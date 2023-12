Accenture e Avanade accelerano l’adozione dell’AI, con Microsoft

Accenture e Avanade lanciano una nuova offerta basata su Microsoft Fabric per aiutare le organizzazioni ad accelerare la Data Readiness, migliorare l’accessibilità agli insight e creare un fondamento solido per l’adozione dell’AI, contando su un team di 4.000 professionisti certificati Fabric.

In seguito della recente collaborazione nell’ambito dell’AI generativa, i due partner stanno implementando nuove funzionalità per consentire ai clienti di personalizzare ed estendere le soluzioni Microsoft Copilot, trasformando così il modo di lavorare.

“Trarre valore di Business dall’innovazione introdotta dall’AI richiede un percorso strutturato che va ad innovare le fondamenta del ‘Digital Core’ di una azienda. L’accessibilità ai Dati, la flessibilità del Cloud e la Sicurezza sono gli ingredienti di base necessari per accelerare la crescita ed ottimizzare le operations”, dichiara Leonardo Vomero, Managing Director e Accenture Microsoft Business Group Lead. “Insieme ad Avanade, stiamo aiutando i nostri clienti a sfruttare il potere dei dati con Microsoft Fabric accelerando l’adozione dell’AI generativa con Microsoft Copilot”.

Secondo una nuova ricerca di Accenture, nel 2024 il 75% dei responsabili C-level prevede di aumentare i budget dedicati a dati e intelligenza artificiale. Una percentuale che si attestava al 50% nel 2023.

“I nostri clienti stanno accelerando la trasformazione dei dati per cogliere le opportunità offerte dall’AI”, afferma Roberto Mezzotero, Data Platform Offering Lead di Avanade ICEG (Italia, Centro Europa e Grecia). “Grazie alla lunga esperienza con Microsoft Fabric, Avanade offre alle aziende flessibilità, scalabilità ed efficienza senza pari, consente di trarre il massimo vantaggio da dati e analytics e sblocca il pieno potenziale dell’AI Generativa. Insieme ad Accenture, mettiamo a disposizione una completa suite di soluzioni, esperienze e know-how legati a Microsoft Fabric, così da assistere i nostri clienti e costruire con loro solide basi dati che alimentino l’innovazione”.

Migliorare la Data Readiness con Microsoft Fabric

Nell’ambito dell’investimento di Accenture di 3 miliardi di dollari in intelligenza artificiale, Accenture e Avanade stanno sviluppando una practice di professionisti certificati per assistere le organizzazioni nella pianificazione, progettazione, sviluppo, test e implementazione di Microsoft Fabric, mettendo quindi a disposizione dei clienti una piattaforma in grado di aggregare dati provenienti da migliaia di fonti in tutta l’azienda.

I nuovi acceleratori e asset di Microsoft Fabric includono una valutazione della preparazione dell’azienda dal punto di vista della sicurezza, un approccio alla migrazione per agevolare la modernizzazione delle piattaforme dati e acceleratori settoriali e funzionali specifici per finanza, vendite e servizi ai clienti, supply chain, produzione, retail e beni di consumo. I due partner hanno anche lanciato un programma di formazione specializzato su Microsoft Fabric, nell’ambito dell’AI Academy di Accenture, con l’obiettivo di coltivare talenti e accelerare la trasformazione attraverso Fabric.

Accenture e Avanade collaborano con Microsoft per aiutare le sue persone ad accedere, gestire e agire su dati e insight all’interno dell’organizzazione. I due partner supportano Microsoft nell’utilizzo di Fabric per fornire capacità analitiche self-service che liberano il potenziale dei dati e aiutano le persone a innovare più rapidamente. Grazie a una piattaforma semplificata e integrata, Microsoft dispone oggi della base dati necessaria per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale.

Le società stanno inoltre collaborando con un’azienda alimentare globale per rivoluzionare il modo in cui i dipendenti accedono alle informazioni e ottengono insight migliori per quanto riguarda tutte le operazioni. Grazie all’adozione precoce di Microsoft Fabric, l’azienda dispone di una piattaforma dati flessibile e moderna che supporta l’analisi guidata dall’intelligenza artificiale, contribuendo a migliorare la produttività e la soddisfazione dei dipendenti.

Accenture sta utilizzando Microsoft Fabric per trasformare la user experience digitale dei suoi 733.000 dipendenti, fornendo nuovi insight sull’Employee Experience. Avanade, sta semplificando la fornitura dei dati con Fabric, ampliando l’accesso ai dati aziendali per un maggior numero di dipendenti e accelerando il time-to-insight. Entrambe le aziende stanno applicando la loro esperienza e le conoscenze acquisite ai progetti dei clienti.

Accelerare l’AI generativa con Microsoft

Accenture e Avanade supporteranno le organizzazioni nello sviluppo di applicazioni personalizzate di AI generativa sfruttando Microsoft Copilot – inclusi Microsoft 365 Copilot, Copilot for Sales e Copilot Studio – Azure OpenAI, Azure Machine Learning e la piattaforma Microsoft. Attraverso l’Accenture Center for Advanced AI, i due partner potranno aiutare i clienti nella selezione e ottimizzazione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e nella creazione di nuove capacità di AI generativa.

Accenture e Avanade stanno collaborando con Repsol per l’adozione di Microsoft 365 Copilot. La multinazionale, operante in ambito multi-energy con sede a Madrid è attiva in 24 Paesi e ha una presenza commerciale in oltre 90 Paesi. Attraverso il Generative AI Competence Center di Repsol, le aziende hanno valutato la preparazione all’AI generativa, hanno stabilito un modello di governance e stanno formando le loro persone per servirsi al meglio della tecnologia. Per un altro cliente, Ferrovial, una grande azienda globale nel settore infrastrutture, le società stanno contribuendo a massimizzare il valore del programma Copilot, condividendo le best practice tra i vari casi d’uso, formando i partecipanti ai trial e aiutandoli a sviluppare il business case per un’adozione più ampia.

I nuovi asset di Copilot contribuiscono ad accelerare l’adozione con funzionalità specifiche per settori e ruoli, coprendo aree quali supply chain, finanza, risorse umane, IT, retail, settore bancario, assicurativo e petrolifero-gas. Gli asset e gli acceleratori si avvalgono delle best practice di sicurezza di Accenture e Avanade per assistere le organizzazioni a soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità.

Complessivamente, Accenture e Avanade contano su migliaia di professionisti specializzati nell’intelligenza artificiale generativa di Microsoft, dotati di competenze acquisite grazie a una formazione completa. La forza lavoro combinata di Avanade e Accenture supera le 240.000 persone qualificate, inclusi 65.000 professionisti dedicati alla fornitura di tecnologie Microsoft.