

“In un mondo caratterizzato da conflitti, crisi energetiche, aumento dell’inflazione e minacce di recessione, lo studio di quest’anno afferma come i CEO non credano che il mondo sia sufficientemente resiliente alle crisi come ci si aspettava. Il sistema delle aziende continua infatti a subire l’impatto di molteplici shock.

Di conseguenza, su un’ampia gamma di questioni, dal cambiamento climatico in aumento, alle crescenti disuguaglianze sociali ed economiche, l’azione delle imprese in questo momento non è all’altezza dell’ambizione e del ritmo necessari a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite entro il 2030”, afferma Sanda Ojiambo, Vicesegretario Generale, CEO e Direttore Esecutivo del Global Compact delle Nazioni Unite.

Man mano che queste sfide si sommano, sottolinea Accenture, i CEO indicano le questioni globali che tradizionalmente si trovano al di fuori della sfera aziendale – il cambiamento climatico o i conflitti sociopolitici – quali primari motivi di preoccupazione per la creazione di valore e impatto per gli stakeholder.

Con soli otto anni a disposizione per raggiungere gli obiettivi indicati dagli UN SDGs, quasi la metà (43%) dei CEO a livello mondiale afferma come i propri sforzi verso la sostenibilità siano stati ostacolati dalla congiuntura geopolitica, con una ancora più alta percentuale tra i manager dei paesi in via di sviluppo (51%). Nell’esaminare gli obiettivi “net zero” fissati dalle più grandi aziende del mondo, Accenture ha inoltre osservato che se le organizzazioni non raddoppieranno il tasso di riduzione delle emissioni di carbonio già entro il 2030, il raggiungimento dei suddetti obiettivi risulterà critico.

È però da segnalare come, in un contesto frammentato, vi siano alcuni CEO che continuano ad ottenere grandi risultati e dare prova di come sia comunque possibile raggiungere il successo e generare valore condiviso e vantaggio competitivo per gli stakeholder, ridefinendo il futuro dello sviluppo sostenibile attraverso innovazione e collaborazione di sistema.

La maggioranza dei CEO (66%) afferma infatti che le loro aziende sono impegnate in partnership strategiche a lungo termine per favorire la resilienza nelle organizzazioni. Questi leader stanno riconfigurando le catene di fornitura, riqualificando la forza lavoro, rivalutando il rapporto con le risorse naturali e reinventando i limiti del pianeta, attraverso innovazioni tecnologiche che abbraccino soluzioni di tipo fisico, digitale e biologico.

“Non riuscire a mantenere la promessa rappresentata dagli SDGs è una reale preoccupazione ma, allo stesso tempo, un’enorme opportunità per le aziende che sappiano reinventare il proprio modo di fare impresa e promuovere la sostenibilità come una delle forze chiave per il cambiamento nel prossimo decennio.

I CEO sono chiaramente preoccupati circa la capacità di resilienza, ma è altrettanto importante osservare come la solidità di un leader rappresenti allo stesso tempo un’occasione di crescita. Nuove ondate di investimenti tecnologici e innovazioni rivoluzionarie possono rendere gli SDGs nuovamente raggiungibili, ma esclusivamente se le aziende faranno leva sulla sostenibilità per creare nuovi mercati, prodotti e servizi capaci di correggere la traiettoria attuale e favorire lo sviluppo in tempi di grande cambiamento”, afferma Peter Lacy, Global Sustainability Services Lead e Chief Responsibility Officer di Accenture.

I CEO identificano chiaramente un forte bisogno di concentrarsi sulla tecnologia per trovare soluzioni che affrontino le sfide globali e favoriscano lo sviluppo. Molti Amministratori Delegati stanno già pienamente integrando la sostenibilità nelle loro aziende: investendo in nuovi prodotti e servizi sostenibili (63%), migliorando la raccolta dei dati sulla sostenibilità lungo le catene del valore (55%) e investendo in fonti di energia rinnovabili (49%). Quasi la metà (49%) sta evolvendo verso modelli di business circolari e il 40% sta incrementando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo focalizzati sull’innovazione sostenibile.

Nelle loro interviste, i CEO evidenziano anche alcune iniziative chiave sviluppate per costruire la resilienza nelle aziende. Dalla definizione di obiettivi climatici “science-based”, agli investimenti per creare una forza lavoro inclusiva delle diversità, fino all’impegno in partnership di filiera e sistema per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate che migliorino la visibilità e trasparenza delle catene di fornitura, anche attraverso la promozione di una maggiore biodiversità.

Infine, i CEO continuano a chiedere un sempre maggiore impegno da parte dei governi attraverso interventi di natura regolatoria che attribuiscano priorità al definire obiettivi misurabili e a lungo termine, come la definizione di modelli standardizzati per il reporting ESG, la costruzione di un mercato globale del carbonio e incentivi per lo sviluppo di modelli di business sostenibili.

“Nonostante alcune battute d’arresto, c’è ancora spazio per sperare. I CEO che abbiamo intervistato riconoscono sempre più come sia possibile costruire la credibilità ed il valore del brand impegnandosi nel rispetto dei Dieci Principi UNGC e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nelle loro attività, non solo perché è la cosa giusta da fare, ma anche perché è opportuno da un punto di vista del business”, ha aggiunto Ojiambo.