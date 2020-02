Che impatto avrà sui system integrator l’avvento della connettività mobile di nuova generazione 5G?

Il report pubblicato alla fine dello scorso anno da Grand View Research, società di ricerca e consulenza di mercato con sede in India e negli Stati Uniti, offre un quadro sulla system integration legata al 5G e un forecast per il periodo 2020-2027.

Grand View Research stima che la dimensione globale del mercato della system integration 5G raggiungerà i 15,0 miliardi di dollari entro il 2027, e che registrerà un CAGR del 14,9% nel periodo dal 2020 al 2027.

La system integration 5G è un processo di integrazione di componenti sia virtuali che fisici di qualsiasi impresa, con un nuovo upgrade di sistemi o applicazioni per funzionare sulla nuova rete 5G.

La crescente domanda di un’ampia larghezza di banda ad alta velocità ha portato le aziende a installare infrastrutture di rete aggiornate per migliorare l'efficienza operativa complessiva e ridurre i costi di processo totali. Pertanto, Grand View Research ritiene che questo robusto deployment dell'infrastruttura di rete potenziata tra le imprese, per fornire servizi avanzati ai propri clienti, stimolerà la domanda.

I principali produttori globali, spiega ancora Grand View Research, sono alla ricerca di opportunità per accelerare le loro operation abbracciando le moderne tecnologie digitali per potenziare la quarta rivoluzione industriale, ovvero l’Industria 4.0. Tecnologie quali big data analytics, telecamere wireless industriali e robot collaborativi consentono agli impianti di produzione di compiere un balzo in avanti verso operation flessibili, smart e basate sui dati.

I produttori hanno ora bisogno di integrare queste tecnologie con la rete 5G di prossima generazione, per poter fornire una comunicazione unificata che aiuti anche a ridurre i tempi di fermo e i costi operativi complessivi. Pertanto, Grand View Research prevede che l’ingente deployment di Industrial Internet of Things (IIoT), unito a una domanda crescente di servizi 5G per fornire connettività unificata, possa rafforzare la domanda di system integration 5G, durante il periodo di forecast.

Inoltre, molte aziende stanno integrando le loro attuali applicazioni on-premise e le reti cloud con le moderne tecnologie 5G, per operare senza problemi su un network centralizzato. Questo processo di integrazione consente alle aziende di accedere, per le loro operation, a una elevata capacità di larghezza di banda, con bassa latenza, aumentando così l'efficienza operativa totale e riducendo il tempo di risposta complessivo verso i clienti. Il significativo aumento della domanda di banda larga veloce per ridurre i tempi di risposta globali, secondo Grand View Research dovrebbe stimolare la crescita del mercato della system integration 5G nel periodo dal 2020 al 2027.

Grand View Research stima anche che il segmento di integrazione delle infrastrutture possa rappresentare una quota di mercato superiore al 35% entro il 2019 e registrare un CAGR significativo dal 2020 al 2027. Il settore della consulenza dovrebbe espandersi invece con un CAGR del 12,5% nel periodo preso in esame dal forecast.

Per quanto riguarda le applicazioni, il segmento fast broadband/UHD TV ha raggiunto una quota di mercato superiore al 20% entro il 2019, sempre secondo l’analisi di Grand View Research, attribuita alla crescente necessità di servizi di system integration atti a fornire connettività enhanced Mobile Broadband (eMBB) ai consumatori e alle aziende.

Inoltre, la società di analisi prevede che un notevole aumento dei dispositivi IoT nelle smart city in via di sviluppo in tutto il mondo aumenterà la domanda di servizi di system integration tesi a rendere questi dispositivi compatibili con i servizi di rete 5G.

Per quel che concerne gli insight sui verticali, il segmento IT & Telecom ha registrato la principale quota di mercato, di oltre il 20% nel 2019, grazie alla crescente domanda di servizi di integrazione tra varie società It e di telecomunicazioni per supportare le onde 5G New Radio (NR).

Gli insight relativi alle regioni geografiche di Grand View Research descrivono il Nord America come un’area che detiene una quota di mercato superiore al 35% nel 2019, con la previsione di un CAGR di circa il 16% dal 2020 al 2027.

Tra i player principali della system integration 5G Grand View Research cita: Accenture, Huawei, Cisco, Infosys, Radisys, Ibm, Hpe, Oracle e altri.

Sul sito di Grand View Research è possibile ricevere maggiori informazioni, richiedere un sample e ordinare il report.