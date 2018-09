Il nuovo smartwatch ibrido per l’attività sportiva Withings Steel HR Sport rappresenta un nuovo inizio per il marchio.

L’azienda francese, specializzata nei dispositivi connessi per la salute, era stata acquisita da Nokia nel 2016. A seguito dell’acquisizione da parte della multinazionale finlandese, era nato il brand Nokia Health.

Poco prima dell’estate Withings aveva poi annunciato che l’azienda era stata rilevata nuovamente dal suo co-fondatore Eric Carreel. Withings, con sede a Parigi e team negli Stati Uniti e in Asia, prosegue dunque l’attività nei prodotti connessi per la salute. Lo fa con il proprio marchio, che è stato rilanciato e ha ricevuto anche un redesign. Inoltre Withings continua a vendere anche i prodotti Nokia Health.

La linea di prodotti del marchio comprende varie tipologie di prodotti connessi e smart. Activity tracker, misuratori della pressione sanguigna, bilance intelligenti, termometri e dispositivi di rilevamento del sonno.

Withings Steel HR Sport

Ora arriva il primo nuovo prodotto con il marchio originale, lo Steel HR Sport. L’azienda lo definisce uno smartwatch ibrido multisport. Lo Steel HR Sport offre il monitoraggio della frequenza cardiaca e il tracciamento GPS. Inoltre, offre l’analisi del livello di forma fisica (Fitness Level) attraverso una stima del VO2 max.

Il dispositivo promette una durata della batteria notevole per dispositivi di questo tipo: 25 giorni.

Il nuovo Steel HR Sport si pone sulla traccia della tradizione di smartwatch ibridi del marchio. Una tradizione inaugurata con il lancio dell’Activité nel 2014. Quindi ripropone lo stile di un orologio analogico che integra però funzioni smart.

La cassa dal design elegante è realizzata in acciaio inossidabile 316L. La dimensione è di 40 mm ed è resistente all'acqua fino a 50M (5 ATM). Lo smartwatch è disponibile in due varianti, con quadrante bianco e nero. Ha un look che lo mette a proprio agio sia in ambito sportivo che “in società”.

Al quadrante analogico è affidata la tradizionale funzione di mostrare l'ora. Un sub-quadrante visualizza la percentuale dell’obiettivo di attività giornaliera raggiunta, a mo’ di complicazione di un orologio classico.

Gli obiettivi vengono impostati e gestiti all'interno dell'app Health Mate. Il display OLED è incorporato nel quadrante in maniera discreta, senza alterare il look raffinato dello smartwatch.

Il display visualizza i principali dati relativi alla salute e all’attività sportiva. Quindi: passi quotidiani, calorie, distanza e frequenza cardiaca; lo si può sfogliare alla pressione di un pulsante. Il display mostra anche le notifiche dallo smartphone, che appaiono automaticamente e sono accompagnate da una leggera vibrazione.

Benessere con stile

Steel HR Sport offre un monitoraggio per oltre 30 diverse tipologie di attività. Tra queste troviamo yoga, pallavolo, canottaggio, pugilato, sci e hockey su ghiaccio. L’utente può selezionare l'attività sul display dell'orologio, per iniziare la sessione di allenamento.

Durante le sessioni di attività sportiva, Steel HR Sport rileva e visualizza sul display la frequenza cardiaca e la durata dell'allenamento. Dopo la sessione, l’utente può verificare l'intensità dell’allenamento e le calorie bruciate sulla base della specifica attività selezionata.

Steel HR Sport è inoltre il primo prodotto della gamma Steel HR a offrire la connettività GPS. Una volta accoppiato con uno smartphone, l’utente può tracciare varie informazioni mentre cammina, corre o pedala.

È anche il primo prodotto Withings a offrire valutazioni del livello di forma fisica dell’utente. Il fitness indicator denominato VO2 max misura la capacità del cuore e dei muscoli di convertire l'ossigeno in energia durante l'esercizio fisico.

Steel HR Sport è anche in grado di tracciare i pattern del sonno. Sempre in tema di sonno, dispone di funzioni quali lo Smart Wake-up e lo Sleep Smarter Program.

Lo Steel HR Sport di Withings costa circa 200 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.