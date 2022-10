5G, le applicazioni B2B stanno diventando un nuovo motore per la crescita

La 13a edizione del Global Mobile Broadband Forum (MBBF) di Huawei, che si è tenuta a Bangkok, si è aperta con il keynote di Ken Hu, Rotating Chairman di Huawei, che ha dichiarato: “Il 5G è cresciuto più velocemente di qualsiasi precedente generazione di tecnologia mobile. In soli tre anni abbiamo infatti assistito a significativi progressi nell’implementazione della rete, nei servizi per i consumatori e nelle applicazioni per il settore“.

Ken Hu ha poi proseguito affermando: “Volendo usare una metafora, il 5G è attualmente sulla corsia di sorpasso e, pertanto, dovremmo essere tutti orgogliosi dei progressi che abbiamo fatto. Tuttavia, possiamo fare molto altro ancora per massimizzarne il valore. Per questo motivo, dobbiamo lavorare insieme per consentire alle reti 5G di sprigionare tutto il loro potenziale e abilitare sempre più servizi come il cloud e consentire l’integrazione dei sistemi. Insieme, riusciremo così a guidare lo sviluppo delle reti 5G, delle applicazioni e del settore nel suo complesso“.

A partire da questo mese – ha sottolineato Huawei –, oltre 230 operatori in tutto il mondo hanno inaugurato servizi commerciali 5G. Complessivamente, il settore ha installato più di tre milioni di stazioni base 5G, servendo oltre 700 milioni di abbonati.

Nell’ambito delle telecomunicazioni, i servizi ai consumatori rappresentano ancor oggi la maggior parte dei ricavi per gli operatori. Man mano che il 5G si diffonde, questa tecnologia si arricchisce di esperienza e si prepara ai cambiamenti nei trend legati ai consumatori, tra cui un forte aumento del traffico video ad alta definizione.

Le nuove applicazioni mobile che sfruttano maggiore velocità e minore latenza del 5G hanno infatti raddoppiato il consumo medio di dati utente (DOU) e stanno aumentando i ricavi medi per utente (ARPU) del 20%–40%, contribuendo così a una crescita costante delle entrate per gli operatori derivante dalla connettività.

Parallelamente, le applicazioni 5G B2B stanno diventando un nuovo motore per la crescita dei ricavi degli operatori, producendo un valore considerevole in settori come quello petrolifero e del gas, manifatturiero e logistico.

Queste applicazioni non sono solo altamente innovative, ma generano anche un reale valore commerciale per gli operatori. Nel 2021, ad esempio, gli operatori cinesi hanno ricavato un fatturato di circa 500 milioni di dollari statunitensi da oltre 3.000 progetti in ambito 5G. Inoltre, questi stessi progetti hanno anche generato 10 volte tale importo dai dati correlati e dai servizi ICT integrati.

Le applicazioni 5G B2B – ha aggiunto Huawei – sono pertanto destinate a diventare la fonte di ricavi in più rapida crescita per gli operatori. Il 5G sta infatti abilitando nuovi scenari di servizio, applicazioni e modelli di business, aprendo la strada a opportunità di crescita senza precedenti nel settore.

“Tuttavia, per cogliere appieno queste opportunità, ci sono alcune cose che dobbiamo fare“, ha proseguito Hu. Nel dettaglio:

Realizzare reti che consentano una migliore user experience

Oltre all’espansione della copertura, le reti dovrebbero essere costruite in modo da ottimizzare diversi tipi di esperienza utente. Ad esempio, gli operatori cinesi hanno ottimizzato le loro reti per TikTok e altri servizi video popolari, migliorando del 50% la latenza del primo input e del 90% il blocco dei fotogrammi. Di conseguenza, questa esperienza video molto più fluida ha raddoppiato il consumo di dati e sta attirando nuovi utenti verso i servizi 5G. Guidare lo sviluppo del 5.5G

Per portare il 5G al livello successivo, Huawei ha collaborato con operatori e partner del settore per proporre quattro funzionalità del 5.5G, che consiste nella prossima frontiera della tecnologia 5G: downlink da 10 Gbps, uplink da 1 Gbps, supporto per 100 miliardi di connessioni e native intelligence. “Il settore deve collaborare alla definizione di standard comuni, alla preparazione dello spettro e alla realizzazione e dell’ecosistema“, ha affermato Hu. Promuovere l’innovazione dei servizi per massimizzare il valore del 5G

Con un’ampia larghezza di banda e una bassa latenza, il 5G può essere integrato con il cloud e l’IA per fornire servizi inediti tanto per i consumatori quanto per le aziende. Gli operatori possono infatti offrire nuove esperienze come la realtà estesa (XR), il cloud gaming e servizi di chiamata di livello superiore per i singoli consumatori, fornendo così alle aziende soluzioni di trasformazione digitale sempre più complete. Tali servizi rendono possibili nuovi flussi di entrate, rappresentando quindi un’opportunità per gli operatori in quanto consentono loro di spingersi oltre la connettività e passare ai servizi cloud e all’integrazione di sistema.

La digitalizzazione del settore rappresenterà la prossima fase dello sviluppo economico globale, secondo Huawei. In quanto fattore chiave della trasformazione digitale, il 5G apre un mondo di nuove opportunità. Tuttavia, per trarne il massimo vantaggio, è fondamentale la collaborazione all’interno dell’ecosistema ICT. “Solo se lavoriamo insieme, infatti, saremo in grado di guidare lo sviluppo delle reti 5G, delle applicazioni e del settore nel suo complesso“, ha concluso Hu.

Il Global Mobile Broadband Forum (MMBF) 2022 è organizzato da Huawei, insieme aGSMA e GTI. Questo appuntamento annuale riunisce operatori di rete mobile, leader del settore verticale e partner dell’ecosistema di tutto il mondo per confrontarsi su come rendere il 5G un successo commerciale e su altri temi chiave, tra cui lo sviluppo sostenibile, l’IA e l’evoluzione del 5G.