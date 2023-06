Accenture investirà 3 miliardi di dollari in Intelligenza Artificiale

Accenture ha annunciato oggi un investimento di 3 miliardi di dollari in tre anni nella sua practice Data & AI per aiutare i clienti di tutti i settori a progredire e utilizzare l’AI in modo rapido e responsabile per ottenere maggiore crescita, efficienza e resilienza.

“C’è un interesse senza precedenti in tutte le aree dell’IA e l’investimento sostanziale che stiamo facendo nella nostra practice Data & AI aiuterà i nostri clienti a passare dall’interesse all’azione al valore, e in modo responsabile con chiari casi aziendali”, ha dichiarato Julie Sweet, presidente e CEO di Accenture.

“Le aziende che costruiscono una solida base di IA adottandola e scalandola ora, quando la tecnologia è matura e fornisce un chiaro valore, saranno meglio posizionate per reinventarsi, competere e raggiungere nuovi livelli di performance. I nostri clienti hanno ambienti complessi e, in un momento in cui la tecnologia sta cambiando rapidamente, la nostra profonda comprensione delle soluzioni dell’ecosistema ci permette di aiutarli a navigare in modo rapido e conveniente per prendere decisioni intelligenti.”

L’investimento si basa sulla leadership decennale di Accenture nell’IA. L’esperienza dell’azienda nel campo dell’IA comprende oltre 1.450 brevetti e domande di brevetto in corso di registrazione in tutto il mondo e centinaia di soluzioni per i clienti su scala, dal marketing alla vendita al dettaglio, dalla sicurezza alla produzione. Accenture ha incorporato l’IA nel suo approccio alla fornitura di servizi, promuovendo l’efficienza, le intuizioni e accelerando il valore per migliaia di clienti attraverso le sue piattaforme leader di mercato come myWizard, SynOps e MyNav. Sei anni fa, Accenture ha introdotto il suo quadro di riferimento per l’IA responsabile, che ora fa parte del modo in cui Accenture fornisce il proprio lavoro ai clienti, è incluso nel codice etico dell’azienda ed è alla base del suo rigoroso programma di conformità all’IA responsabile. Accenture sta attualmente lavorando con molti clienti su progetti di IA generativa, come aiutare un gruppo alberghiero a gestire le richieste dei clienti o un sistema giudiziario a sintetizzare le informazioni del processo giudiziario su centinaia di migliaia di documenti complessi.

L’annuncio di oggi comprende una serie di investimenti che Accenture sta effettuando per aiutare le aziende a sviluppare le nuove strategie, i modelli operativi, i casi aziendali e l’architettura digitale di base di cui avranno bisogno per capitalizzare l’innovazione dell’IA:

Accenture investirà in asset, soluzioni di settore, iniziative, acquisizioni, talenti e partnership con l’ecosistema, per approfondire e sviluppare nuove competenze e capacità nell’ambito dell’IA diagnostica, predittiva e generativa.

La practice Data & AI raddoppierà i suoi talenti AI fino a 80.000 professionisti attraverso un mix di assunzioni, acquisizioni e formazione.

Il nuovo AI Navigator for Enterprise è una piattaforma basata sull’IA generativa che aiuterà i clienti a definire i casi aziendali, a prendere decisioni, a navigare nei percorsi dell’IA, a scegliere le architetture e a comprendere gli algoritmi e i modelli per generare valore in modo responsabile. Basandosi sugli sforzi di Accenture, la piattaforma includerà asset progettati per accelerare le pratiche di AI responsabile e i programmi di conformità.

Accenture creerà acceleratori per la preparazione ai dati e all’IA in 19 settori distinti.