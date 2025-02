Accelerare le competenze in intelligenza artificiale: un’opportunità strategica per l’Europa

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il panorama economico e occupazionale europeo, tuttavia, il divario di competenze rappresenta una sfida cruciale: senza una forza lavoro adeguatamente formata, il pieno potenziale dell’AI rischia di rimanere inespresso; Maureen Lonergan, VP di Training and Certification di AWS, spiega perché investire nelle competenze AI non è solo una necessità, ma un’opportunità strategica per accelerare innovazione e crescita economica.

L’intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il panorama lavorativo europeo, rendendo cruciale per organizzazioni e professionisti sviluppare competenze avanzate per sfruttarne appieno il potenziale. Un recente rapporto di Access Partnership, in collaborazione con Amazon Web Services (AWS), ha analizzato le risposte di oltre 6.500 dipendenti e 2.000 datori di lavoro in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, evidenziando l’urgenza di ridurre il divario di competenze in AI per garantire la competitività dell’Europa nel prossimo decennio.

L’adozione dell’AI può generare significativi aumenti di produttività e innovazione, ma solo se i lavoratori sono adeguatamente formati per utilizzarne gli strumenti in modo efficace. I dati confermano l’enorme opportunità economica che l’integrazione dell’AI nel mondo del lavoro può offrire al continente.

Adozione dell’intelligenza artificiale nelle organizzazioni europee

Entro il 2028, l’86% dei datori di lavoro prevede di implementare strumenti di intelligenza artificiale, con un impatto significativo nelle aree IT (82%). Altre funzioni aziendali, come finanza (77%), ricerca e sviluppo (78%), operations (76%) e ambiti legali, normativi e di compliance (69%), trarranno vantaggi dall’adozione di queste tecnologie.

L’AI generativa, in particolare, è destinata a trasformare il modo di lavorare, con il 91% dei datori di lavoro e l’86% dei dipendenti che ne prevedono benefici per l’automazione delle attività e il supporto all’innovazione e alla creatività. L’adozione interesserà diversi livelli professionali: il 51% degli specialisti IT prevede di utilizzarla in modo significativo, seguiti dal 30% dei professionisti con ruoli tecnici indiretti e dal 17% dei lavoratori non tecnici.

Impatto sulle carriere, retribuzioni e guadagni di produttività

Il 65% dei lavoratori europei ritiene che l’AI avrà un impatto positivo sulla propria carriera ed esprime interesse nell’acquisizione di competenze specifiche. Le aziende sono disposte a riconoscere salari mediamente più alti del 27% ai dipendenti con competenze in AI, con incrementi previsti fino al 30% per i professionisti IT e al 29% per quelli della ricerca e sviluppo.

I benefici in termini di produttività sono significativi: le aziende prevedono un incremento del 41% grazie all’integrazione dell’AI, mentre i lavoratori stimano un miglioramento dell’efficienza nelle attività quotidiane pari al 39%.

Sfide nella formazione e nella consapevolezza

Nonostante le opportunità offerte dall’AI, persistono ostacoli significativi nella formazione e nella consapevolezza delle professionalità richieste. Oggi le competenze in AI e Machine Learning (AI/ML) occupano la decima posizione tra le priorità dei dipendenti, ma entro il 2028 diventeranno la quinta competenza più richiesta dalle aziende.

Il 60% dei datori di lavoro ritiene strategico ampliare la propria forza lavoro con esperti in AI, ma l’80% segnala difficoltà nel reperire candidati qualificati. Questa carenza è aggravata da una limitata conoscenza delle opportunità formative: il 71% delle aziende non dispone di strategie chiare per implementare percorsi di apprendimento mirati e quasi il 70% dei lavoratori non è consapevole delle possibilità di aggiornamento disponibili.

Il ruolo di AWS nella promozione delle competenze in intelligenza artificiale

L’ecosistema tecnologico europeo necessita di azioni mirate per ridurre il divario di preparazione nell’AI e consentire alle imprese di integrare queste tecnologie con efficacia. AWS supporta organizzazioni e professionisti attraverso programmi di formazione avanzati, affinché il mercato del lavoro possa evolversi in linea con le esigenze emergenti.

Investire nello sviluppo delle competenze legate all’intelligenza artificiale non è solo un vantaggio competitivo, ma un’opportunità strategica per accelerare innovazione e crescita economica. Una collaborazione sinergica tra imprese, istituzioni educative e governi è fondamentale per costruire un ecosistema dinamico, capace di favorire l’apprendimento continuo e un’adozione diffusa dell’AI, consolidando la competitività europea.

Recenti sviluppi confermano il ruolo cruciale dell’AI nel futuro del continente. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un piano da 200 miliardi di euro per rafforzare la leadership europea nel settore, con investimenti destinati alla creazione di “gigafabbriche” per l’addestramento di modelli avanzati e al potenziamento dell’innovazione in settori strategici come sanità e ricerca.

Questi interventi evidenziano l’urgenza di accelerare la diffusione delle competenze necessarie, affinché l’Europa possa cogliere appieno le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.