Accenture compra Symantec Cyber Security Services

Accenture ha siglato un accordo per l’acquisizione della divisione Symantec Cyber Security Services appartente a Broadcom (società che ha acquisito anche Computer Associates).

In seguito all’acquisizione, da perfezionare entro marzo 2020 e di cui non sono stati resi noti i termini finanziari, Accenture Security ha l’obiettivo di diventare uno dei maggiori fornitori di servizi di sicurezza gestiti.

Il portafoglio dei servizi di cybersecurity acquisiti con Symantec comprende il monitoraggio e l’analisi delle minacce globali attraverso una rete di security operation center, servizi di threat intelligence e servizi di risposta agli incidenti in tempo reale e secondo le specificità di settore.

Sono seii security operation center di Symantec e si trovano negli Usa, nel Regno Unito, India, Australia, Singapore e Giappone.

L’attività di cybersecurity è supportata da una piattaforma cloud proprietaria che fornisce un flusso continuo di informazioni sulle minacce e sugli aggressori attraverso un portale personalizzabile.

Il ramo Enterprise Security di Symantec, attualmente di Broadcom, ha sede a Mountain View, in California. Il segmento di Cyber Security Services comprende oltre 300 dipendenti in tutto il mondo che forniscono assistenza ad aziende di diversi settori, tra cui quello finanziario, di pubblica utilità, sanità, enti pubblici, comunicazione, media, tecnologia e retail.

L’operazione si aggiunge alla serie di acquisizion in ambito cybersecurity e threat intelligence condotte nell’ultimo periodo da Accenture Security: Deja vu Security, iDefense, Maglan, Redcore, Arismore e FusionX.

Nell’esercizio 2019 Accenture ha investito quasi 1,2 miliardi di dollari a livello globale per 33 acquisizioni volte a conseguire competenze e capacità fondamentali in aree strategiche e in forte crescita del mercato.